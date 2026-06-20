Brobbeyk eta Gakpok Suedia birrindu dute (5-1)
Ronald Koemanen selekzioak Interreko aurrelariaren bi golekin, Liverpooleko hegalekoaren beste birekin eta Summervilleren beste gol batekin, suediar selekzioa garaitu dute, eta F multzoko lehen postua eskuratu dute, Tunisiaren eta Japoniaren arteko partidaren zain (6:00etan).
Herbehereek 5-1 irabazi diote Suediari, eta Munduko Txapelketako F multzoko lehen postua eskuratu dute, Japoniak eta Tunisiak gaur goizaldean jokatuko duten partidaren zain (6:00etan). Brobbeyk eta Gakpok, bina golekin bakoitzak, eta Summervillek, eman diote garaioena Ronald Koemanek zuzentzen duen selekzioari. Suediaren gola Elangak sartu du.
Lehen minutuetan erosoago ikusi da Herbehereetako selekzioa, joko oso praktikoa eta eraginkorra sortuz, baloia hegaletara eremanez eta ondoren areara erdiratuz. Eta horrela iritsi dira, hain zuzen ere, bere lehen bi golak, Brian Brobbeyren eskutik. Lehenengoan, Gakpok ezkerretik erdiratu du 5. minutuan, eta bigarrenean Dumfriesek gauza bera egin du eskuinetik 16. minutuan.
Hidrataziorako etenaldiari esker, suediarrek euren joko-plana egokitu ahal izan dute, eta, ondorioz, aukera gehiago eta hobeak izan dituzte lehen zatiko azken txanpan. Hala ere, Gyokeresek eta Ayarik, ezin izan dituzte euren aukerak aprobetxatu. Verbruggen atezain holandarrak geldiketa handiak egin ditu, Arsenaleko aurrelariak area ertzetik botatako falta bereziki aipatuz. Atezainak ez zuen baloia ia ikusten, aurrean zituen jokalari guztiengatik. 44. minutuan, Lagerbielkek buruz sartu du Suediarentzat, geldikako jokaldi batean, baina epaileak jokoz kanpo adierazi du. 0-0 atsedenaldian.
Bigarren zatiaren hasierarekin batera, Suediaren erreakzioa behera etorri da. Izan ere, lehen minutuetan, Gakpok sare barrura bidali du Dumfriesek eskuinetik egindako beste erdiraketa on bat, 47. minutuan. Sententzia sei minutu geroago etorri da, Gakpok partidako bere bigarren gola sartu duenean, 4-0ekoa jarriz.
Suediako selekzioak momentu horretan bere harrotasuna erakutsi nahi izan du eta bere lerroak aurreratu ditu berriro. Ayari urrutitik saiatu da berriro asmatu ezinik. Gola sartzeko kapaza izen dena Elangaizan izan da, bigarren zatian zelaira atera ondoren, Verbruggenekin buruz burukoan ondo asmatu eta gero 58. minutuan.
Bazirudien Graham Potterren taldeak erreakzionatu egingo zuela berriro, erasora joan delako gol gehiagoren bila. Hala ere, lehen zatian ez bezala, hidrataziorako pausak oraingoan Herbehereen alde jokatu du, defentsan berrantolatzeko aukera eman bai die. Hori bai, oraindik denbora egon da Summervillek 5-1ekoa 88. minutuan jartzeko.
F multzoko azken jardunaldian, Herbehereak Tunisiaren aurka neurtuko dira, eta Suediak Japoniaren aurka jokatuko du.
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