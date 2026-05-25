Del 11 de junio al 19 de julio
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Calendario, resultados y clasificaciones del Mundial de fútbol de 2026

La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
Calendario Munduko Txapelketa
Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: 2026ko Munduko futbol Txapelketako egutegia, emaitzak eta sailkapenak
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Campeonato del Mundo de fútbol de 2026 se va a disputar, del 11 de junio al 19 de julio, en Estados Unidos, Canadá y México. Este es el calendario del Mundial: 

 

GRUPO A

        
  JGGFGC+/-PUNTOS
        
México000000
Sudáfrica
000000
Corea del Sur000000
República Checa000000

 

CALENDARIO GRUPO A

1ª JORNADA

Jueves, 11 de junio, 21:00: México vs. Sudáfrica

Viernes, 12 de junio, 04:00: República de Corea vs. República Checa 

------------------------------------------------------

2ª JORNADA

Jueves 18 de junio, 18:00: República Checa vs. Sudáfrica

Viernes 19 de junio, 03:00: México vs. República de Corea

------------------------------------------------------

3ª JORNADA

Jueves 25 de junio, 03:00: República Checa vs. México

Jueves 25 de junio, 03:00: Sudáfrica vs. República de Corea

 

 

GRUPO B

        
  JGGFGC+/-PUNTOS
        
Canadá000000
Bosnia y Herzegovina
000000
Qatar000000
Suiza000000

 

CALENDARIO GRUPO B

1ª JORNADA

Viernes 12 de junio, 21:00: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Sábado 13 de junio, 21:00: Catar vs. Suiza

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2ª JORNADA

Jueves 18 de junio, 21:00: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

Viernes 19 de junio, 00:00: Canadá vs. Catar

------------------------------------------------------

3ª JORNADA

Miércoles 24 de junio, 21:00: Suiza vs. Canadá

Miércoles 24 de junio, 21:00: Bosnia y Herzegovina vs. Catar

 

 

GRUPO C

        
  JGGFGC+/-PUNTOS
        
Brasil000000
Marruecos
000000
Haití000000
Escocia000000

 

CALENDARIO GRUPO C

1ª JORNADA

Domingo 14 de junio, 00:00: Brasil vs. Marruecos

Domingo 14 de junio, 03:00: Haití vs. Escocia

------------------------------------------------------

2ª JORNADA

Sábado 20 de junio, 00:00: Escocia vs. Marruecos

Sábado 20 de junio, 02:30: Brasil vs. Haití

------------------------------------------------------

3ª JORNADA

Jueves 25 de junio, 00:00: Escocia vs. Brasil

Jueves 25 de junio 00:00: Marruecos vs. Haití

 

 

GRUPO D

        
  JGGFGC+/-PUNTOS
        
Estados Unidos000000
Paraguay
000000
Australia000000
Turquía000000

 

CALENDARIO GRUPO D

1ª JORNADA

Sábado 13 de junio, 03:00: Estados Unidos vs. Paraguay

Sábado 13 de junio, 06:00: Australia vs. Turquía

------------------------------------------------------

2ª JORNADA

Viernes 19 de junio, 21:00: Estados Unidos vs. Australia

Sábado 20 de junio, 05:00: Turquía vs. Paraguay

------------------------------------------------------

3ª JORNADA

Jueves 25 de junio, 04:00: Turquía vs. Estados Unidos

Jueves 25 de junio, 04:00: Paraguay vs. Australia

 

 

GRUPO E

        
  JGGFGC+/-PUNTOS
        
Alemania000000
Curaçao
000000
Costa de Marfil000000
Ecuador000000

 

CALENDARIO GRUPO E

1ª JORNADA

Domingo 14 de junio, 19:00: Alemania vs. Curazao

Lunes 15 de junio, 01:00: Costa de Marfil vs. Ecuador

------------------------------------------------------

2ª JORNADA

Sábado 20 de junio, 22:00: Alemania vs. Costa de Marfil

Domingo 21 de junio, 02:00: Ecuador vs. Curazao

------------------------------------------------------

3ª JORNADA

Jueves 25 de junio, 22:00: Curazao vs. Costa de Marfil

Jueves 25 de junio, 22:00: Ecuador vs. Alemania

 

GRUPO F

        
  JGGFGC+/-PUNTOS
        
Países Bajos000000
Japón
000000
Suecia000000
Túnez000000

 

CALENDARIO GRUPO F

1ª JORNADA

Domingo 14 de junio, 22:00: Países Bajos vs. Japón

Lunes 15 de junio, 04:00: Suecia vs. Túnez

------------------------------------------------------

2ª JORNADA

Sábado 20 de junio, 19:00: Países Bajos vs. Suecia

Domingo 21 de junio, 06:00: Túnez vs. Japón

------------------------------------------------------

3ª JORNADA

Jueves 25 de junio, 01:00: Japón vs. Suecia

Jueves 25 de junio, 01:00: Túnez vs. Países Bajos

 

 

GRUPO G

        
  JGGFGC+/-PUNTOS
        
Bélgica000000
Egipto
000000
Irán000000
Nueva Zelanda000000

 

CALENDARIO GRUPO G

1ª JORNADA

Lunes 15 de junio, 21:00: Bélgica vs. Egipto

Martes 16 de junio, 03:00: Irán vs. Nueva Zelanda

------------------------------------------------------

2ª JORNADA

Domingo 21 de junio, 21:00: Bélgica vs. Irán

Lunes 22 de junio, 03:00: Nueva Zelanda vs. Egipto

------------------------------------------------------

3ª JORNADA

Viernes 26 de junio, 05:00: Egipto vs. Irán

Viernes 26 de junio, 05:00: Nueva Zelanda vs. Bélgica

 

 

GRUPO H

        
  JGGFGC+/-PUNTOS
        
España000000
Cabo Verde
000000
Arabia Saudita000000
Uruguay000000

 

CALENDARIO GRUPO H

1ª JORNADA

Lunes 15 de junio, 18:00: España vs. Cabo Verde

Martes 16 de junio, 00:00: Arabia Saudí vs. Uruguay

------------------------------------------------------

2ª JORNADA

Domingo 21 de junio, 18:00: España vs. Arabia Saudí

Lunes 22 de junio, 00:00: Uruguay vs. Cabo Verde

------------------------------------------------------

3ª JORNADA

Sábado 27 de junio, 02:00: Cabo Verde vs. Arabia Saudí

Sábado 27 de junio, 02:00: Uruguay vs. España

 

 

GRUPO I

        
  JGGFGC+/-PUNTOS
        
Francia000000
Senegal
000000
Iraq000000
Noruega000000

 

CALENDARIO GRUPO I

1ª JORNADA

Martes 16 de junio, 21:00: Francia vs. Senegal

Miércoles 17 de junio, 00:00: Irak vs. Noruega

------------------------------------------------------

2ª JORNADA

Lunes 22 de junio, 23:00: Francia vs. Irak

Martes 23 de junio, 02:00: Noruega vs. Senegal

------------------------------------------------------

3ª JORNADA

Viernes 26 de junio, 21:00: Noruega vs. Francia

Viernes 26 de junio, 21:00: Senegal vs. Irak

 

 

GRUPO J

        
  JGGFGC+/-PUNTOS
        
Argentina000000
Argelia
000000
Austria000000
Jordania000000

 

CALENDARIO GRUPO J

1ª JORNADA

Miércoles 17 de junio, 03:00: Argentina vs. Argelia

Miércoles 17 de junio, 06:00: Austria vs. Jordania

------------------------------------------------------

2ª JORNADA

Lunes 22 de junio, 19:00: Argentina vs. Austria

Martes 23 de junio, 05:00: Jordania vs. Argelia

------------------------------------------------------

3ª JORNADA

Domingo, 28 de junio, 04:00: Argelia vs. Austria

Domingo, 28 de junio, 04:00: Jordania vs. Argentina

 

 

GRUPO K

        
  JGGFGC+/-PUNTOS
        
Portugal000000
RD Congo
000000
Uzbekistán000000
Colombia000000

 

CALENDARIO GRUPO K

1ª JORNADA

Miércoles 17 de junio, 19:00: Portugal vs. RD Congo

Jueves 18 de junio, 04:00: Uzbekistán vs. Colombia

------------------------------------------------------

2ª JORNADA

Martes 23 de junio, 19:00: Portugal vs. Uzbekistán

Miércoles 24 de junio, 04:00: Colombia v. RD Congo

------------------------------------------------------

3ª JORNADA

Domingo 28 de junio, 01:30: Colombia vs. Portugal

Domingo 28 de junio, 01:30: RD Congo vs. Uzbekistán

 

 

GRUPO L

        
  JGGFGC+/-PUNTOS
        
Inglaterra000000
Croacia
000000
Ghana000000
Panamá000000

 

CALENDARIO GRUPO L

1ª JORNADA

Miércoles 17 de junio, 22:00: Inglaterra vs. Croacia

Jueves 18 de junio, 01:00: Ghana vs. Panamá

------------------------------------------------------

2ª JORNADA

Martes 23 de junio, 22:00: Inglaterra vs. Ghana

Miércoles 24 de junio, 01:00: Panamá vs. Croacia

------------------------------------------------------

3ª JORNADA

Sábado 27 de junio, 23:00: Panamá vs. Inglaterra

Sábado 27 de junio, 23:00: Croacia vs. Ghana

 

 

DIECISEISAVOS DE FINAL

A-Domingo 28 de junio, 21:00: 2º Grupo A vs. 2º Grupo B

B-Lunes 29 de junio, 19:00: 1º Grupo C vs. 2º Grupo F

C-Lunes 29 de junio, 22:30: 1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F

D-Martes 30 de junio, 03:00: 1º Grupo F vs. 2º Grupo C

E-Martes 30 de junio, 19:00: 2º Grupo E vs. 2º Grupo I

F-Martes 30 de junio, 23:00: 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H

G-Miercoles 1 de julio, 03:00: 1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I

H-Miercoles 1 de julio, 18:00: 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K

I-Miercoles 1 de julio, 22:00: 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J

J-Jueves 2 de julio, 01:00: 2º Grupo K vs. 2º Grupo L

K-Jueves 2 de julio, 02:00: 1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J

L-Jueves 2 de julio, 05:00: 1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J

M-Jueves 2 de julio, 21:00: 1º Grupo H vs. 2º Grupo J

N-Viernes 3 de julio, 00:00: 1º Grupo J vs. 2º Grupo H

Ñ-Viernes 3 de julio, 03:30: 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L

O-Viernes 3 de julio, 20:00: 2º Grupo D vs 2º Grupo G

 

OCTAVOS DE FINAL

A-Sábado 4 de julio, 19:00: Ganador del 1/16 A vs. Ganador del 1/16 D

B-Sábado 4 de julio, 23:00: Ganador del 1/16 C vs. Ganador del 1/16 F

C-Domingo 5 de julio, 22:00: Ganador del 1/16 B vs. Ganador del 1/16 E

D-Lunes 6 de julio, 02:00: Ganador del 1/16 G vs. Ganador del 1/16 H

E-Lunes 6 de julio, 21:00: Ganador del 1/16 J vs. Ganador del 1/16 M

F-Martes 7 de julio, 02:00: Ganador del 1/16 K vs. Ganador del 1/16 I

G-Martes 7 de julio, 18:00: Ganador del 1/16 N vs. Ganador del 1/16 O

H-Martes 7 de julio, 21:00: Ganador del 1/16 L vs. Ganador del 1/16 Ñ

 

CUARTOS DE FINAL

Sábado 27 de junio, 23:00: Croacia vs. Ghana

A-Jueves 9 de julio, 22:00: Ganador del 1/8 B vs. Ganador del 1/8 A

B-Viernes 10 de julio, 21:00: Ganador del 1/8 E vs. Ganador del 1/8 F

C-Sabado 11 de julio, 23:00: Ganador del 1/8 C vs. Ganador del 1/8 D

D-Sabado 12 de julio, 03:00: Ganador del 1/8 G vs. Ganador del 1/8 H

 

SEMIFINALES

A-Martes 14 de julio, 21:00: Ganador del 1/4 A vs. Ganador del ¼ B

B-Miercoles 15 de julio, 21:00: Ganador del 1/4 C vs. Ganador del ¼ D

 

PARTIDO POR EL TERCER PUESTO

Sábado 18 de julio, 23:00: Perdedor del 1/2 A vs. Perdedor del 1/2 B

 

FINAL

Domingo 19 de julio, 21:00: Ganador del 1/2 A vs. Ganador del 1/2 B  

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