MUNDUKO TXAPELKETA

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Mikel Oyarzabal, Munduko Txapelketako finalaz: “Oso pozik nago; txikia zarenean, ez duzu hau bezalakorik imajinatzen”

Iragarkia
Mikel Oyarzabal
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realaren aurrelariak, orain arte, bost gol sartu ditu 2026ko Munduko Txapelketan. Espainiak finalera sailkatzea lortu du, eta Ingalaterra edo Argentina izango du aurkari final horretan. Eibartarrak, Frantzia-Espainia finalerdian, partidako aurreneko gola egin du, penaltiz.

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