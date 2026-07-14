Espainiak bere bigarren finala jokatuko du Munduko Txapelketa batean, Frantziari irabazi ondoren (0-2)
Mikel Oyarzabalek penaltiz sartutako gol batek, 20. minutuan, eta Pedro Porrok jokaldian sartutako beste batek, 58. minutuan, Luis de la Fuenteren taldea sailkatu dute.
Mikel Oyarzabalek penaltiz sartutako gol batek, 20. minutuan, eta Pedro Porrok jokaldian sartutako beste batek, 58. minutuan, Espainia bere historiako Munduko Txapelketako bigarren finalerako sailkatu dute, Frantziari 0-2 irabazita.
Luis de la Fuenteren tadealk Frantziari festa nazionala zapuztu dio partida oso serio batekin. Espainiak, defentsa zorrotzarekin eta baloiaren jabetza gordez, talde frantziarraren akats urriak aprobetxatzen jakin du.
Lehenengo hanka-sartzea Didier Deschamps lapurtarraren taldeak 20. minutuan egin du, Lamine Yamalen lehen jokaldi garrantzitsuan. Ordura arte, ez da ia jokoan sartu, baina ederki irakurri du baloi bat area barruan, Lucas Dignek ez du lamine ikusi, gaizki neurtu eta aurrelari kataluniarra hankan jo du. Mikel Oyarzabal eibartarrak ez du barkatu hamaika metroetatik, txapelketako bere bosgarren gola sartu eta taldea Metlife futbol-zelaira bidean jartzeko (22. min).
Zelaian hobeto jarrita, etengabeko laguntzekin eta erabakitasunez jokatuta, Espainiak indargabetu egin du Frantziako selekzioa, lehen zatian oso desitxuratua. Gainera, William Saliba atzelariak min hartu du. Bradley Barcolari jaurtiketa bat gora joan zaio, Frantziaren saiakera bakanetako batean, eta Dayot Upamecanok baloi bat moztu eta bigarren goletik libratu du Deschampsen taldea, Lamine eta Dani Olmoren jokaldi bikain baten ondoren.
Atsedenaldiak ez du Frantzia suspertu, ezta Manu Koneren zelairatzeak ere, baloia gehiago izateko asmoz, ezta Barcolaren aldaketak ere, Desire Doueren ordez.
Aitzitik, defentsan beste akats batek aukera eman dio Pedro Porrori Maignanen aurrean bakarrik jartzeko, Dani Olmorekin hormarena egin ondoren. Extremadurako jokalariak Maignan gainditu du, eta markagailuan aldea areagotu du.
Frantziak ez du ez egitasmoik ez grinik izan markagailua iraultzeko, eta Mbappe jokoan gehiago sartu den arren, ez du inoiz emaitza estutzeko gaitasunik izan. Unai Simonen irteera txar batek baloia Doueren oinetan utzi du atea hutsik zegoela, baina PSGko aurrelariak atezain arabarraren gorputzera bidali du baloia.
De la Fuentek bere taldea saritu du, Ferran, Mikel Merino, Pedri, Nico, Llorente... berdeguneratu baititu, eta guztiek minutuak izan dituzte zelai gainean sailkapena ospatzeko, Frantziari festa nazionala zapuzteko. Mbappek, bere onetik aterata, Unai Simoni ukondokada itxusia eman dio azken minutuetan.
Zure interesekoa izan daiteke
2026ko Munduko futbol Txapelketako egutegia, emaitzak eta sailkapenak
Txapelketa ekainaren 11n hasiko da, eta Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon jokatuko dute, uztailaren 19ra bitartean.
Ingalaterrak eta Argentinak Munduko Txapelketako finalerdiak jokatuko dituzte Norvegia eta Suitza luzapenean gaindituta
Jude Bellinghamek, biko batekin, Ingalaterrak Norvegiaren aurka lortutako markagailua irauli du (1-2), eta Argentinak Suitza borrokalari bati irabazi dio (3-1) Julian Alvarezek eta Lautaro Martinezek egindako golei esker.
Mikel Merinok aurrera egiteko gola eman dio berriz Espainiari (2-1)
Aulkitik sartu eta berehala, jokalari iruindarrak azken minutuetan sartutako golak garaipena eman dio bere taldeari Belgikaren aurka eta finalerdietarako txartela.
Mbappek eta Dembelek Frantzia finalerdietan jarri dute (2-0)
Bonok penaltia gelditu dio Mbapperi lehen zatian, baina aurrelari frantziarrak mendekua hartu du atsedenaldiaren ostean, munduko txapelketa honetan sartutako zortzigarren golarekin. Ondoren, Dembelek garaipena ziurtatu du, bere bosgarren golarekin.
Suitzak Kolonbia kanporatu du, penaltietan, eta prest daude Munduko Txapelketako final laurdenak
Hauek dira final laurdenetako kanporaketa guztiak: alde batetik, Frantzia-Maroko, eta Espainia-Belgika; bestetik, Norvegia-Ingalaterra, eta Argentina-Suitza. Final zortzirenetako azken kanporaketan, Suitzak eta Kolonbiak 0-0 berdindu dute, eta penaltietan Suitza 4-3 gailendu da.
Romerok, Messik eta Enzok bizia eman diote txapeldunari, Egiptoren aurka gorriak ikusi ondoren (3-2)
Argentina ezinean ibili da Egiptoren aurkako norgehiagokan. Afrikarrak 0-2 aurretik jarri dira markagailuan, Yasser Ibrahim eta Mostafa Ziko jokalarien golei esker.
Queiroz, Aguirre eta Roberto Martinez dira Munduko Txapelketaren azken biktimak
Ghanako Futbol Federazioaren arabera, oraindik ez dute Queirozen uko formalik jaso, baina bere Instagrameko mezuak ez du zalantzarako tarterik uzten. Aguirreren kasuan, Mexiko Munduko Txapelketan zuzentzeko akordioa zuen. Azkenik, Roberto Martinezi lortutako emaitza txarrak kalte egindio. Portugaleko Futbol Federazioak ez zuen espero final-zortzirenetan galtzea.
Belgikak garaipen argia lortu du AEBren aurka (1-4), eta Espainia izango du aurkari Munduko Txapelketako final laurdenetan
De Ketelaerek, bi gol sartuta, Vanakenek eta Lukakuk markagailuan islatu dute Belgikako selekzioak erakutsitako nagusitasuna. Balogun AEBko jokalariak neurketan parte hartu du, eta horrek norgehiagoka markatu du, kontuan izanik FIFAko Diziplina Batzordeak erabakita jokatu ahal izan duela.
Mikel Merinok final-laurdenetarako sailkatu du Espainia, luzapenaren atarian (0-1)
Nafarrak, Ferran Torresen pasea baliatuta, 91. minutuan sartu du Luis de la Fuenteren taldea final-laurdenetan. Espainiak AEB-Belgika partidako irabazlearen aurka neurtuko ditu indarrak.