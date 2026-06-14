2026ko MUNDIALA
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Suitzak eta Qatarrek 1-1 berdindu dute, Brasilek eta Marokok gauza bera egin dute (1-1), Eskoziak 0-1 garaitu du Haiti, eta Australiak 2-0 Turkia

Ostegunean hasi zen 2026ko Munduko Futbol Txapelketako hasierako faseak partida parekatuak eta ezustekoak izan ditu orain arte. Qatarrek puntu bat  lortu du Suitzaren aurka luzapenean (1-1), Brasilek eta Marokok berdinketa lortu dute (1-1),  Eskoziak garaipen estua lortu du Haitiren aurka (0-1) eta Australiak ezustekoa eman du Turkia 2-0 garaituta.

GR7047. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 13/06/2026.- Marcos Marquinhos (i) de Brasil disputa el balón con Achraf Hakimi (2-i) de Marruecos este sábado, durante un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Marruecos en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Sebastiao Moreira
Brasil vs Maroko
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KIROLAK EITB

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Suitzak eta Qatarrek 1-1 berdindu dute B multzoan

Suitzak eskuetan izan du garaipena, baina Qatarrek puntu bat lortu du luzapenean. Europako selekzioa Breel Embolok gauzatutako penaltiari esker jarri da markagailuan aurretik, Mahmoud Abunada atezainak Remo Freulerri area barruan falta egin ondoren.

Partida kontrolpean zuela zirudienean, Suitzak ezin izan du emaitza itxi eta Qatarrek gola egin du partidaren azken txanpan. Boualem Khoukhi agertu da Homam El-Aminek ezker hegaletik egin duen erdiraketa errematatuta 1-1ekoa egiteko.

Brasilek eta Marokok 1-1 berdindu dute C multzoko partida

Brasilek ezin izan du Maroko oso ordenatu eta lehiakorra menderatu. Afrikako taldea 21. minutuan aurreratu da markagailuan Ismael Saibariren golari esker, Brahim Diazen asistentzia bikaina jaso ondoren.

Atsedenaldira heldu aurretik, Vinicius Juniorrek jokaldi bikaina egin du, jaurtiketa batekin markagailua parekatzeko (1-1). Bigarren zatian, Brasil garaipenaren bila abiatu da, baina Marokok ondo eutsi dio defentsan.

Eskoziak 1-0 garaitu du Haiti C Multzoan

Eskoziak garaipen historikoa lortu du Haitiren aurka, 36 urte geroago Munduko Kopan berriro irabazita. Partida parekatua izan da, baina John McGinnen golak erabaki du neurketa, 28. minutuan, areako jokaldi nahasi batean.

Haitik erritmoa handitu eta presioa egin du bigarren zatian, baina Eskoziako defentsa sendoak ez dio aukerarik eman eta garaipena lortu du azkenean.

Australiak 2-0 irabazi du Turkiaren aurka D multzoan

Australiak ezustekoa eman du Turkiaren aurka, eraginkortasunari esker partida bere alde jarriz. Nestory Irankundak ireki du markagailua, erasoko trantsizio azkar batean, ondo egindako kontraerasoa aprobetxatuz.

Bigarren zatian, Connor Metcalfek partida erabakita utzi du area kanpotik egindako jaurtiketa indartsu batekin.

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