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Mikel Rodriguez, gogotsu Alavasekin jokatzeko

Iragarkia
Mikel Rodriguez
18:00 - 20:00
Mikel Rodriguez. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Erdilari getariarra datozen bost denboraldietan Gasteizen arituko da, nahiz eta Realak berriro jokalaria erosteko aukera izango duen. Aurkezpenean, besteak beste, Alaves aukeratzearen arrazoiak zeintzuk izan diren azaldu du jokalariak..

 Gainera, argi utzi du ez zuela ikusten Realean tokirik izango zuenik, eta minutu horien bila iritsi dela klub babazorrora. 

Real Sociedad Alaves EA Sports Liga

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