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Deschamps, Munduko Txapelketaren historian partida gehien zuzendu dituen entrenatzailea

Baionako hautatzaileak larunbatean utziko dio Frantziako hautatzaile izateari, 27. norgehiagoka zuzenduta, hirugarren posturako partidan.  

Didier Deschamps (Frantzia)

Didier Deschamps, Espainiaren aurkako partidan. EFE

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KIROLAK EITB

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Didier Deschampsek, Frantziako selekzioko entrenatzaile lapurtarrak, Munduko Kopa batean partida gehien zuzendu dituen entrenatzailea izatea lortu du astearte honetan, nahiz eta Espainiaren kontrako partida galdu (0-2). 

Deschampsek bere 26. partida zuzendu du Munduko Kopako azken fase batean, 1964 eta 1978 artean Alemaniako Errepublika Federaleko hautatzaile izan zen Helmut Schönek baino bat gehiago. Carlos Alberto Parreira brasildarra dago hirugarren lekuan, Brasil, Kuwait, Arabiar Emirerri Batuak, Saudi Arabia eta Hegoafrikarekin zuzendutako 23 partidekin. Munduko Txapelketako hirugarren postua lortzeko Frantziak larunbat honetan jokatuko duten neurketa (Ingalaterra edo Argentinaren kontra) izango da Deschampsen azkena, 27.a, alegia. Izan ere, ez du urdinen hautatzaile izaten segiko. 

Jokalari garaian, Didier Deschamps munduko txapeldun izan zen 1998an Frantziako Txapelketan. Halaber, Eurokopa ere irabazi zuen, 2000. urtean. 2012az geroztik aritu da hautatzaile gisa, Frantziako selekzioaren historiako bigarren Munduko Txapelketa irabaztea lortu zuen Errusiako Munduko Txapelketako finalean, 2018an, Kroaziari 4-2 irabazita.

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