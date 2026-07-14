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Espainiak bere bigarren finala jokatuko du Munduko Txapelketa batean, Frantziari irabazi ondoren (0-2)

Mikel Oyarzabalek penaltiz sartutako gol batek, 20. minutuan, eta Pedro Porrok jokaldian sartutako beste batek, 58. minutuan, Luis de la Fuenteren taldea sailkatu dute.

GR2079. ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- Mikel Oyarzabal (d) de España anota un gol este martes, en el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Carlos Ramírez
Mikel Oyarzabal eibartarrak penaltiz sartutako golak ireki du markagailua. Argazkia: EFE
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AGENTZIAK | EITB

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Mikel Oyarzabalek penaltiz sartutako gol batek, 20. minutuan, eta Pedro Porrok jokaldian sartutako beste batek, 58. minutuan, Espainia bere historiako Munduko Txapelketako bigarren finalerako sailkatu dute, Frantziari 0-2 irabazita.

Luis de la Fuenteren tadealk Frantziari festa nazionala zapuztu dio partida oso serio batekin. Espainiak, defentsa zorrotzarekin eta baloiaren jabetza gordez, talde frantziarraren akats urriak aprobetxatzen jakin du.

Lehenengo hanka-sartzea Didier Deschamps lapurtarraren taldeak 20. minutuan egin du, Lamine Yamalen lehen jokaldi garrantzitsuan. Ordura arte, ez da ia jokoan sartu, baina ederki irakurri du baloi bat area barruan, Lucas Dignek ez du lamine ikusi, gaizki neurtu eta aurrelari kataluniarra hankan jo du. Mikel Oyarzabal eibartarrak ez du barkatu hamaika metroetatik, txapelketako bere bosgarren gola sartu eta taldea Metlife futbol-zelaira bidean jartzeko (22. min).

Zelaian hobeto jarrita, etengabeko laguntzekin eta erabakitasunez jokatuta, Espainiak indargabetu egin du Frantziako selekzioa, lehen zatian oso desitxuratua. Gainera, William Saliba atzelariak min hartu du. Bradley Barcolari jaurtiketa bat gora joan zaio, Frantziaren saiakera bakanetako batean, eta Dayot Upamecanok baloi bat moztu eta bigarren goletik libratu du Deschampsen taldea, Lamine eta Dani Olmoren jokaldi bikain baten ondoren.

Atsedenaldiak ez du Frantzia suspertu, ezta Manu Koneren zelairatzeak ere, baloia gehiago izateko asmoz, ezta Barcolaren aldaketak ere, Desire Doueren ordez.

Aitzitik, defentsan beste akats batek aukera eman dio Pedro Porrori Maignanen aurrean bakarrik jartzeko, Dani Olmorekin hormarena egin ondoren. Extremadurako jokalariak Maignan gainditu du, eta markagailuan aldea areagotu du.

Frantziak ez du ez egitasmoik ez grinik izan markagailua iraultzeko, eta Mbappe jokoan gehiago sartu den arren, ez du inoiz emaitza estutzeko gaitasunik izan. Unai Simonen irteera txar batek baloia Doueren oinetan utzi du atea hutsik zegoela, baina PSGko aurrelariak atezain arabarraren gorputzera bidali du baloia.

De la Fuentek bere taldea saritu du, Ferran, Mikel Merino, Pedri, Nico, Llorente... berdeguneratu baititu, eta guztiek minutuak izan dituzte zelai gainean sailkapena ospatzeko, Frantziari festa nazionala zapuzteko. Mbappek, bere onetik aterata, Unai Simoni ukondokada itxusia eman dio azken minutuetan.

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