Hego Koreak markagailua irauli du Txekiaren aurka, lehen hiru puntuak eskuratzeko (2-1)
Asiako taldeak erreakzionatu egin du lehen gola jaso ostean, eta 2-1 irabazi dio Txekiari Guadalajaran. Hwang Inbeomek eta Oh Hyeong Gyuk Hego Koreako jokalariek markagailua irauli dute Ladislav Krejciren hasierako golaren ostean.
Hego Koreak 2-1 menderatu du Txekia Guadalajaran, Munduko Kopako A multzoko partidan. Garaipen honekin, talde korearrak txapelketako lehen hiru puntuak batu ditu.
Partida oso parekatua izan da hasierako minutuetan. Bi taldeek zelai erdiko borrokari eman diote lehentasuna, eta ez dituzte aukera asko sortu. Lehen zatian, Hego Koreak izan ditu abagune argienak: Kang In Leeren jaurtiketa Matej Kovar atezainak gelditu du, eta Heung Min Sonen beste saiakera batek ez du atea aurkitu.
Bigarren zatian, Koreako selekzioak presioa areagotu du eta gola bilatu du. Kang In Leek eta Jae Sung Leek aukera bana izan dute, baina Kovarren geldiketa onek markagailua berdinduta mantendu dute.
Koreak hobeto jokatzen ari zenean iritsi da, ordea, Txekiaren gola. Korner baten ondoren, Ladislav Krejcikek defentsaren hutsunea aprobetxatu eta buruz sartu du 0-1ekoa.
Hego Korearen erreakzioa 67. minutuan iritsi da. Hwang Inbeomek banakako jokaldi bikaina egin du, area kanpoan aurkari bat gainditu eta baloia sare-ertzera bidali du, 1-1ekoa eginez.
Asiako taldeak ez du amore eman, eta garaipenaren gola 80. minutuan iritsi da. Inbeomek pase bikaina eman dio Oh Hyeong Gyuri, eta hark sareetara bidali du baloia, markagailua irauliz (2-1).
Lehen jardunaldiaren ostean, Mexiko eta Hego Korea dira A multzoko liderrak garaipen batekin, eta Txekiak eta Hegoafrikak, berriz, ez dute oraindik punturik lortu.
Hurrengo jardunaldian, hilaren 18an, Hego Koreak Mexikoren aurka jokatuko du Guadalajaran eta Txekiak Hegoafrikaren aurka, Atlantan.
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