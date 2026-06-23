Cristianok bi gol sartu ditu eta Portugalek lehen garaipena lortu du Uzbekistanen aurka (5-0)
Funchaleko aurrelaria da sei Munduko Txapelketetan gola sartu duen lehen futbolaria. Nuno Mendesek, Abduvakhid Nematov atezainak bere atean sartutako gol batek eta Rafael Leaok egindako gol batek osatu dute portugaldarren gol-zaparrada.
Cristiano Ronaldok logika inposatu du gaur eta Portugalen alde aurpegia eman du Munduko Kopako lehen garaipena eskuratzeko, Uzbekistani 5-0 irabazita Houstonen. Gainera, Funchaleko aurrelari ospetsua sei Munduko Txapelketa ezberdinetan gola sartu duen lehen fubolaria da.
Bere selekzioaren inguruan astebeteko ekaitza izan ondoren, estreinakoan Kongoren aurka bana berdindu ostean, CR7k zelaian erantzun du, eta dagoeneko 975 gol sartu ditu bere ibilbidean. Gaurko garaipenari esker, Portugalek bere esku du K multzoko lehen postua lortzea, ekainaren 27an, Miamin, Kolonbiaren aurka jokatuko duen norgehiagokan.
Nuno Mendesek, Abduvakhid Nematov atezainak bere atean sartutako golak eta Rafael Leaok egindako gol batek osatu dute Portugalgo taldearen gol-zaparrada.
Cristiano Ronaldok asko ospatu du bere aurreneko gola, Abduvakhid Nematov atezaina bolea indartsu batekin gainditu ondoren, seigarren minutuan. Joao Cancelok eskuin hegaletik egindako erdiraketa bat aprobetxatu du Funchaleko aurrelariak. NRG Stadiumeko 68.000 ikusle baino gehiagoren poza eragin duen 1-0ekoa izan da.
Kongoren aurka ez bezala, Portugalek zuzen jokatzen jarraitu du. Emaitza? Bi gol gehiago eta partida erabakita atsedenaldian.
17. minutuan, Nuno Mendesek 2-0ekoa jarri du markagailuan. Kamerek Cristiano Ronaldoren gainean jarri dute arreta, 17 metrotik baloia berak astindu behar zuelakoan. Baina Nuno Mendesek ezkerrez indartsu jaurti eta Nematov Uzbekistango atezaina bigarrenez gainditu du. Hidratazio-etenaldiaren ondoren, CR7k bere bigarren gola egin du 38. minutuan eskuinarekin, Bruno Fernandesen asistentzia baliatuta.
Portugalek baloiaren agintea mantendu du eta bere abantaila ezin hobeto kudeatu du. Cristianok bre hirugarren gola egiteko aukera izan du, baina ez du asmatu. Segidan, hurrengo kornerrean, Nematovek bere atean sartu du baloia, area txikian errebote batzuk izan ostean.
4-0ekoak formaltasun bihurtu ditu azken minutuak Portugalentzat. Martinezek Francisco Conceição, Trincao, Rafael Leao eta Bernardo Silva Real Madrileko jokalari berria zelairatu ditu, eta Cristiano zelaian utzi du 90 minutuetan, bigarren partida jarraian.
Portugalek nahi bezala jokatu du, eta 87. minutuan azken gola egin du Leaok, area barruan baloi solte bat errematatuta. Horrela, Portugalek burua altxatu eta abisua bidali dio Kolonbiari, multzoen fasea itxiko duen neurketan izango duen hurrengo aurkariari.
Zure interesekoa izan daiteke
2026ko Munduko futbol Txapelketako egutegia, emaitzak eta sailkapenak
Txapelketa ekainaren 11n hasiko da, eta Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon jokatuko dute, uztailaren 19ra bitartean.
Norvegiako zaleek arraun egin dute Times Squaren
Norvegiako zaleek jada aski ezaguna den eran animatzen dute euren selekzioa: arraunean. Atzo, hainbat zale bildu ziren New Yorkeko Times Squaren eta irudi ikusgarriak utzi dituzte lehorreko arraunlariek.
Frantzia eta Norvegia final-hamaseirenetarako sailkatu dira, eta Aljeriak lehen hiru puntuak lortu ditu
Frantziako selekzioa 3-0 nagusitu zen Iraken aurka, Norvegiak Senegali 3-2 irabazi zion, eta Aljeriak garaipena lortu zuen Jordaniaren aurka (1-2).
Messik bere itzala handitu du, Argentinak Austriari irabazi dio, eta final-hamaseirenetan izango da (2-0)
Erabakitasunez eta 9. minutuan huts egindako penaltia madarikatu gabe, Messik eta Argentinak iragarpenak bete dituzte. Austriak presio itogarria egingo zuela espero zen, eta, azkenean, ez da horrenbesterako izan.
Messi, Munduko Txapelketen historiako golegilerik onena
Austriaren aurkako partidan, 38. minutuan, sartutako golarekin golegilerik onena bihurtu da izar agentinarra. 9. minutuan egin ahal izan du gola penalti puntutik, baina huts egin du. Neurketaren luzapenean bere bigarren gola sartu Messik. Oraingoz 18 gol dira, Klosek baino bi gehiago.
Egiptok Zeelanda Berria menderatu du (1-3), eta Uruguaik eta Cabo Verdek berdindu dute (2-2), Munduko Txapelketan
G multzoan, Egipto, Zeelanda Berriari gailenduta, lider dabil, lau puntu eskuratuta, eta H multzoan, ordea, Urugaik eta Cabo Verdek bina puntu dituzte, eta sailkapenean lau puntu dituen Espainiaren atzetik dabiltza, hirugarren eta azken jardunaldia gelditzen dela.
Oyarzabalek Espainiaren gol zaparrada zuzendu du Saudi Arabiaren aurka (4-0)
G multzoan, Belgikak eta Iranek golik gabe berdindu dute. Deabru gorriak nagusi izan dira jokoan, baina partida jokalari bat gutxiago zutela amaitu dute.
Undaven gol berantiarrak garaipena eman dio Alemaniari Boli Kostaren aurka (2-1)
Alemaniako selekzioak asko sufritutako garaipena lortu du Boli Kostaren aurka 2026ko Munduko Txapelketan, Deniz Undaven bi golei esker. Undavek azken hasperenean egin du behin betiko 2-1ekoa jarri duen gola, 94. minutuan.
Ekuadorrek ezin izan du Curaçaoren harresia gainditu (0-0), eta Japoniak Tunisia jipoitu du (0-4)
2026ko Munduko Txapelketako multzoen faseko bigarren jardunaldiak kontrako sentsazioak utzi ditu: Ekuadorrek golik gabeko berdinketa lortu du Curaçaoren aurka, eta Alemaniaren aurkako neurketan sailkapena izango du jokoan. Japoniak, berriz, erakustaldia eman du Tunisiaren aurka (0-4) eta ia ziurtatuta du hurrengo faserako txartela.