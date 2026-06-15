Espainiak Cabo Verderen defentsa bikainaren aurka talka egin du (0-0)
Unai Simonek, Laportek eta Oyarzabalek hasieratik jokatu dute, eta Merino eta Nico Williams bigarren zatian zelairatu dira. Bestalde, Belgikak eta Egiptok bana berdindu dute Seattlego Lumen estadioan.
Espainiak debuta egin du Munduko Txapelketan, kartak erakusteko hasierako partidan. Erritmo eskasa eta baloiaren mugimendu motela izan du Luis de la Fuenteren taldeak, Atlantako futbol-zelaian baldintza klimatiko egokiak izan arren; estalita baitago eta aire girotua baitu. Cabo Verdek, aldiz, defentsa bikainarekin eutsi dio Espainiari, eta puntu bat lortu du bere estreinako neurketan, Munduko Txapelketan (0-0).
Unai Simonek, Laportek eta Mikel Oyarzabalek hasieratik jokatu dute, eta Merino eta Nico Williams bigarren zatian zehar zelairatu dira. Espainiak ezin izan du garaipena lortu, nahiz eta norgehiagokako abagune argienak izan, ezta Cabo Verdek ere, nahiz eta neurketaren azken txanpan puntu bat baino gehiago biltzeko gol aukera bakarra izan.
Disney Borgesek bere herrialdeko historia liburuetara igarotzeko aukera izan du 89. minutuan. Berea izan da Cabo Verderen lehen errematea, Unai Simonek aparteko arazo barik gelditu duena.
Belgikaren eta Egiptoren arteko berdinketa
Bestalde, Belgikak eta Egiptok bana berdindu dute Seattlego Lumen estadioan. Horrela, Egiptok bere historian garaipenik lortu gabe jarraitzen du munduko txapelketa batean. Afrikarrak 0-1 aurretik jarri dira markagailuan, baina Romelu Lukaku zelairatu denean neurketa aldatu da. Egiptoarrek bere atean sartu dute gola, baina Lukaku tartean zen jokaldian. Berdinketaren gola aurrelari beteranoa zelairatu eta 14 segundora sartu du Belgikak.
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