Ingalaterrak eta Argentinak Munduko Txapelketako finalerdiak jokatuko dituzte Norvegia eta Suitza luzapenean gaindituta
Jude Bellinghamek, biko batekin, Ingalaterrak Norvegiaren aurka lortutako markagailua irauli du (1-2), eta Argentinak Suitza borrokalari bati irabazi dio (3-1) Julian Alvarezek eta Lautaro Martinezek egindako golei esker.
Ingalaterrak eta Argentinak 2026ko Munduko Txapelketako finalerdietarako txartela eskuratu dute larunbat honetan, bi neurketa gogor luzapenean irabazita. Ingalaterrak 1-2 irabazi dio Norvegiari Jude Bellinghamen bi golei esker; Argentinak, berriz, 3-1 menderatu du Suitza, luzapeneko azken txanpan.
Miamiko Hard Rock Stadiumean, Norvegiak ezustean harrapatu du Ingalaterra faboritoa, hidratazio-etenaldiaren ondoren Andreas Schjelderupen gol ikusgarri batekin. Thomas Tuchelek zuzentzen duen taldeak atsedenaldiaren aurretik erreakzionatu du Bellinghamen berdinketarekin, Elliot Andersonek eta Anthony Gordonek hasitako ekintza kolektibo on bati amaiera emanez.
Atsedenaldiaren ostean, Ingalaterrak bere bertsiorik onena aurkitu gabe jarraitu du, eta Norvegiak berriro jarri ditu ingelesak soken kontra. Izan ere, Torbjorn Heggemen gol bat baliogabetu du VARak , Erling Haalandek falta bat egin eta gero.
Norgehiagoka penaltietara bideratuta zegoela zirudienean, Bellinghamek luzapenaren hasieran Orjan Nyland atezainak egindako akats bat aprobetxatu du 1-2koa sinatzeko, eta Ingalaterra finalerdietarako sailkatzeko.
Argentina izango du aurkari Ingalaterrak. Lionel Scaloniren taldeak asko sufritu du Suitzaren aurka, eta are gehiago Dan Ndoyek bigarren zatian berdinketa lortu duenean. Lehen zatian Alexis Mac Allisterrek buruz sartu du lehen gola, Lionel Messiren korner bikain baten ostean.
Partida erabat aldatu da Breel Embolo kanporatua izan zenean, VARak berrikusitako jokaldi polemiko baten ondoren. Gizon bat gehiagorekin, Argentinak erasoa areagotu du, baina Gregor Kobel atezainak aukera ugari zapuztu ditu.
Azkenean, 112. minutuan Julian Alvarezek area kanpotik egindako jaurtiketa bikain batek hautsi du neurketa. Luzapeneko azken unean, Lautaro Martinezek aldaratze bat sare barrura bidali du 3-1ekoa egiteko.
Horrela, Ingalaterra eta Argentina izango dira finalerdietako protagonista nagusietako bi. Jude Bellingham sasoi bikainean eta Lionel Messi taldearen gidari direla, Munduko Txapelketako finalerako txartela izango dute jokoan.
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Aulkitik sartu eta berehala, jokalari iruindarrak azken minutuetan sartutako golak garaipena eman dio bere taldeari Belgikaren aurka eta finalerdietarako txartela.
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Hauek dira final laurdenetako kanporaketa guztiak: alde batetik, Frantzia-Maroko, eta Espainia-Belgika; bestetik, Norvegia-Ingalaterra, eta Argentina-Suitza. Final zortzirenetako azken kanporaketan, Suitzak eta Kolonbiak 0-0 berdindu dute, eta penaltietan Suitza 4-3 gailendu da.
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