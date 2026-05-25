2026ko Munduko futbol Txapelketako egutegia, emaitzak eta sailkapenak
Txapelketa ekainaren 11n hasiko da, eta Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon jokatuko dute, uztailaren 19ra bitartean.
2026ko Munduko futbol Txapelketa Estatu Batueta , Kanadan eta Mexikon jokatuko dute, ekainaren 11tik uztailaren 19ra bitartean. Hauxe da Munduko Txapelketaren egutegia :
|
A MULTZOA
|J
|I
|AG
|KG
|+/-
|PUNTUAK
|1.a
|Mexiko
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2.a
|Hegoafrika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.a
|Hego Korea
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.a
|Txekiar Errepublika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
A MULTZOKO EGUTEGIA
1. JARDUNALDIA
Osteguna, ekainak 11, 21:00: Mexiko vs Hegoafrika
Ostirala, ekainak 12, 04:00: Hego Korea vs Txekiar Errepublika
- ---------------------------------------------
2. JARDUNALDIA
Ekainak 18, osteguna, 18:00: Txekiar Errepublika vs Hegoafrika
Ekainak 19, ostirala, 03:00: Mexiko vs Hego Korea
- ---------------------------------------------
3. JARDUNALDIA
Ekainak 25, osteguna, 03:00: Txekiar Errepublika vs Mexiko
Ekainak 25, osteguna, 03:00: Sudafrica vs Hego Korea
|
B MULTZOA
|J
|I
|AG
|KG
|+/-
|PUNTUAK
|1.a
|Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2.a
|Bosnia eta Herzegovina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.a
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.a
|Suitza
|0
|0
|0
|0
|0
|0
B MULTZOKO EGUTEGIA
1. JARDUNALDIA
Ekainak 12, ostirala, 21:00: Kanada vs Bosnia eta Herzegovina
Ekainak 13, larunbata, 21:00: Qatar vs Suitza
- ---------------------------------------------
2. JARDUNALDIA
Ekainak 18, osteguna, 21:00: Suitza vs Bosnia eta Herzegovina
Ekainak 19, ostirala, 00:00: Kanada vs Qatar
- ---------------------------------------------
3. JARDUNALDIA
Ekainak 24, asteazkena, 21:00: Suitza vs Kanada
Ekainak 24, asteazkena, 21:00: Bosnia eta Herzegovina vs Qatar
|
C MULTZOA
|J
|I
|AG
|KG
|+/-
|PUNTUAK
|1.a
|Brasil
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2.a
|Maroko
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.a
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.a
|Eskozia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
C MULTZOKO EGUTEGIA
1. JARDUNALDIA
Ekainak 14, igandea, 00:00: Brasil vs Maroko
Ekainak 14, igandea, 03:00: HaitI vs Eskozia
- ---------------------------------------------
2. JARDUNALDIA
Ekainak 20, larunbata, 00:00: Eskozia vs Maroko
Ekainak 20, larunbata, 02:30: Brasil vs Haiti
- ---------------------------------------------
3. JARDUNALDIA
Ekainak 25, osteguna, 00:00: Eskozia vs Brasil
Ekainak 25, osteguna 00:00: Maroko vs Haiti
|
D MULTZOA
|J
|I
|AG
|KG
|+/-
|PUNTUAK
|1.a
|Estatu Batuak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2.a
|Paraguai
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.a
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.a
|Turkia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
D MULTZOKO EGUTEGIA
1. JARDUNALDIA
Ekainak 13, larunbata, 03:00: Estatu Batuak vs Paraguai
Ekainak 13, larunbata, 06:00: Australia vs Turkia
- ---------------------------------------------
2. JARDUNALDIA
Ekainak 19, ostirala, 21:00: Estatu Batuak vs Australia
Ekainak 20, larunbata, 05:00: Turkia vs Paraguai
- ---------------------------------------------
3. JARDUNALDIA
Ekainak 25, osteguna, 04:00: Turkia vs. Estatu Batuak
Ekainak 25, osteguna, 04:00: Paraguai vs Australia
|
GRUPO E
|J
|I
|AG
|KG
|+/-
|PUNTUAK
|1.a
|Alemania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2.a
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.a
|Boli Kosta
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.a
|Ekuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
E MULTZOKO EGUTEGIA
1. JARDUNALDIA
Ekainak 14, igandea, 19:00: Alemania vs Curaçao
Ekainak 15, astelehena, 01:00: Boli Kosta vs Ekuador
- ---------------------------------------------
2. JARDUNALDIA
Ekainak 20, larunbata, 22:00: Alemania vs Boli Kosta
Ekainak 21, igandea, 02:00: Ekuador vs Curaçao
- ---------------------------------------------
3. JARDUNALDIA
Ekainak 25, osteguna, 22:00: Curaçao vs Boli Kosta
Ekainak 25, osteguna, 22:00: Ekuador vs Alemania
|
F MULTZOA
|J
|I
|AG
|KG
|+/-
|PUNTUAK
|1.a
|Herbehereak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2.a
|Japonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.a
|Suedia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.a
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
F MULTZOKO EGUTEGIA
1. JARDUNALDIA
Ekainak 14, igandea, 22:00: Herbehereak vs Japonia
Ekainak 15, astelehena, 04:00: Suedia vs Tunisia
- ---------------------------------------------
2. JARDUNALDIA
Ekainak 20, larunbata, 19:00: Herbehereak vs Suedia
Ekainak 21, igandea, 06:00: Tunisia vs Japonia
- ---------------------------------------------
3. JARDUNALDIA
Ekainak 25, osteguna, 01:00: Japonia vs Suedia
Ekainak 25, osteguna, 01:00: Tunisia vs Herbehereak
|
G MULTZOA
|J
|I
|AG
|KG
|+/-
|PUNTUAK
|1.a
|Belgika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2.a
|Egipto
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.a
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.a
|Zeelanda Berria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
G MULTZOKO EGUTEGIA
1. JARDUNALDIA
Ekainak 15, astelehena, 21:00: Belgika vs Egipto
Ekainak 16, asteartea, 03:00: Iran vs Zeelanda Berria
- ---------------------------------------------
2. JARDUNALDIA
Ekainak 21, igandea, 21:00: Belgika vs Iran
Ekainak 22, astelehena, 03:00: Zeelanda Berria vs Egipto
- ---------------------------------------------
3. JARDUNALDIA
Ekainak 26, ostirala, 05:00: Egipto vs Iran
Ekainak 26, ostirala, 05:00: Zeelanda Berria vs Belgika
|
H MULTZOA
|J
|I
|AG
|KG
|+/-
|PUNTUAK
|1.a
|Espainia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2.a
|Cabo Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.a
|Saudi Arabia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.a
|Uruguai
|0
|0
|0
|0
|0
|0
H MULTZOKO EGUTEGIA
1. JARDUNALDIA
Ekainak 15, astelehena, 18:00: Espainia vs Cabo Verde
Ekainak 16, asteartea, 00:00: Saudi Arabia vs Uruguai
- ---------------------------------------------
2. JARDUNALDIA
Ekainak 21, igandea, 18:00: Espainia vs Saudi Arabia
Ekainak 22, astelehena, 00:00: Uruguai vs Cabo Verde
- ---------------------------------------------
3. JARDUNALDIA
Ekainak 27, larunbata, 02:00: Cabo Verde vs Saudi Arabia
Ekainak 27, larunbata, 02:00: Uruguai vs Espainia
|
I MULTZOA
|J
|I
|AG
|KG
|+/-
|PUNTUAK
|1.a
|Frantzia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2.a
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.a
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.a
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
I. MULTZOAREN EGUTEGIA
1. JARDUNALDIA
Ekainak 16, asteartea, 21:00: Frantzia vs Senegal
Ekainak 17, asteazkena, 00:00: Irak vs Norvegia
- ---------------------------------------------
2. JARDUNALDIA
Ekainak 22, astelehena, 23:00: Frantzia vs Irak
Ekainak 23, asteartea, 02:00: Norvegia vs Senegal
- ---------------------------------------------
3. JARDUNALDIA
Ekainak 26, ostirala, 21:00: Norvegia vs Frantzia
Ekainak 26, ostirala, 21:00: Senegal vs Irak
|
J MULTZOA
|J
|I
|AG
|KG
|+/-
|PUNTUAK
|1.a
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2.a
|Aljeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.a
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.a
|Jordania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
J MULTZOAREN EGUTEGIA
1. JARDUNALDIA
Ekainak 17, asteazkena, 03:00: Argentina vs Aljeria
Ekainak 17, asteazkena, 06:00: Austria vs Jordania
- ---------------------------------------------
2. JARDUNALDIA
Ekainak 22, astelehena, 19:00: Argentina vs Austria
Ekainak 23, asteartea, 05:00: Jordania vs Aljeria
- ---------------------------------------------
3. JARDUNALDIA
Ekainak 28, igandea, 04:00: Aljeria vs Austria
Igandea, ekainak 28, 04:00: Jordania vs Argentina
|
K MULTZOA
|J
|I
|AG
|KG
|+/-
|PUNTUAK
|1.a
|Portugal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2.a
|Kongoko ED
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.a
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.a
|Kolonbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
K TALDEAREN EGUTEGIA
1. JARDUNALDIA
Ekainak 17, asteazkena, 19:00: Portugal vs Kongoko ED
Ekainak 18, osteguna, 04:00: Uzbekistan vs Kolonbia
- ---------------------------------------------
2. JARDUNALDIA
Ekainak 23, asteartea, 19:00: Portugal vs Uzbekistan
Ekainak 24, asteazkena, 04:00: Kolombia vs Kongoko ED
- ---------------------------------------------
3. JARDUNALDIA
Ekainak 28, igandea, 01:30: Kolombia vs Portugal
Ekainak 28, igandea, 01:30: Kongoko ED vs Uzbekistan
|
L MULTZOA
|J
|I
|AG
|KG
|+/-
|PUNTUAK
|1.a
|Ingalaterra
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2.a
|Kroazia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.a
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.a
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
L MULTZOKO EGUTEGIA
1. JARDUNALDIA
Ekainak 17, asteazkena, 22:00: Ingalaterra vs Kroazia
Ekainak 18, osteguna, 01:00: Ghana vs Panama
- ---------------------------------------------
2. JARDUNALDIA
Ekainak 23, asteartea, 22:00: Ingalaterra vs Ghana
Ekainak 24, asteazkena, 01:00: Panama vs Kroazia
- ---------------------------------------------
3. JARDUNALDIA
Ekainak 27, larunbata, 23:00: Panama vs Ingalaterra
Ekainak 27, larunbata, 23:00: Kroazia vs Ghana
FINAL-HAMASEIRENAK
A-Ekainak 28, igandea, 21:00: A Multzoko 2.a vs B Multzoko 2.a
B-Ekainak 29, astelehena, 19:00: C Multzoko 1.a vs F Multzoko 2.a
C-Ekainak 29, astelehena, 22:30: E Multzoko 1.a vs A/B/C/D/F Multzoko 3.a
D-Ekainak 30, asteartea, 03:00: F Multzoko 1.a vs C Multzoko 2.a
E-Ekainak 30, asteartea, 19:00 E Multzoko 2.a vs I Multzoko 2.a
F-Ekainak 30, asteartea, 23:00: I Multzoko 1.a vs C/D/F/G/H Multzoko 3.a
G-Uztailak 1, asteazkena, 03:00: A Multzoko 1.a vs C/E/F/H/I Multzoko 3.a
H-Uztailak 1, asteazkena, 18:00: L Multzoko 1.a vs E/H/I/J/K Multzoko 3.a
I-Uztailak 1, asteazkena, 22:00: G Multzoko 1.a vs A/E/H/I/J Multzoko 3.a
J-Uztailak 2, osteguna, 01:00: K Multzoko 2.a vs L Multzoko 2.a
K-Uztailak 2, osteguna, 02:00: D Multzoko 1.a vs B/E/F/I/J Multzoko 3.a
L-Uztailak 2, osteguna, 05:00: B Multzoko 1.a vs E/F/G/I/J Multzoko 3.a
M-Uztailak 2, osteguna, 21:00: H Multzoko 1.a vs J Multzoko 2.a
N-Uztailak 3, ostirala, 00:00: J Multzoko 1.a vs H Multzoko 2.a
Ñ-Uztailak 3, ostirala, 03:30: K Multzoko 1..a vs D/E/I/J/L Multzoko 3.a
O-Uztailak 3, ostirala, 20:00: D Multzoko 2.a vs G Multzoko 2.a
FINAL-ZORTZIRENAK
A-Uztailak 4, larunbata, 19:00: A 1/16 irabazlea vs D 1/16 Irabazlea
B-Uztailak 4, larunbata, 23:00: C 1/16 irabazlea vs F 1/16 Irabazlea
C-Uztailak 5, astelehena, 22:00: B 1/16 irabazlea vs E 1/16 Irabazlea
D-Uztailak 6, astelehena, 02:00: G 1/16 irabazlea vs H 1/16 Irabazlea
E-Uztailak 6, astelehena, 21:00: J 1/16 irabazlea vs M 1/16 Irabazlea
F-Uztailak 7, asteartea, 02:00: K 1/16 irabazlea vs I 1/16 Irabazlea
G-Uztailak 7, asteartea, 18:00: N 1/16 irabazlea vs O 1/16 Irabazlea
H-Uztailak 7, asteartea, 21:00: L 1/16 irabazlea vs Ñ 1/16 Irabazlea
FINAL-LAURDENAK
A-Uztailak 9, osteguna, 22:00: B 1/8 irabazlea vs A 1/8 irabazlea
B-Uztailak 10, ostirala, 21:00: E 1/8 irabazlea vs F 1/8 irabazlea
C-Uztailak 11, larunbata, 23:00: C 1/8 irabazlea vs D 1/8 irabalzea
D-Uztailak 11, larunbata, 03:00: G 1/8 irabazlea vs H 1/8 irabazlea
FINALERDIAK
A-Uztailak 14, asteartea, 21:00: A 1/4 irabazlea vs B 1/4 irabazlea
B-Uztailak 15, asteazkena, 21:00: C 1/4 irabazlea vs D 1/4 irabazlea
HIRUGARREN POSTURAKO PARTIDA
Uztailak 18, larunbata, 23:00: A 1/2 galtzailea vs. B 1/2 galtzailea
Finala
Uztailak 19, igandea, 21:00: A 1/2 vs B 1/2 irabazlea
Zure interesekoa izan daiteke
PSGk bigarrenez irabazi du Txapeldunen Liga, Arsenal penaltietan menderatuta
Partidak luzapena behar izan du, eta penaltietan erabaki da (4-3). Gabriel Magalhaesek huts egin du azken penalti erabakigarria, eta, ondorioz, PSGk lortu du garaipena eta eskuratu du kopa.
Osasunak iragarri du Santi Castillejok talde gorritxoaren filialaren entrenatzaile izateari utziko diola 8 denboraldien ostean
Denbora honetan zehar lehen taldeko Jon Moncayola, Aimar Oroz, Jorge Herrando, Iker Muñoz, Iker Benito, Asier Osambela edo Iñigo Arguibide bezalako jokalariak izan ditu bere esanetara.
Iñigo Perez: “Mina, amorrua eta tristura sentitzen ditut, aukera galdu dugu”
Iñigo Perezek Rayo Vallecanok Conference Leagueko finalean jasotako porrotaren analisia egin du prentsaurrekoan.
Matetaren gol batek Iñigo Perezen Rayoren ametsa zapuztu du, eta Crystal Palace txapeldun egin du
Aurrelari frantziarrak Augusto Batallak arean aldaratutako baloi bat aprobetxatu du final parekatua erabakitzeko, eta bere historian inoiz baino urrunago iritsi den Rayoren ametsa zapuzteko.
Oliver Glasner, Crystal Palace taldeko entrenatzailea: “Ez dakit zer ematen dieten jaten euskal entrenatzaileei”
Austriarrak Londreseko Crystal Palace taldea zuzentzen du, eta, asteazkenean, Iñigo Perezen Rayo Vallecano izango du aurkari Konferentzia Ligako finalean; Glasnerrek Iñigo Perez bera, Unai Emery edo Mikel Arteta, besteak beste, izan ditu hizpide.
FIFAk ofizial egin du Iranek Tijuanan egingo duela Mundu Txapelketako egonaldia
Irango kontzentrazio-lekua aldatuko duela iragarri du erakundeak, AEBetako bisekin arazoak saihesteko.
Bartzelonak laugarren Txapeldunen Liga irabazi du Lyon garaituta
4-0 nagusitu da, Pajorren eta Parallueloren bina golei esker, bi urte geroago berriro Europako Txapeldunen Kopa eskuratzeko.
Damaris Egurrola, Txapeldunen Ligako bere hirugarren finalaren aurrean
Asteburu honetan jokatuko da emakumezkoen Txapeldunen Ligako finala. Bartzelona eta Olympique Lyon izango dira nor baino nor gehiago Oslon.
Kongoko selekzioak bertan behera utzi ditu Kinshasan egin behar zituen lan saioak eta agurra, ebola agerraldiagatik
Selekzioko bozeramaileak adierazi duenez, Kongoko jokalariak Munduko Txapelketa baino lehen kutsatzeko beldurrik ez da izan behar, ia jokalari guztiek atzerrian jokatzen baitute, batez ere Frantzian.