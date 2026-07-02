Belgikak Senegal kanporatu du (3-2), eta AEBk Bosnia-Herzegovina (2-0), Munduko Txapelketako final hamaseirenetan
Sailkatzea lortu duten bi selekzioak nor baino nor gehiago arituko dira, datorren asteko astearteko goizaldean, final zortzirenetan. Belgikak luzapenean eskuratu du garaipena, 0-2ko emaitza berdinduta, eta AEBk argi menderatu du aurkaria.
Belgika eta AEB Mexikon, Estatu Batuetan eta Kanadan jokatzen ari diren Munduko futbol Txapelketako final zortzirenetarako sailkatu dira, asteazken gauean eta ostegun goizaldean. Final hamaseirenetan, Belgikako selekzioak Senegal kanporatu du, luzapenean, 3-2 irabazita, eta AEBk, ordea, Bosnia-Herzegovina utzi du txapelketatik kanpo, 2-0 menderatuta. Datorren asteko asteartean, 02:00etan, AEB eta Belgika nor baino nor gehiago arituko dira, final zortzirenetan, final laurdenetarako txartel bat jokoan.
Hala, Seattlen, golez eta emozioz betetako partida oso entretenigarrian, Belgikak Senegal mendean hartu du. Senegaleko selekzioak, Habid Diarrak 24. minutuan eta Sarrek 51.ean sartutako golen bidez, alde handia bereganatu du; Belgikak, baina, 1-2koa egin du, 86. minutuan, Lukakuri esker, eta horrek selekzio hori bultzatu egin du, 89. minutuan Tielemansek 2-2ko gola erdietsi baitu. Kanporaketa, horrenbestez, luzapenean erabaki da; 125. minutuan, alegia, neurketako azken jokaldietako batean, Tielemansek, penaltiz, 3-2koa sartu du.
San Frantziskon, AEB Bosnia-Herzegovina baino gehiago izan da, eta 2-0 irabazi du. Balogunek eta Tillmanek, 45. eta 82. minutuetan, markagailuan islatu dute AEBko selekzioak erakutsitako nagusitasuna, Baloguni berari bigarren zatian txartel gorria atera dioten arren. AEB sendo dabil Munduko Txapelketan, eta, arestian esan bezala, Belgikaren aurka izango du jokoan final laurdenetarako sailkatzea.
Ondorengo orduetarako, final hamaseirenetako partida hauek jokatuko dituzte: 21:00etan, Espainia-Austria (Espainian, baliteke Mikel Merino, Martin Zubimendi, Unai Simon eta Mikel Oyarzabal aritzea; Nico Williamsek ezingo du); 01:00etan, Portugal-Kroazia; eta 05:00etan, Suitza-Aljeria.
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