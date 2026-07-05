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Mbappek hamaika metroetatik hautsi du Paraguaiko harresia, eta Frantzia final-laurdenetan sartu du

Kylian Mbappek 70. minutuan egindako penalti batek garaipena eman dio Frantziari (0-1) Paraguairen aurka 2026ko Munduko Txapelketako final-zortzirenetan. Didier Deschampsen taldeak Marokoren aurka jokatuko du final-laurdenetan.

FOTODELDÍA GR7018. FILADELFIA (ESTADOS UNIDOS), 04/07/2026.- Kylian Mbappe de Francia celebra un gol este sábado, en un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia en el estadio de Filadelfia (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares
Kylian Mbappé garaipena ospatzen. Argazkia: EFE
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KIROLAK EITB

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Frantziak gogor lan egin behar izan du 2026ko Munduko Txapelketako final-zortzirenetan Paraguai sendo bat gainditzeko. Didier Deschampsek zuzentzen duen taldeak Kylian Mbappek 70. minutuan egindako penaltiari esker lortu du sailkapena.

 

Paraguaiko selekzioak oso partida defentsiboa planteatu du, bost atzelariko lerroarekin. Planteamendu horrek zaildu egin du Frantziaren erasoko jokoa, jabetzan nagusi izan baita lehen zatian, baina aukera garbi gutxi sortu ditu.


Atsedenaldira iritsi aurretik, Manu Konek izan du frantziarren aukerarik arriskutsuena urrutitik egindako jaurtiketa batekin. Mbappe, Dembele eta Rabiot ere saiatu dira, baina ez dute Paraguairen defentsa sendoa hausterik lortu.

Bigarren zatian, Frantziak aurrerapausoa eman du joko erritmoa bizituz, eta Desire Doueren sarrera erabakigarria izan da. Erasotzaile gazteak Diego Gomezek area barruan egindako falta eragin du, eta VARak jokaldia berrikusi ondoren, epaileak penaltia adierazi du.

Mbappek ez du hutsik egin hamaika metroetatik, eta partidako gol bakarra sartu du. Gainera, zazpi golekin Lionel Messirekin berdindu du txapelketako goleatzaile nagusien sailkapenean.

Paraguai saiatu da azken txanpan erreakzionatzen, baina erasoko baliabide nahikorik ez du izan Frantziako defentsa gainditzeko. Orlando Gillek, berriz, porrot handiagoa saihestu du meritu handiko hainbat esku-hartzerekin.

Garaipen honekin, Frantziak Marokoren aurka jokatuko du 2026ko Munduko Txapelketako final-laurdenetan.

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