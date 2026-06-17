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Portugalek eta Cristianok ezin izan dute estreinakoan Kongo sendoa menderatu (1-1)

Yoane Wissak Kongoko Errepublika Demokratikoren gola buruz sartu du atsedenaldia baino lehen, eta Portugalgo selekzioaren garaipena eragotzi du. Portugalen gola Joao Nevesek egin du, Houstonen jokatutako neurketako 6. minutuan.

HOUSTON (EEUU), 17/06/2026.- El delantero portugués Cristiano Ronaldo (d) cabecea un balón ante Chancel Mbemba, de El Congo, durante el partido del Grupo K del Mundial 2026 que disputan las selecciones nacionales de Portugal y República Democrática del Congo este miércoles en el estadio Houston (Texas). EFE/Carlos Ramírez

Cristiano Ronaldo, Kongoko atzelari batekin lehian. Argazkia: EFE

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KIROLAK EITB

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Yoane Wissak Kongoko Errepublika Demokratikoren gola buruz sartu du atsedenaldia baino lehen, eta Portugaleko selekzioa eta Cristiano Ronaldo garaipen asmoak zapuztu ditu gaur. Bi selekzioen estreinakoa berdinketarekin (1-1) amaitu da.

Portugalen gola Joao Nevesek egin zuen, hau ere buruz, Houstonen jokatutako neurketako 6. minutuan.

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