Txekiar Errepublikak eta Hegoafrikak bana berdindu dute, eta dena izango dute jokoan azken partidan (1-1)
Txekiar Errepublikak aurrea hartu du seigarren minutuan, Michal Sadileken golari esker, baina Hegoafrikak banakoa egin du penaltiz 83. minutuan. Teboho Mokoenak ez du hutsik egin hamaika metroetatik.
Txekiar Errepublikak eta Hegoafrikak berdindu egin dute Atlantan (1-1), Munduko Txapelketako A multzoko bigarren jardunaldian. Txekiar Errepublikak aurrea hartu du markagailuan seigarren minutuan, Michal Sadileken golari esker, eta Hegoafrikak banakoa egin du penaltiz 83. minutuan. Teboho Mokoenak ez du barkatu hamaika metroetatik.
Emaitza honekin, bi neurketa jokatu ondoren, Hegoafrikak, lehen jardunaldian Mexikorekin galdu ondoren, multzoko azken postuan jarraitzen du puntu batekin. Era berean, Txekiar Errepublika, lehen norgehhiagoka Hego Korearekin galdu ostean, hirugarrena da puntu bakarrarekin.
Mexikok eta Hego Koreak hiruna puntu dituzte, eta lehenengo eta bigarren postuan daude, hurrenez hurren.
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