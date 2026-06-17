Portugalek eta Cristianok ezin izan dute estreinakoan Kongo sendoa menderatu (1-1)
Yoane Wissak Kongoko Errepublika Demokratikoren gola buruz sartu du atsedenaldia baino lehen, eta Portugalgo selekzioaren garaipena eragotzi du. Portugalen gola Joao Nevesek egin du, Houstonen jokatutako neurketako 6. minutuan.
Yoane Wissak Kongoko Errepublika Demokratikoren gola buruz sartu du atsedenaldia baino lehen, eta Portugaleko selekzioa eta Cristiano Ronaldo garaipen asmoak zapuztu ditu gaur. Bi selekzioen estreinakoa berdinketarekin (1-1) amaitu da.
Portugalen gola Joao Nevesek egin zuen, hau ere buruz, Houstonen jokatutako neurketako 6. minutuan.
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Suediak bost gol sartu dizkio Tunisiari (5-1), Boli Kostak Ekuador menderatu du (1-0) eta Herbehereek eta Japoniak 2-2 berdindu dute, Munduko Txapelketan
F multzoan, Suedia da lehen liderra, Tunisia jipoituta, eta Herbehereek eta Japoniak puntu bana dute; E multzoan, Boli Kosta bigarren postuan dabil, Alemaniarekin berdinduta, Ekuadorri gailendu eta gero.
Alemaniaren gol festa Mundialean debuta egin duen Curaçaoren aurka (7-1)
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