Ingalaterrak helburua bete du, Argentina nagusi izan da eta Portugalek bidea zaildu du
Taldeen faseko azken jardunaldiak golak eta ezustekoak utzi ditu: Ingalaterra, Argentinak, Kolonbia eta Kroazia sailkatu dira. Portugalek, berriz, multzoko bigarren postuan bukatuta, bide zorrotzagoa izango du kanporaketetan. Txapelketa bere fase erabakigarrian sartu da orain, final-hamaseirenak zehaztuta.
2026ko Munduko Txapelketako multzoen fasea golez eta sorpresaz betetako jardunaldi batekin iritsi da amaierara. Ingalaterrak L multzoko lidergoa ziurtatu du, nahiz eta Panamaren aurka jokatutako partidan ez konbentzitu (0-2), eta Kroaziak eta Ghanak ere garaipena lortu dute. K multzoan, Kolonbiak lehen postuan bukatu du, Portugal menderatuta (0-0), eta J multzoan Argentinak neuketa guztiak irabazita itxi du lehen fasea, Jordania menderatuta (1-3).
Thomas Tuchelen taldeak Panama menderatu du, Jude Bellinghamek eta Harry Kanek bigarren zatian sartutako golei esker. Bayerneko aurrelariak 11 gol egin ditu Munduko Txapelketetan, eta Ingalaterrako historiako golegile nagusia izan da txapelketan. Galdu arren, Panamak sentsazio onak utzi ditu, eta azken unera arte lehiatu da.
Kroaziak L multzoko bigarren postuan bukatu du, Ghana 2-1 garaituta. Nikola Vlasicek aurreratu du Europako taldea, baina afrikarrek bigarren zatian berdindu dute markagailua. Azkenean, Vlasicen burukada batek eman die garaipena kroaziarrei.
K multzoan, Kolonbiak titulua eskuratzeko bere hautagaitza berretsi du Portugalen aurka nagusitasunez jokatuz. Hegoamerikarrek joko kontrolatu eta abagune argiak izan dituzte, baina ez dute golik egin. Berdinketari esker, Kolonbiak lider bukatu du, eta Portugal postu deserosoan sailkatu da.
Kongoko Errepublika Demokratikoak, berriz, markagailua irauli du Uzbekistanen aurka (3-1), Afrikako taldeak erreakzionatzen jakin baitu galtzen hasi ondoren.
Argentinak, bere aldetik, multzoen fase ezin hobea itxi du. Munduko txapeldunak 1-3 irabazi dio Jordaniari, eta Lionel Messik historia egin du berriro. Argentinako kapitainak 19. gola sartu du Munduko Txapelketetan, txapelketako golegile nagusi gisa errekorra handituz.
J multzoak ere berdinketa bat utzi du, Aljeriaren eta Austriaren artekoa (3-3). Behin baino gehiagotan sufritu eta erreakzionatu dute bi selekzioek, biak sailkatu dituen emaitza lortu arte: Austria bigarren sailkatu da, eta Aljeria, berriz, hirugarren onenen artean.
Multzoen fasea amaituta, Munduko Txapelketa bere fase erabakigarrian sartu da, hainbat faborito eta maila handiko lehiak izango baitira final-hamaseirenetan.
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2026ko Munduko futbol Txapelketako egutegia, emaitzak eta sailkapenak
Txapelketa ekainaren 11n hasiko da, eta Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon jokatuko dute, uztailaren 19ra bitartean.
Espainiak bere multzoko lidergoa eskuratu du, Uruguai kanpoan geratu da, eta Cabo Verdek historia egin du Munduko Txapelketan
Espainiako selekzioak 0-1 garaitu du Uruguai, eta H multzoko lehen postua ziurtatu du. Cabo Verdek, berriz, historia egin du, final-hamaseirenetara sailkatu baita bere lehen Munduko Txapelketan. G multzoan, berriz, Belgikak eta Egiptok hurrengo faserako txartela eskuratu dute.
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Urrezko Baloiaren hat-trick batek eta Doueren beste gol batek garaipena eman diete galiarrei bikingoen aurka. Afrikarrak, berriz, baikorrak dira euren etorkizunari begira, azken partidan emaitza ona lortu baitute, beste multzoei begira egon behar duten arren.
Ekuadorrek eta Boli Kostak aurrera egin dute E Multzoan, Herbehereak eta Japonia sailkatu dira F Multzoan, eta AEB da D Multzoko liderra
2026ko Munduko Txapelketak jardunaldi erabakigarria bizi izan du E, F eta D multzoen itxierarekin. Ekuadorrek garaipen historikoa lortu du Alemaniaren aurka, eta Boli Kostak bere sailkapena ziurtatu du E multzoan; Herbehereek eta Japoniak aurrera egin dute F multzoan; AEB D multzoko lider gisa sailkatu da Turkiaren aurka galdu arren, eta Australiak sailkapena eskuratu du.
Hamabi selekzio hurrengo faserako sailkatu dira, eta zazpi kanporatuta daude
Gainera, hamabi talde lehiatuko dira hirugarren postuetako zortzi onenen artean sailkatzeko.
Suitza lehen postuan sailkatu da, Kanada bigarren eta Bosnia hirugarren, eta Qatar kanpoan geratu da
Suitzak 2-1 irabazi dio Kanadari B multzoko azken jardunaldian, Johan Manzambi eta Ruben Vargasen beste partida on bati esker. Bosnia-Herzegovinak, berriz, Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic eta Sultan Al-Brakek bere atean sartutako golei esker, Julen Lopetegiren Qatarri irabazi dio (3-1).
Cristiano Ronaldo, sei Munduko Txapelketatan gutxienez gol bat sartzea lortu duen historiako lehenengo jokalaria
Portugalgo selekzioko jokalariak, 41 urtekoa bera, hamar gol egin ditu, orain arte, sei Munduko Txapelketa hauetan: 2006koan, Alemanian, gol bat; 2010ekoan, Hegoafrikan, gol bat; 2014koan, Brasilen, gol bat; 2018koan, Errusian, lau gol; 2022koan, Qatarren, gol bat; eta 2026koan, Mexikon, Estatu Batuetan eta Kanadan, oraingoz bi gol.
Kolonbia final-hamaseirenetan da, Panama kanpoan geratu da eta Ingalaterrak husna berdindu du Ghanaren aurka
Kolonbiarrek 1-0 irabazi diote Kongoko Errepublika Demokratikoari; Kroaziak, 0-1 Panamari, eta Ingalaterrak golik gabe berdindu du Ghanaren aurka.
Cristianok bi gol sartu ditu eta Portugalek lehen garaipena lortu du, Uzbekistanen aurka (5-0)
Funchaleko aurrelaria da sei Munduko Txapelketatan gola sartu duen lehen futbolaria. Nuno Mendesek, Abduvohid Nematov atezainak bere atean sartutako gol batek eta Rafael Leaok egindako gol batek osatu dute portugaldarren aldeko gol-zaparrada.