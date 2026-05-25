Ekainaren 11tik uztailaren 19ra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

2026ko Munduko futbol Txapelketako egutegia, emaitzak eta sailkapenak

Txapelketa ekainaren 11n hasiko da, eta Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon jokatuko dute, uztailaren 19ra bitartean.

Egutegia Munduko Txapelketa 2026
Irudia: EITB.
author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026ko Munduko futbol Txapelketa Estatu Batueta , Kanadan eta Mexikon jokatuko dute, ekainaren 11tik uztailaren 19ra bitartean. Hauxe da Munduko Txapelketaren egutegia

 

A MULTZOA

        
  JIAGKG+/-PUNTUAK
        
1.aMexiko000000
2.aHegoafrika
000000
3.aHego Korea000000
4.aTxekiar Errepublika000000

 

A MULTZOKO EGUTEGIA

1. JARDUNALDIA

Osteguna, ekainak 11, 21:00: Mexiko vs Hegoafrika

Ostirala, ekainak 12, 04:00:  Hego Korea vs Txekiar Errepublika

- ---------------------------------------------

2. JARDUNALDIA

Ekainak 18, osteguna, 18:00: Txekiar Errepublika vs Hegoafrika

Ekainak 19, ostirala, 03:00: Mexiko vs Hego Korea

- ---------------------------------------------

3. JARDUNALDIA

Ekainak 25, osteguna, 03:00: Txekiar Errepublika vs Mexiko

Ekainak 25, osteguna, 03:00: Sudafrica vs Hego Korea

 

 

B MULTZOA

        
  JIAGKG+/-PUNTUAK
        
1.aKanada000000
2.aBosnia eta Herzegovina
000000
3.aQatar000000
4.aSuitza000000

 

B MULTZOKO EGUTEGIA

1. JARDUNALDIA

Ekainak 12, ostirala, 21:00: Kanada vs Bosnia eta Herzegovina

Ekainak 13, larunbata, 21:00: Qatar vs Suitza

- ---------------------------------------------

2. JARDUNALDIA

Ekainak 18, osteguna, 21:00: Suitza vs Bosnia eta Herzegovina

Ekainak 19, ostirala, 00:00: Kanada vs Qatar

- ---------------------------------------------

3. JARDUNALDIA

Ekainak 24, asteazkena, 21:00: Suitza vs Kanada

Ekainak 24, asteazkena, 21:00: Bosnia eta Herzegovina vs Qatar

 

 

C MULTZOA

        
  JIAGKG+/-PUNTUAK
        
1.aBrasil000000
2.aMaroko
000000
3.aHaiti000000
4.aEskozia000000

 

C MULTZOKO EGUTEGIA

1. JARDUNALDIA

Ekainak 14, igandea, 00:00: Brasil vs Maroko

Ekainak 14, igandea, 03:00: HaitI vs Eskozia

- ---------------------------------------------

2. JARDUNALDIA

Ekainak 20, larunbata, 00:00: Eskozia vs Maroko

Ekainak 20, larunbata, 02:30: Brasil vs Haiti

- ---------------------------------------------

3. JARDUNALDIA

Ekainak 25, osteguna, 00:00: Eskozia vs Brasil

Ekainak 25, osteguna 00:00: Maroko vs Haiti

 

 

D MULTZOA

        
  JIAGKG+/-PUNTUAK
        
1.aEstatu Batuak000000
2.aParaguai
000000
3.aAustralia000000
4.aTurkia000000

 

D MULTZOKO EGUTEGIA

1. JARDUNALDIA

Ekainak 13, larunbata, 03:00: Estatu Batuak vs Paraguai

Ekainak 13, larunbata, 06:00: Australia vs Turkia

- ---------------------------------------------

2. JARDUNALDIA

Ekainak 19, ostirala, 21:00: Estatu Batuak vs Australia

Ekainak 20, larunbata, 05:00: Turkia vs Paraguai

- ---------------------------------------------

3. JARDUNALDIA

Ekainak 25, osteguna, 04:00: Turkia vs. Estatu Batuak

Ekainak 25, osteguna, 04:00: Paraguai vs Australia

 

 

GRUPO E

        
  JIAGKG+/-PUNTUAK
        
1.aAlemania000000
2.aCuraçao
000000
3.aBoli Kosta000000
4.aEkuador000000

 

E MULTZOKO EGUTEGIA

1. JARDUNALDIA

Ekainak 14, igandea, 19:00: Alemania vs Curaçao

Ekainak 15, astelehena, 01:00: Boli Kosta vs Ekuador

- ---------------------------------------------

2. JARDUNALDIA

Ekainak 20, larunbata, 22:00: Alemania vs Boli Kosta

Ekainak 21, igandea, 02:00: Ekuador vs Curaçao

- ---------------------------------------------

3. JARDUNALDIA

Ekainak 25, osteguna, 22:00: Curaçao vs Boli Kosta

Ekainak 25, osteguna, 22:00: Ekuador vs Alemania

 

F MULTZOA

        
  JIAGKG+/-PUNTUAK
        
1.aHerbehereak000000
2.aJaponia
000000
3.aSuedia000000
4.aTunisia000000

 

F MULTZOKO EGUTEGIA

1. JARDUNALDIA

Ekainak 14, igandea, 22:00: Herbehereak vs Japonia

Ekainak 15, astelehena, 04:00: Suedia vs Tunisia

- ---------------------------------------------

2. JARDUNALDIA

Ekainak 20, larunbata, 19:00: Herbehereak vs Suedia

Ekainak 21, igandea, 06:00: Tunisia vs Japonia

- ---------------------------------------------

3. JARDUNALDIA

Ekainak 25, osteguna, 01:00: Japonia vs Suedia

Ekainak 25, osteguna, 01:00: Tunisia vs Herbehereak

 

 

G MULTZOA

        
  JIAGKG+/-PUNTUAK
        
1.aBelgika000000
2.aEgipto
000000
3.aIran000000
4.aZeelanda Berria000000

 

G MULTZOKO EGUTEGIA

1. JARDUNALDIA

Ekainak 15, astelehena, 21:00: Belgika vs Egipto

Ekainak 16, asteartea, 03:00: Iran vs Zeelanda Berria

- ---------------------------------------------

2. JARDUNALDIA

Ekainak 21, igandea, 21:00: Belgika vs Iran

Ekainak 22, astelehena, 03:00: Zeelanda Berria vs Egipto

- ---------------------------------------------

3. JARDUNALDIA

Ekainak 26, ostirala, 05:00: Egipto vs Iran

Ekainak 26, ostirala, 05:00: Zeelanda Berria vs Belgika

 

 

H MULTZOA

        
  JIAGKG+/-PUNTUAK
        
1.aEspainia000000
2.aCabo Verde
000000
3.aSaudi Arabia000000
4.aUruguai000000

 

H MULTZOKO EGUTEGIA

1. JARDUNALDIA

Ekainak 15, astelehena, 18:00: Espainia vs Cabo Verde

Ekainak 16, asteartea, 00:00: Saudi Arabia vs Uruguai

- ---------------------------------------------

2. JARDUNALDIA

Ekainak 21, igandea, 18:00: Espainia vs Saudi Arabia

Ekainak 22, astelehena, 00:00: Uruguai vs Cabo Verde

- ---------------------------------------------

3. JARDUNALDIA

Ekainak 27, larunbata, 02:00: Cabo Verde vs Saudi Arabia

Ekainak 27, larunbata, 02:00: Uruguai vs Espainia

 

 

I MULTZOA

        
  JIAGKG+/-PUNTUAK
        
1.aFrantzia000000
2.aSenegal
000000
3.aIrak000000
4.aNorvegia000000

 

I. MULTZOAREN EGUTEGIA

1. JARDUNALDIA

Ekainak 16, asteartea, 21:00: Frantzia vs Senegal

Ekainak 17, asteazkena, 00:00: Irak vs Norvegia

- ---------------------------------------------

2. JARDUNALDIA

Ekainak 22, astelehena, 23:00: Frantzia vs Irak

Ekainak 23, asteartea, 02:00: Norvegia vs Senegal

- ---------------------------------------------

3. JARDUNALDIA

Ekainak 26, ostirala, 21:00: Norvegia vs Frantzia

Ekainak 26, ostirala, 21:00: Senegal vs Irak

 

 

J MULTZOA

        
  JIAGKG+/-PUNTUAK
        
1.aArgentina000000
2.aAljeria
000000
3.aAustria000000
4.aJordania000000

 

J MULTZOAREN EGUTEGIA

1. JARDUNALDIA

Ekainak 17, asteazkena, 03:00: Argentina vs Aljeria

Ekainak 17, asteazkena, 06:00: Austria vs Jordania

- ---------------------------------------------

2. JARDUNALDIA

Ekainak 22, astelehena, 19:00: Argentina vs Austria

Ekainak 23, asteartea, 05:00: Jordania vs Aljeria

- ---------------------------------------------

3. JARDUNALDIA

Ekainak 28, igandea, 04:00: Aljeria vs Austria

Igandea, ekainak 28, 04:00: Jordania vs Argentina

 

 

K MULTZOA

        
  JIAGKG+/-PUNTUAK
        
1.aPortugal000000
2.aKongoko ED
000000
3.aUzbekistan000000
4.aKolonbia000000

 

K TALDEAREN EGUTEGIA

1. JARDUNALDIA

Ekainak 17, asteazkena, 19:00: Portugal vs Kongoko ED

Ekainak 18, osteguna, 04:00: Uzbekistan vs Kolonbia

- ---------------------------------------------

2. JARDUNALDIA

Ekainak 23, asteartea, 19:00: Portugal vs Uzbekistan

Ekainak 24, asteazkena, 04:00: Kolombia vs Kongoko ED

- ---------------------------------------------

3. JARDUNALDIA

Ekainak 28, igandea, 01:30: Kolombia vs Portugal

Ekainak 28, igandea, 01:30: Kongoko ED vs Uzbekistan

 

 

L MULTZOA

        
  JIAGKG+/-PUNTUAK
        
1.aIngalaterra000000
2.aKroazia
000000
3.aGhana000000
4.aPanama000000

 

L MULTZOKO EGUTEGIA

1. JARDUNALDIA

Ekainak 17, asteazkena, 22:00: Ingalaterra vs Kroazia

Ekainak 18, osteguna, 01:00: Ghana vs Panama

- ---------------------------------------------

2. JARDUNALDIA

Ekainak 23, asteartea, 22:00: Ingalaterra vs Ghana

Ekainak 24, asteazkena, 01:00: Panama vs Kroazia

- ---------------------------------------------

3. JARDUNALDIA

Ekainak 27, larunbata, 23:00: Panama vs Ingalaterra

Ekainak 27, larunbata, 23:00: Kroazia vs Ghana

 

 

FINAL-HAMASEIRENAK

A-Ekainak 28, igandea, 21:00: A Multzoko 2.a vs B Multzoko 2.a

B-Ekainak 29, astelehena, 19:00: C Multzoko 1.a vs F Multzoko 2.a

C-Ekainak 29, astelehena, 22:30: E Multzoko 1.a vs A/B/C/D/F Multzoko 3.a

D-Ekainak 30, asteartea, 03:00: F Multzoko 1.a vs C Multzoko 2.a

E-Ekainak 30, asteartea, 19:00 E Multzoko 2.a vs I Multzoko 2.a

F-Ekainak 30, asteartea, 23:00: I Multzoko 1.a vs C/D/F/G/H Multzoko 3.a

G-Uztailak 1, asteazkena, 03:00: A Multzoko 1.a vs C/E/F/H/I Multzoko 3.a

H-Uztailak 1, asteazkena, 18:00: L Multzoko 1.a vs E/H/I/J/K Multzoko 3.a

I-Uztailak 1, asteazkena, 22:00: G Multzoko 1.a vs A/E/H/I/J Multzoko 3.a

J-Uztailak 2, osteguna, 01:00: K Multzoko 2.a vs L Multzoko 2.a

K-Uztailak 2, osteguna, 02:00: D Multzoko 1.a vs B/E/F/I/J Multzoko 3.a

L-Uztailak 2, osteguna, 05:00: B Multzoko 1.a vs E/F/G/I/J Multzoko 3.a

M-Uztailak 2, osteguna, 21:00: H Multzoko 1.a vs J Multzoko 2.a

N-Uztailak 3, ostirala, 00:00: J Multzoko 1.a vs H Multzoko 2.a

Ñ-Uztailak 3, ostirala, 03:30: K Multzoko 1..a vs D/E/I/J/L Multzoko 3.a

O-Uztailak 3, ostirala, 20:00: D Multzoko 2.a vs G Multzoko 2.a

 

FINAL-ZORTZIRENAK

A-Uztailak 4, larunbata, 19:00: A 1/16 irabazlea vs D 1/16 Irabazlea

B-Uztailak 4, larunbata, 23:00: C 1/16 irabazlea vs F 1/16 Irabazlea

C-Uztailak 5, astelehena, 22:00: B 1/16 irabazlea vs E 1/16 Irabazlea

D-Uztailak 6, astelehena, 02:00: G 1/16 irabazlea vs H 1/16 Irabazlea

E-Uztailak 6, astelehena, 21:00: J 1/16 irabazlea vs M 1/16 Irabazlea

F-Uztailak 7, asteartea, 02:00: K 1/16 irabazlea vs I 1/16 Irabazlea

G-Uztailak 7, asteartea, 18:00: N 1/16 irabazlea vs O 1/16 Irabazlea

H-Uztailak 7, asteartea, 21:00: L 1/16 irabazlea vs Ñ 1/16 Irabazlea 

 

FINAL-LAURDENAK

A-Uztailak 9, osteguna, 22:00: B 1/8 irabazlea vs A 1/8 irabazlea

B-Uztailak 10, ostirala, 21:00: E 1/8 irabazlea vs F 1/8 irabazlea

C-Uztailak 11, larunbata, 23:00: C 1/8 irabazlea vs D 1/8 irabalzea

D-Uztailak 11, larunbata, 03:00: G 1/8 irabazlea vs H 1/8 irabazlea

 

FINALERDIAK

A-Uztailak 14, asteartea, 21:00: A 1/4 irabazlea vs B 1/4 irabazlea

B-Uztailak 15, asteazkena, 21:00: C 1/4  irabazlea vs D 1/4 irabazlea

 

HIRUGARREN POSTURAKO PARTIDA

Uztailak 18, larunbata, 23:00: A 1/2 galtzailea vs. B 1/2 galtzailea

 

Finala

Uztailak 19, igandea, 21:00: A 1/2 vs B 1/2 irabazlea

Futbola Munduko Futbol Txapelketa Mikel Oyarzabal Unai Simon Nico Williams Athletic Club Real Sociedad Osasuna Futboleko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X