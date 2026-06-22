Egiptok Zeelanda Berria menderatu du (1-3), eta Uruguaik eta Cabo Verdek berdindu dute (2-2), Munduko Txapelketan
G multzoan, Egipto, Zeelanda Berriari gailenduta, lider dabil, lau puntu eskuratuta, eta H multzoan, ordea, Urugaik eta Cabo Verdek bina puntu dituzte, eta sailkapenean lau puntu dituen Espainiaren atzetik dabiltza, hirugarren eta azken jardunaldia gelditzen dela.
Egiptok Zeelanda Berria menderatu du, 1-3, G multzoan, eta Urugaik eta Cabo Verdek berdindu egin dute, 2-2, H multzoan, Mexikon, Estatu Batuetan eta Kanadan jokatzen ari diren 2026ko Munduko futbol Txapelketako multzo faseko bigarren jardunaldian, astelehen goizaldean. Hala, G multzoan, Egipto lider dabil, lau puntu eskuratuta, eta H multzoan, ordea, Urugaik eta Cabo Verdek bina puntu dituzte, eta sailkapenean Espainiaren atzetik dabiltza (lau puntu ditu), hirugarren eta azken jardunaldia gelditzen dela.
Testuinguru horretan, Vancouverren, Egiptok Zeelanda Berria hartu du mendean, bigarren zatian, eta balio handiko garaipena erdietsi du. Finn Surmanek, 15. minutuan, Zeelanda Berria aurretik jarri du, baina Egiptok, bigarren zatiko bederatzi minututan, bi egin ditu, eta markagailuari buelta eman dio; Mostafa Zikok eta Salahk egin dituzte gol horiek, 58. eta 67. minutuetan. Trezeguetek, 82. minutuan, markagailua biribildu du, 1-3koa sartuta. Horrenbestez, G multzoan, Egipto dabil aurreneko postuan, lau puntu eskuratuta, Iranek eta Belgikak bina puntu dituzte, eta Zeelanda Berriak, oraingoz, bat du.
Miamin, Uruguaik eta Cabo Verdek bina berdindu dute, bizi-bizia izan den norgehiagokan. Cabo Verdeko Kevin Pinak sartu du partidako lehenengo gola, 0-1ekoa, 21. minutuan, baina Uruguaik, atsedenaldira joan baino lehen, 44. minutuan eta lehen zatiko luzapenean, aurretik jartzea lortu du, Araujoren eta Canobbioren golen bidez. Marcelo Bielsa Athleticen entrenatzaile ohiak zuzentzen duen selekzioak, baina, ezin izan dio emaitzari eutsi, Cabo Verdek bigarren zatiko hamaseigarren minutuan berdinketa egin baitu: Varelak sartu du 2-2ko gol hori. Hala, txapelketako bi jardunaldi jokatuta, H multzoan, Espainia dabil lehen tokian, lau puntu dituela, Uruguaik eta Cabo Verdek bina dituzte, eta Saudi Arabiak bat lortu du, orain arte.
Astelehen arratsaldean eta gauean, eta astearte goizaldean, J eta I multzoetako bigarren jardunaldia izango da jokoan. Partida hauek jokatuko dituzte: Argentina-Austria, 19:00eta; Frantzia-Irak, 23:00etan; Norvegia-Senegal, 02:00etan; eta Jordania-Aljeria, 05:00etan.
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