2026ko MUNDIALA
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Argentinak eta Kolonbiak final-zortzirenetarako txartela lortu dute Cabo Verde eta Ghana gaindituta

Argentinak luzapena behar izan du Cabo Verde talde borrokalaria 3-2 mendean hartzeko, eta Egiptoren aurka jokatuko du 2026ko Munduko Txapelketako final-zortzirenetan. Kolonbiak, bere aldetik, Ghanari irabazi dio (1-0) Jhon Ariasen gol bati esker, eta Suitzaren aurka neurtuko ditu indarrak.

AME7333. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 03/07/2026.- Jugadores de Argentina celebran este viernes, al finalizar un partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Cabo Verde en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Estevez
Argentinako selekzioko jokalariak garaipena ospatzen. Argazkia: EFE
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L. U. G. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Argentinak eta Kolonbiak 2026ko Munduko Txapelketako final-zortzirenetarako sailkapena ziurtatu dute, bi kanporaketa oso ezberdin gainditu ondoren. Munduko txapeldunak Cabo Verde (3-2) mendean hartzeko lan egin behar izan duen bitartean, Kolonbiak nagusitasunez eta ezustekorik gabe irabazi du Ghanaren aurkako neurketa (1-0).

Miamiko Hard Rock Stadiumean, Lionel Scalonik zuzentzen duen taldeak berriz ere erakutsi du bere partaidetza historikoa ez dela kasualitatearen emaitza. Lionel Messik 29. minutuan ireki du markagailua, txapelketako bere zazpigarren golarekin, eta Munduko Txapelketetako hogeigarren golarekin.

Hala ere, Cabo Verdek atsedenaldiaren ostean erreakzionatu eta 59. minutuan berdindu du Deroy Duarteren bitartez. Argentinak abantaila berreskuratu du luzapena hasi eta berehala Lisandro Martinezengol batekin, baina 103. minutuan Sidny Lopes Cabralen gol ikusgarriak partida orekatu du.

Neurketa penaltietara bideratuta zegoela zirudienean, Cristian Romerok buruz egindako errematea 3-2koa izan da, Diney Borgesek baloia bere atean sartu eta gero. Argentinak eutsi egin dio talde afrikarraren azken bultzadari, eta final-zortzirenetarako txartela lortu du.

Kolonbiak, bere aldetik, txapelketako hamasei selekziorik onenen artean dagoela berretsi du, Kansasko Arrowhead Stadiumen Ghana 1-0 garaituta. Partidako gol bakarra 15. minutuan iritsi da, Jhon Ariasek Luis Suarezek hasitako ekintza ona burutu duenean.

Kolonbiak ez du bere jokorik distiratsuena erakutsi, baina nagusi izan da. James Rodriguez atsedenaldian ordezkatu duen Juan Fernando Quinterok dinamismo handiagoa eman dio taldeari, eta Luis Diazek aukera garbiak izan ditu aldea handitzeko, tartean baliogabetutako gol bat eta buruz buruko aukera bat.

Ghanak apenas sortu du arriskurik, eta Munduko Txapelketari agur esan dio erreakzionatzeko gaitasunik gabe. Garaipen honekin, Kolonbiak Suitza izango du aurkari final-zortzirenetan, historian bigarren aldiz Munduko Kopa bateko final-laurdenak lortzeko helburuarekin.

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