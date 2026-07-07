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Romerok, Messik eta Enzok bizia eman diote txapeldunari, Egiptoren aurka gorriak ikusi ondoren (3-2)

Argentina ezinean ibili da Egiptoren aurkako norgehiagokan. Afrikarrak 0-2 aurretik jarri dira markagailuan, Yasser Ibrahim eta Mostafa Ziko jokalarien golei esker.

ATLANTA (EE.UU.), 07/07/2026.- El delantero argentino Leo Messi (2d) celebra tras anotar el segundo gol durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto, este martes en el Atlanta Stadium. EFE/ Alberto Boal

Messik Shobeir gainditu du, Argentinaren bigarren gola egiteko. Argazkia: EFE

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AGENTZIAK | EITB

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Argentina Ameriketako Estatu Batuetako, Mexikoko eta Kanadako Munduko Txapelketako final-laurdenetarako sailkatu da gaur, Egiptoren kontrako final-zortzirenetako partida irauli ostean (2-3). Leo Messik gidatu du erreakzioa, lehen golean pasea eman eta bigarrena sartu baitu.

Argentinak uste baino askoz gehiago sufritu du Munduko Kopako final-laurdenetan sartzeko. Egungo txapelduna txapelketatik kanpo geratzeko zorian izan da Egiptoren aurka jokatu duen neurketan. Afrikarrak 0-2 aurretik jarri dira markagailuan, Yasser Ibrahim eta Mostafa Ziko jokalarien golei esker. Baina argentinarren erreakzioa azken minutuetan hasi da, Cuti Romeroren gol batekin. Leo Messiren beste gol batek eta Enzo Fernandezen azken golak norgehiagoka irauli dute. Lehenago, Argentinako izarrak penalti bat huts egin du.

Neurketaren lehen ordu laurdena bete baino lehen Marwan Attiaren erdiraketa batek Yasser Ibrahim aurkitu du, egiptoarra Lisandro Martinezi gailendu zaio jauzian, Emiliano Martinezi gola buruz sartzeko. Baina argentinarren erantzuna ia berehala iritsi da, Tagliaficori egindako penalti batekin. Leo Messik hamaika metroetatik neurketa berdintzeko aukera paregabea izan du. Baina Austriaren aurka gertatu zen bezala, argentinarren kapitainak huts egin du.

Shobeir heroi bihurtu da, eta arnasa eta konfiantza eman die faraoiei, lehen zatian hobeak izaten ari baitziren. Baina hidratazio-etenaldiak on egin dio Argentinari, eta berriro berdinketatik gertu egon da, Mac Allisterrek buruz egindako erremate batekin. Egiptoko atezainak berriro gelditu du argentinarren ahalegina. Ondoren, Messik urruneko falta bat ezkerreko zutoinera bidali du. Argentinak berdinketa merezi zuen.

Shobeirren erakustaldiak jarraitu du atsedenaldira iritsi aurretik.  Julian Alvarezen erremate garbi bat atera du. Guztira hiru geldiketa egin ditu, golak saihestuz, eta Egipto aldageletara joan da markagailuan aurretik zela.

Eta Argentinaren egoera askoz ere gehiago okertzeko zorian izan da partida ordubetera heldu denean. Egiptoren kontraeraso bat faraoien bigarren golarekin amaitu da, baina jokaldiaren hasieran Attiak Lisandro Martinezi egindako falta eztabaidagarri bat adierazi du epaileak, VARak deitu ostean. Horrek txapelduna salbatu du, estu eta larri zenean.

Hala ere, egiptoarren bigarren kolpea gutxi geroago iritsi da. Beste kontraeraso batean, Salahek Hassani sakonean pase bikaina eman dio, eta hark Enzo Fernandez atzean utzi du area barruan, ondoren Zicori baloi ezinhobea jarriz, honek Dibu Martinez fusilatzeko.

Hala ere, Argentinak porrota garesti saldu behar zuen. Cuti Romerok Messiren erdiraketa on bat sare barrura bidali du, eta Argentinak aldea murriztu du. Berdinketaren gola lortzeko oraindik ordu laurden bat zuen aurretik.

Handik gutxira, Messik penalti puntuan solte geratu den baloi bat aprobetxatu du, boleaz, Shobeir gainditu eta partida berdintzeko. Messiren zortzigarren gola izan da, berriz ere txapelketako golegile nagusia izateko.

Argentinak odola usaindu du, eta ez zuen kanporaketa luzapenera joaterik nahi. Eta argentinarren kontraeraso batean, partidako 92. minutuan, neurketari buelta ematea lortu dute. Lautarok eskuin hegalean metroak zituela jaso du baloia, eta Chelseako erdilaria area barruan noiz sartuko zain geratu da. Interreko aurrelariaren erdiraketa neurtu baten ondoren, Enzok baloia sare barrura bidali du buruz.

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