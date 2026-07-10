2026ko Mundiala

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Mikel Merinok aurrera egiteko gola eman dio berriz Espainiari (2-1)

Aulkitik sartu eta berehala, jokalari iruindarrak azken minutuetan sartutako golak garaipena eman dio bere taldeari Belgikaren aurka eta finalerdietarako txartela.

AMDEP8606. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 10/07/2026.- Mikel Merino de España celebra un gol este viernes, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Bélgica en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr
Mikel Merino bere gola ospatzen. Argazkia: EFE
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mikel Merinok 88. minutuan sartutako gol batek erabaki du ostiral honetan Espainiako selekzioaren sailkapena 2026ko Munduko Txapelketako finalerdietara, Belgikaren aurka irabazita (2-1). Bertan, Frantziarekin neurtuko dituzte indarrak.

Lehen zatia azterketa izan da, Espainia nagusi izan delarik baloiarekin eta Nathan Ngoyk urrundu dituen bi jaurtiketekin.

Ordu erdira, Lamine Yamalek golaren jokaldia hasi du. Baloi bat filtratu du Pedro Porro atzetik iritsi zedin. Dani Olmori pasea eman dio, Thibaut Courtoisek lehen jaurtiketa gelditu du, eta Fabian Ruizen barrura bidali du baloia bigarrenean.

Baina, 10 minuturen buruan, Timothy Castagnek eskuin hegaletik erdiratu du eta Charles De Ketelaerek aurrea hartu dio Pau Cubarsiri lehen zutoinean, Unai Simoni 2022ko abenduaren 1etik Munduko Txapelketa batean gola egin dion lehen jokalaria bihurtuz.

Luis de la Fuentek aulkia mugitu eta aldaketa goiztiarrenak egin ditu: Pedri eta Ferran Torres zelaira 55. minutuan.

Espainiak ez du aurkitu Portugalen aurka erakutsi zuen futbola, baina gidoia errepikatu egin da. Berriro ere, Mikel Merino erreskatean.

88. minutuan, zelaira irten eta bi minutura, Lammensek txarto atera du Pau Cubarsiren jaurtiketa eta Mikel Merinok garaipenaren gola sartzeko aprobetxatu du, Espainia bere historiako bigarren finalerdietara sailkatuz Munduko Txapelketan.

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