Deschamps, Munduko Txapelketaren historian partida gehien zuzendu dituen entrenatzailea
Baionako hautatzaileak larunbatean utziko dio Frantziako hautatzaile izateari, 27. norgehiagoka zuzenduta, hirugarren posturako partidan.
Didier Deschampsek, Frantziako selekzioko entrenatzaile lapurtarrak, Munduko Kopa batean partida gehien zuzendu dituen entrenatzailea izatea lortu du astearte honetan, nahiz eta Espainiaren kontrako partida galdu (0-2).
Deschampsek bere 26. partida zuzendu du Munduko Kopako azken fase batean, 1964 eta 1978 artean Alemaniako Errepublika Federaleko hautatzaile izan zen Helmut Schönek baino bat gehiago. Carlos Alberto Parreira brasildarra dago hirugarren lekuan, Brasil, Kuwait, Arabiar Emirerri Batuak, Saudi Arabia eta Hegoafrikarekin zuzendutako 23 partidekin. Munduko Txapelketako hirugarren postua lortzeko Frantziak larunbat honetan jokatuko duten neurketa (Ingalaterra edo Argentinaren kontra) izango da Deschampsen azkena, 27.a, alegia. Izan ere, ez du urdinen hautatzaile izaten segiko.
Jokalari garaian, Didier Deschamps munduko txapeldun izan zen 1998an Frantziako Txapelketan. Halaber, Eurokopa ere irabazi zuen, 2000. urtean. 2012az geroztik aritu da hautatzaile gisa, Frantziako selekzioaren historiako bigarren Munduko Txapelketa irabaztea lortu zuen Errusiako Munduko Txapelketako finalean, 2018an, Kroaziari 4-2 irabazita.
Zure interesekoa izan daiteke
Mikel Oyarzabal, Munduko Txapelketako finalaz: “Oso pozik nago; txikia zarenean, ez duzu hau bezalakorik imajinatzen”
Realaren aurrelariak, orain arte, bost gol sartu ditu 2026ko Munduko Txapelketan. Espainiak finalera sailkatzea lortu du, eta Ingalaterra edo Argentina izango du aurkari final horretan. Eibartarrak, Frantzia-Espainia finalerdian, partidako aurreneko gola egin du, penaltiz.
2026ko Munduko futbol Txapelketako egutegia, emaitzak eta sailkapenak
Txapelketa ekainaren 11n hasiko da, eta Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon jokatuko dute, uztailaren 19ra bitartean.
Espainiak bere bigarren finala jokatuko du Munduko Txapelketa batean, Frantziari irabazi baitio (0-2)
Mikel Oyarzabalek penaltiz sartutako gol batek, 20. minutuan, eta Pedro Porrok jokaldian sartutako beste batek, 58. minutuan, Luis de la Fuenteren taldea sailkatu dute.
Ingalaterrak eta Argentinak Munduko Txapelketako finalerdiak jokatuko dituzte Norvegia eta Suitza luzapenean gaindituta
Jude Bellinghamek, biko batekin, Ingalaterrak Norvegiaren aurka lortutako markagailua irauli du (1-2), eta Argentinak Suitza borrokalari bati irabazi dio (3-1) Julian Alvarezek eta Lautaro Martinezek egindako golei esker.
Mikel Merinok aurrera egiteko gola eman dio berriz Espainiari (2-1)
Aulkitik sartu eta berehala, jokalari iruindarrak azken minutuetan sartutako golak garaipena eman dio bere taldeari Belgikaren aurka eta finalerdietarako txartela.
Mbappek eta Dembelek Frantzia finalerdietan jarri dute (2-0)
Bonok penaltia gelditu dio Mbapperi lehen zatian, baina aurrelari frantziarrak mendekua hartu du atsedenaldiaren ostean, munduko txapelketa honetan sartutako zortzigarren golarekin. Ondoren, Dembelek garaipena ziurtatu du, bere bosgarren golarekin.
Suitzak Kolonbia kanporatu du, penaltietan, eta prest daude Munduko Txapelketako final laurdenak
Hauek dira final laurdenetako kanporaketa guztiak: alde batetik, Frantzia-Maroko, eta Espainia-Belgika; bestetik, Norvegia-Ingalaterra, eta Argentina-Suitza. Final zortzirenetako azken kanporaketan, Suitzak eta Kolonbiak 0-0 berdindu dute, eta penaltietan Suitza 4-3 gailendu da.
Romerok, Messik eta Enzok bizia eman diote txapeldunari, Egiptoren aurka gorriak ikusi ondoren (3-2)
Argentina ezinean ibili da Egiptoren aurkako norgehiagokan. Afrikarrak 0-2 aurretik jarri dira markagailuan, Yasser Ibrahim eta Mostafa Ziko jokalarien golei esker.
Queiroz, Aguirre eta Roberto Martinez dira Munduko Txapelketaren azken biktimak
Ghanako Futbol Federazioaren arabera, oraindik ez dute Queirozen uko formalik jaso, baina bere Instagrameko mezuak ez du zalantzarako tarterik uzten. Aguirreren kasuan, Mexiko Munduko Txapelketan zuzentzeko akordioa zuen. Azkenik, Roberto Martinezi lortutako emaitza txarrak kalte egindio. Portugaleko Futbol Federazioak ez zuen espero final-zortzirenetan galtzea.