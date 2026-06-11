Mexikok Hegoafrika hartu du mendean, epaileak hiru jokalari egotzi dituen txapelketako lehen neurketan
Mexikarrek 2-0 irabazi diete afrikarrei estreinakoan, Julian Quiñonesen eta Raul Jimenezen golei esker, hasiera-hasieratik amaierara arte nagusi izan diren norgehiagokan.
Mexikok 2-0 irabazi dio gaur Hegoafrikari, Julian Quiñonesen eta Raul Jimenezen golei esker, 2026ko Munduko Txapelketaren lehen partidan. Mexikarrak nagusi izan dira neurketaren hasieratik amaierara. Epaileak hiru jokalari egotzi ditu.
Quiñonesek eta Jimenezek mexikarren nagusitasuna markagailuan islatu dute. Javier Aguirreren taldeak bi jokalari gehiagorekin jokatu du ia bigarren zati osoa, epaileak Sphephelo Sithole eta Themba Zwane Hegoafrikako bi jokalariei txartel gorria erakutsi ondoren. Azken minutuetan, Cesar Montes mexikarra ere egotzi du epaileak.
Horrela, Mexikok munduko txapelketa baten estreinako neurketen madarikazioarekin amaitu du, eta bere historian lehen aldiz lehen partida irabazi du. Gaurdaino bost porrot eta bi berdinketa zituen.
Hegoafrikak denbora gutxi eutsi dio 80.000 zale baino gehiagoren presioari, eta 9. minutuan, Williams eta Sphephelo Sithole gaizki ulertu dira, eta baloia galdu dute atzealdean. Lirak baloia lapurtu du eta Quiñonesi utzi dio. Kolonbian jaiotako jokalariak ez du barkatu, eta 1-0ekoa jarri du markagailuan, jaurtiketa gurutzatu batekin.
42.ean Williams atezainak hegoafrikarrak salbatu ditu berriro, geldiketa bikain batekin, Jimenezen beste erremate bati. Segundo batzuk geroago, Quiñonesek baloia zutoinera bidali du.
Bigarren zatian, Hugo Broos Belgikako hautatzailearen taldea jokalari bat gutxiagorekin geratu da 49. minutuan, Sithoelek txartel gorria ikusi baitu. Arratsalde garratz batean, Portugalgo Tondela taldeko jokalariak gol aukera bat zapuztu du, baina bere taldea 10 gizonekin utzi du zelaian.
Ekintza poetiko bat falta bazen Mexikok partida biribila izan zezan, Jimenezek 67. minutuan 2-0ekoa jarri du buruz sartutako gol batekin, garezurrean ebakuntza egin eta bost urtera.
Hegoafrikak etsi egin du 84. minutuan epaileak Themba Zwane egotzi ondoren; izan ere, Broosen taldeak atzera egin behar izan du kalte handiagoak saihesteko. Amaieran, Cesar Montes mexikarrak ere txartel gorria ikusi du.
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