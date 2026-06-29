Casemirok eta Martinellik Brasil berpiztu dute Japoniaren aurrean (2-1)
Japoniak historiarako balentria eskura izan du, Kaishu Sanok 30. minutuan markagailuan aurretik jarri ondoren, baina Brasilek, sufrimendu ikaragarriarekin, neurketa irauli du bigarren zatian.
Brasilek Japoniaren aurka jokatu astelehen honetan Houstonen. Casemirok buruz sartutako gol batek eta Gabriel Martinellik 96. minutuan egindako beste batek garaipena eman diote Carlo Ancelottiren taldeari (2-1), baina Japoniak estutasunetan jarri du Canarinha.
Japoniak historiarako balentria eskura izan du, Kaishu Sanok 30. minutuan gola egin eta markagailuan aurreratu ostean, baina Brasilek, sufrimendu handiarekin, norgehiagoka irauli du bigarren zatian Munduko Txapelketan bere bidea luzatzeko.
Canarinhak Norvegia eta Boli Kostaren arteko partidaren irabazlearen kontra jokatu beharko du final-zortzirenetan. Kanporaketa horretara lasaitu ederra hartuta iritsiko da, baina baita etxeko lanak egiteko dituela ere, final-hamaseirenetan oso partida eskasa jokatu ondoren.
Brasilek baloia kontrolatu du, baina erritmo gutxirekin, arriskurik hartu gabe, eta Japoniak bere antolakuntza eta prestakuntza taktikoa erakutsi ahal izan ditu.
Danilok baloi irteeran egindako hutsak aukerarik onena eman dio Japoniari. Sanok pasea moztu du zelai erdian, areako aurrealderaino aurrera egin du eta Alisson eskuin hankaz egindako jaurtiketa bikain batekin gainditu du. 29. minutua zen eta Brasil hormaren kontra zegoen.
Erreakzio bat behar zen eta, atsedenaldian, Ancelottik Endrick Paquetaren ordez zelairatzea erabaki du. Brasil lehen zatian falta izan zaion oldarkortasunarekin zelairatu da, Japonia bere zelaian sartu du, eta bere fisikoa jokoan jarri du, lehen zatian egin ez dituen erdiraketekin.
Saria izan du. Suzukik Bruno Guimaraesi geldiketa bikaina egin eta Tomiyasuk atepean baloia atera ondoren, Casemirok bigarren zutoinean Gabrielen erdiraketa bat jaso eta baloia sareetan jarri du buruz, Brasil 1-1ekoarekin suspertzeko. 55. minutua zen, eta Canarinhak aurrerapausoa eman du.
Viniciusek bere lehen jokaldi bikaina egin du lau minutu geroago, eslalon estratosferiko bat, eskuinaren kanpoaldearekin egindako erremate batekin amaitu dena. Baloiak zutoina jo du, Suzukik ukitu ondoren.
Hidratazio etenaldiaren ondoren, Ancelottik Martinelli berdeguneratu du, eta bere taldeak bultzaka jarraitu du. NRG Stadium luzapenerako prestatzen ari zenean, denbora gehiagarriaren seigarren minutuan, Bruno Guimaraesek Martinelliri pasea emateko tokia aurkitu du. Hegalekoaren jaurtiketak sare barruan amaitu du, Suzukik ukitu eta zutoinean eman ostean.
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