Calendario, resultados y clasificaciones del Mundial de fútbol de 2026
El Campeonato del Mundo de fútbol de 2026 se va a disputar, del 11 de junio al 19 de julio, en Estados Unidos, Canadá y México. Este es el calendario del Mundial:
|
GRUPO A
|J
|G
|GF
|GC
|+/-
|PUNTOS
|1º
|México
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|Sudáfrica
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|Corea del Sur
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|República Checa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
CALENDARIO GRUPO A
1ª JORNADA
Jueves, 11 de junio, 21:00: México vs. Sudáfrica
Viernes, 12 de junio, 04:00: República de Corea vs. República Checa
------------------------------------------------------
2ª JORNADA
Jueves 18 de junio, 18:00: República Checa vs. Sudáfrica
Viernes 19 de junio, 03:00: México vs. República de Corea
------------------------------------------------------
3ª JORNADA
Jueves 25 de junio, 03:00: República Checa vs. México
Jueves 25 de junio, 03:00: Sudáfrica vs. República de Corea
|
GRUPO B
|J
|G
|GF
|GC
|+/-
|PUNTOS
|1º
|Canadá
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|Bosnia y Herzegovina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|Suiza
|0
|0
|0
|0
|0
|0
CALENDARIO GRUPO B
1ª JORNADA
Viernes 12 de junio, 21:00: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina
Sábado 13 de junio, 21:00: Catar vs. Suiza
------------------------------------------------------
2ª JORNADA
Jueves 18 de junio, 21:00: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina
Viernes 19 de junio, 00:00: Canadá vs. Catar
------------------------------------------------------
3ª JORNADA
Miércoles 24 de junio, 21:00: Suiza vs. Canadá
Miércoles 24 de junio, 21:00: Bosnia y Herzegovina vs. Catar
|
GRUPO C
|J
|G
|GF
|GC
|+/-
|PUNTOS
|1º
|Brasil
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|Marruecos
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|Haití
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|Escocia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
CALENDARIO GRUPO C
1ª JORNADA
Domingo 14 de junio, 00:00: Brasil vs. Marruecos
Domingo 14 de junio, 03:00: Haití vs. Escocia
------------------------------------------------------
2ª JORNADA
Sábado 20 de junio, 00:00: Escocia vs. Marruecos
Sábado 20 de junio, 02:30: Brasil vs. Haití
------------------------------------------------------
3ª JORNADA
Jueves 25 de junio, 00:00: Escocia vs. Brasil
Jueves 25 de junio 00:00: Marruecos vs. Haití
|
GRUPO D
|J
|G
|GF
|GC
|+/-
|PUNTOS
|1º
|Estados Unidos
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|Turquía
|0
|0
|0
|0
|0
|0
CALENDARIO GRUPO D
1ª JORNADA
Sábado 13 de junio, 03:00: Estados Unidos vs. Paraguay
Sábado 13 de junio, 06:00: Australia vs. Turquía
------------------------------------------------------
2ª JORNADA
Viernes 19 de junio, 21:00: Estados Unidos vs. Australia
Sábado 20 de junio, 05:00: Turquía vs. Paraguay
------------------------------------------------------
3ª JORNADA
Jueves 25 de junio, 04:00: Turquía vs. Estados Unidos
Jueves 25 de junio, 04:00: Paraguay vs. Australia
|
GRUPO E
|J
|G
|GF
|GC
|+/-
|PUNTOS
|1º
|Alemania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|Costa de Marfil
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
CALENDARIO GRUPO E
1ª JORNADA
Domingo 14 de junio, 19:00: Alemania vs. Curazao
Lunes 15 de junio, 01:00: Costa de Marfil vs. Ecuador
------------------------------------------------------
2ª JORNADA
Sábado 20 de junio, 22:00: Alemania vs. Costa de Marfil
Domingo 21 de junio, 02:00: Ecuador vs. Curazao
------------------------------------------------------
3ª JORNADA
Jueves 25 de junio, 22:00: Curazao vs. Costa de Marfil
Jueves 25 de junio, 22:00: Ecuador vs. Alemania
|
GRUPO F
|J
|G
|GF
|GC
|+/-
|PUNTOS
|1º
|Países Bajos
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|Japón
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|Suecia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|Túnez
|0
|0
|0
|0
|0
|0
CALENDARIO GRUPO F
1ª JORNADA
Domingo 14 de junio, 22:00: Países Bajos vs. Japón
Lunes 15 de junio, 04:00: Suecia vs. Túnez
------------------------------------------------------
2ª JORNADA
Sábado 20 de junio, 19:00: Países Bajos vs. Suecia
Domingo 21 de junio, 06:00: Túnez vs. Japón
------------------------------------------------------
3ª JORNADA
Jueves 25 de junio, 01:00: Japón vs. Suecia
Jueves 25 de junio, 01:00: Túnez vs. Países Bajos
|
GRUPO G
|J
|G
|GF
|GC
|+/-
|PUNTOS
|1º
|Bélgica
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|Egipto
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|Irán
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|Nueva Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
CALENDARIO GRUPO G
1ª JORNADA
Lunes 15 de junio, 21:00: Bélgica vs. Egipto
Martes 16 de junio, 03:00: Irán vs. Nueva Zelanda
------------------------------------------------------
2ª JORNADA
Domingo 21 de junio, 21:00: Bélgica vs. Irán
Lunes 22 de junio, 03:00: Nueva Zelanda vs. Egipto
------------------------------------------------------
3ª JORNADA
Viernes 26 de junio, 05:00: Egipto vs. Irán
Viernes 26 de junio, 05:00: Nueva Zelanda vs. Bélgica
|
GRUPO H
|J
|G
|GF
|GC
|+/-
|PUNTOS
|1º
|España
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|Cabo Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|Arabia Saudita
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
CALENDARIO GRUPO H
1ª JORNADA
Lunes 15 de junio, 18:00: España vs. Cabo Verde
Martes 16 de junio, 00:00: Arabia Saudí vs. Uruguay
------------------------------------------------------
2ª JORNADA
Domingo 21 de junio, 18:00: España vs. Arabia Saudí
Lunes 22 de junio, 00:00: Uruguay vs. Cabo Verde
------------------------------------------------------
3ª JORNADA
Sábado 27 de junio, 02:00: Cabo Verde vs. Arabia Saudí
Sábado 27 de junio, 02:00: Uruguay vs. España
|
GRUPO I
|J
|G
|GF
|GC
|+/-
|PUNTOS
|1º
|Francia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|Iraq
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|Noruega
|0
|0
|0
|0
|0
|0
CALENDARIO GRUPO I
1ª JORNADA
Martes 16 de junio, 21:00: Francia vs. Senegal
Miércoles 17 de junio, 00:00: Irak vs. Noruega
------------------------------------------------------
2ª JORNADA
Lunes 22 de junio, 23:00: Francia vs. Irak
Martes 23 de junio, 02:00: Noruega vs. Senegal
------------------------------------------------------
3ª JORNADA
Viernes 26 de junio, 21:00: Noruega vs. Francia
Viernes 26 de junio, 21:00: Senegal vs. Irak
|
GRUPO J
|J
|G
|GF
|GC
|+/-
|PUNTOS
|1º
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|Argelia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|Jordania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
CALENDARIO GRUPO J
1ª JORNADA
Miércoles 17 de junio, 03:00: Argentina vs. Argelia
Miércoles 17 de junio, 06:00: Austria vs. Jordania
------------------------------------------------------
2ª JORNADA
Lunes 22 de junio, 19:00: Argentina vs. Austria
Martes 23 de junio, 05:00: Jordania vs. Argelia
------------------------------------------------------
3ª JORNADA
Domingo, 28 de junio, 04:00: Argelia vs. Austria
Domingo, 28 de junio, 04:00: Jordania vs. Argentina
|
GRUPO K
|J
|G
|GF
|GC
|+/-
|PUNTOS
|1º
|Portugal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|RD Congo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|Uzbekistán
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|Colombia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
CALENDARIO GRUPO K
1ª JORNADA
Miércoles 17 de junio, 19:00: Portugal vs. RD Congo
Jueves 18 de junio, 04:00: Uzbekistán vs. Colombia
------------------------------------------------------
2ª JORNADA
Martes 23 de junio, 19:00: Portugal vs. Uzbekistán
Miércoles 24 de junio, 04:00: Colombia v. RD Congo
------------------------------------------------------
3ª JORNADA
Domingo 28 de junio, 01:30: Colombia vs. Portugal
Domingo 28 de junio, 01:30: RD Congo vs. Uzbekistán
|
GRUPO L
|J
|G
|GF
|GC
|+/-
|PUNTOS
|1º
|Inglaterra
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|Croacia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|Panamá
|0
|0
|0
|0
|0
|0
CALENDARIO GRUPO L
1ª JORNADA
Miércoles 17 de junio, 22:00: Inglaterra vs. Croacia
Jueves 18 de junio, 01:00: Ghana vs. Panamá
------------------------------------------------------
2ª JORNADA
Martes 23 de junio, 22:00: Inglaterra vs. Ghana
Miércoles 24 de junio, 01:00: Panamá vs. Croacia
------------------------------------------------------
3ª JORNADA
Sábado 27 de junio, 23:00: Panamá vs. Inglaterra
Sábado 27 de junio, 23:00: Croacia vs. Ghana
DIECISEISAVOS DE FINAL
A-Domingo 28 de junio, 21:00: 2º Grupo A vs. 2º Grupo B
B-Lunes 29 de junio, 19:00: 1º Grupo C vs. 2º Grupo F
C-Lunes 29 de junio, 22:30: 1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F
D-Martes 30 de junio, 03:00: 1º Grupo F vs. 2º Grupo C
E-Martes 30 de junio, 19:00: 2º Grupo E vs. 2º Grupo I
F-Martes 30 de junio, 23:00: 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H
G-Miercoles 1 de julio, 03:00: 1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I
H-Miercoles 1 de julio, 18:00: 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K
I-Miercoles 1 de julio, 22:00: 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J
J-Jueves 2 de julio, 01:00: 2º Grupo K vs. 2º Grupo L
K-Jueves 2 de julio, 02:00: 1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J
L-Jueves 2 de julio, 05:00: 1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J
M-Jueves 2 de julio, 21:00: 1º Grupo H vs. 2º Grupo J
N-Viernes 3 de julio, 00:00: 1º Grupo J vs. 2º Grupo H
Ñ-Viernes 3 de julio, 03:30: 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L
O-Viernes 3 de julio, 20:00: 2º Grupo D vs 2º Grupo G
OCTAVOS DE FINAL
A-Sábado 4 de julio, 19:00: Ganador del 1/16 A vs. Ganador del 1/16 D
B-Sábado 4 de julio, 23:00: Ganador del 1/16 C vs. Ganador del 1/16 F
C-Domingo 5 de julio, 22:00: Ganador del 1/16 B vs. Ganador del 1/16 E
D-Lunes 6 de julio, 02:00: Ganador del 1/16 G vs. Ganador del 1/16 H
E-Lunes 6 de julio, 21:00: Ganador del 1/16 J vs. Ganador del 1/16 M
F-Martes 7 de julio, 02:00: Ganador del 1/16 K vs. Ganador del 1/16 I
G-Martes 7 de julio, 18:00: Ganador del 1/16 N vs. Ganador del 1/16 O
H-Martes 7 de julio, 21:00: Ganador del 1/16 L vs. Ganador del 1/16 Ñ
CUARTOS DE FINAL
Sábado 27 de junio, 23:00: Croacia vs. Ghana
A-Jueves 9 de julio, 22:00: Ganador del 1/8 B vs. Ganador del 1/8 A
B-Viernes 10 de julio, 21:00: Ganador del 1/8 E vs. Ganador del 1/8 F
C-Sabado 11 de julio, 23:00: Ganador del 1/8 C vs. Ganador del 1/8 D
D-Sabado 12 de julio, 03:00: Ganador del 1/8 G vs. Ganador del 1/8 H
SEMIFINALES
A-Martes 14 de julio, 21:00: Ganador del 1/4 A vs. Ganador del ¼ B
B-Miercoles 15 de julio, 21:00: Ganador del 1/4 C vs. Ganador del ¼ D
PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
Sábado 18 de julio, 23:00: Perdedor del 1/2 A vs. Perdedor del 1/2 B
FINAL
Domingo 19 de julio, 21:00: Ganador del 1/2 A vs. Ganador del 1/2 B
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