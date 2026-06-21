2026ko MUNDIALA
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Undaven gol berantiarrak garaipena eman dio Alemaniari Boli Kostaren aurka (2-1)

Alemaniako selekzioak asko sufritutako garaipena lortu du Boli Kostaren aurka 2026ko Munduko Txapelketan, Deniz Undaven bi golei esker. Undavek azken hasperenean egin du behin betiko 2-1ekoa jarri duen gola, 94. minutuan.       

TORONTO (United States), 21/06/2026.- Players of Germany greet their supporters as they celebrate winning the FIFA World Cup 2026 group stage match Germany against Ivory Coast, in Toronto, Canada, 20 June 2026. (Costa de Marfil, Alemania) EFE/EPA/EDUARDO LIMA

Alemaniako jokalariak, garaipena ospatzen. Argazkia: EFE

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KIROLAK EITB

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Alemaniak garaipen garrantzitsua lortu du Boli Kostaren aurka 2026ko Munduko Kopako E Taldeko bigarren jardunaldian, ondo kostata. Partidako protagonista nagusia Deniz Undav izan da, 2 gol egin baititu, azkena luzapenean (94. min), Alemaniari arnasa emateko.

Alemaniak ondo hasi du neurketa, baloiaren jabetza eskuratuz eta erritmoa ezarriz, baina lehen minutuetako nagusitasun hori ez da nahikoa izan markagailuan aurrea hartzeko. Kai Havertz eta Jamal Musiala jokalariek aukerak izan dituzte, baina Boli Kostako selekzioaren atzealdeak sendo eutsi dio hasierako presioari.

Afrikako taldeak saria lortu du 29. minutuan. Franck Kessiek ezker hegaletik hasitako jokaldi bat aprobetxatu du 0-1ekoa egiteko, alemanen arean aldaratze batzuk izan ondoren. Golak Julian Nagelsmannek zuzentzen duen taldearen ahuleziak agerian utzi ditu defentsan, batez ere bigarren aukerak kontrolatzeko.

Atsedenaldira heldu aurretik, Alemaniak markagailua berdintzeko abaguneak izan ditu, baina aurretik izandako arau hausteengatik baliogabetu dituzte bi jokaldi, eta horrek etxekoen frustraziooa areagotu du. Boli Kostak, bere aldetik, espazioak aurkitu ditu aurkariaren areara gerturatzeko.

 

Bigarren zatian, Nagelsmannek aulkia mugitu du partidaren erritmoa aldatzeko. Erasoko aldaketek sakontasun gehiago eman diote alemanen jokoari, eta aurkaria itotzen hasi dira. 68. minutuan berdindu dute markagailua, Undavek Nadiem Amiriren erdiraketa ona baliatu duenean baloia aurkariaren ate barrura bidaltzeko.

Berdinketa behin betikoa zela zirudienean, Alemaniak saria aurkitu du luzapenean. 94. minutuan, Undavek Boli Kostak defentsan egindako akats bat baliatu du behin betiko 2-1ekoa egiteko.

Bestalde, Manuel Neuer atezainak historia egin du, Munduko Kopan 21. partida jokatuta. Txapelketako atezain beterano eta garrantzitsuenetako bat dugu jada.

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