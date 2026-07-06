MUNDUKO TXAPELKETA

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Norvegiak Brasil kanporatu du (1-2), eta Ingalaterrak Mexiko (2-3), eta biek izango dute jokoan finalerdietarako txartel bat

Norvegiako eta Ingalaterrako selekzioak nor baino nor gehiago arituko dira, final laurdenetan, larunbatean, 23:00etan. Final zortzirenetan, Norvegiak Brasil menderatu du, Erling Haalandek bi gol sartuta, eta Ingalaterra Mexikori gailendu zaio; neurketa horretan, Jude Bellinghamek bi gol egin ditu, eta Harry Kanek, penaltiz, beste bat.

AMDEP8230. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 05/07/2026.- Erling Haaland (c) de Noruega celebra un gol este domingo, en un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Noruega en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

Haalandek sartu ditu Norvegiaren bi golak. Argazkia: EFE.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Norvegia eta Ingalaterra Mexikon, Estatu Batuetan eta Kanadan jokatzen ari diren 2026ko Munduko futbol Txapelketako final laurdenetarako sailkatu dira, igande gauean eta astelehen goizaldean. Sailkatzea lortu duten selekzioek, hurrenez hurren, Brasil (1-2) eta Mexiko (2-3) kanporatu dituzte. Horrenbestez, larunbatean, 23:00etan, final laurdenetan, Norvegia eta Ingalaterra nor baino nor gehiago arituko dira, eta jokoan izango dute Munduko Txapelketako finalerdietarako txartel bat.

Testuinguru horretan, New Yorken, Norvegiak txapelketako ustekabe handienetakoa eman du, Brasil lehiatik at utzita; izan ere, Brasil beti izaten da Munduko Txapelketa irabazteko faborito nagusienetakoa, hori sei aldiz lortu baitu, beste inork baino gehiagotan. Norvegiak 1-2 irabazi du, eta, horretarako, bi jokalari nabarmendu dira, bereziki: Erling Haaland aurrelaria, 79. eta 90. minutuetan, bi gol bikain sartu baititu, eta Orjan Nyland atezaina, hainbat geldiketa eder egin dituelako, besteak beste Guimaraesi 14. minutuan gelditu dion penaltia. 0-2koarekin, Brasilek bere gola sartu du; Neymarrek egin du, penaltiz, luzapenean. Horrek, baina, ez du eragotzi Norvegiak garaipena eskuratzea eta selekzio hori aurrenekoz Munduko Txapelketako final laurdenetan izatea; Brasilek, ordea, 2002an orain arte azkenekoz Munduko Kopa altxatu zuenetik, finalean ere ezin izan da aritu.

Mexiko Hirian, partida ikusgarrian, Ingalaterra Mexikori gailendu zaio, 2-3. Ingalaterra, lehen zatian, 0-2 aurreratu du, Jude Bellinghamek 36. eta 38. minutuetan sartutako golen bidez, baina Julian Quiñonesek, atsedenaldira joan aurretik, 1-2koa egin du. Bigarren zatian, 53. minutuan, Quansah Ingalaterrako jokalariari txartel gorria atera dio epaileak; Harry Kanek, penaltiz, 1-3koa lortu du, eta Raul Jimenezek, penaltiz ere, 69. minutuan, 2-3koa jarri du. Amaierara bitartean, Javier Aguirrek entrenatzen duen selekzioak ahalegin handia egin du berdinketaren bila, baina ezin izan du hirugarren gol hori sartu, eta, txapelketa ona eginda, agur esan dio lehiari. 

Ondorengo orduetarako, final zortzirenetako beste bi partida daude aurreikusita, eta bi selekzio garaile nor baino nor gehiago arituko dira ostiral gauean. Alde batetik, 21:00etan, Portugal-Espainia izango da, eta baliteke Unai Simon, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal eta Nico Williams euskal jokalariek horretan jokatzea, eta, beste aldetik, AEB-Belgika kanporaketa ere izango da jokoan, 02:00etatik aurrera.

Jarraitu informazio osoa kirolakeitb.eus-en 2026ko Munduko Txapelketari buruzko web orri berezian. 

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