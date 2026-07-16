MUNDUKO TXAPELKETA

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Messik hirugarren aldiz joka lezake Munduko Txapelketako finala, eta Cafurekin berdinduko luke

Leo Messik, Argentinako selekzioarekin, 2014koa eta 2022koa jokatu zituen, Brasilen eta Qatarren, hurrenez hurren; Cafuk, Brasilekin, 1994koan (Estatu Batuetan), 1998koan (Frantzian) eta 2002koan (Japonian) parte hartu zuen. Oraingoz, Messik behin irabazi du Munduko Txapelketa, 2022an, eta Cafuk, bi aldiz.

Leo Messi (Argentina)

Leo Messi, Argentinak Ingalaterra finalerdian menderatu ostean. Argazkia: Europa Press.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Leo Messi Argentinako selekzioko jokalariak, igandean, Marcos Evangelista de Moraes Cafu brasildarrarekin berdintzeko aukera du, futbolaren historian Munduko Txapelketako finala hiru aldiz jokatu duten jokalarien zerrendan. Orain arte, soilik Cafuk lortu du hori, baina Messik, igandean Espainiak eta Argentinak jokatuko duten finalean zelairatuz gero, Brasilgo futbolari ohiaren marka berdinduko luke.

Hain zuzen ere, Cafu final hauetan aritu zen: 1994koan, Estatu Batuetan; 1998koan, Frantzian; eta 2002an, Japonian. Brasilek garaipena lortu zuen, eta, ondorioz, titulua erdietsi, 1994an eta 2002an; azken horretan, Cafuk, kapitain, Munduko Kopa jaso eta altxatu zuen.

Messik, ordea, 2014ko finalean (Brasilen) eta 2022koan (Qatarren) parte hartu zuen. Argentinak azken hori irabazi zuen, eta Messi, kapitain lanetan, Munduko Kopa altxatu zuen.

Gainera, beste lau jokalarik lortu dute Munduko Txapelketako finalera hiru aldiz iristea, baina horietako bitan zelairatu ziren; hauek dira: Brasilgo Pele eta Ronaldo, eta Alemaniako Matthaus eta Littbarski.

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