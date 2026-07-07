MUNDUKO TXAPELKETA

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Belgikak garaipen argia lortu du AEBren aurka (1-4), eta Espainia izango du aurkari Munduko Txapelketako final laurdenetan

De Ketelaerek, bi gol sartuta, Vanakenek eta Lukakuk markagailuan islatu dute Belgikako selekzioak erakutsitako nagusitasuna. Balogun AEBko jokalariak neurketan parte hartu du, eta horrek norgehiagoka markatu du, kontuan izanik FIFAko Diziplina Batzordeak erabakita jokatu ahal izan duela. 

De Ketelaere (Belgika), Munduko Txapelketa

Charles De Ketelaere, taldekideekin, bere bi goletako bat sartuta. Argazkia: EFE.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Belgika Mexikon, Estatu Batuetan eta Kanadan jokatzen ari diren 2026ko Munduko futbol Txapelketako final laurdenetarako sailkatu da. Belgikako selekzioak astearte goizaldean eskuratu du sailkatzea, Seattlen, final zortzirenetan AEB menderatuta, 1-4. Horrenbestez, Belgikak, hurrengo kanporaketan, Espainia izango du aurkari, ostiralean, 21:00etan, Los Angelesen; neurketa horretan, finalerdietarako txartel bat izango da jokoan, eta irabazlea Frantziaren edo Marokoren aurka aritu beharko da finalaurrekoan.

Belgikako selekzioak argi menderatu du AEB, De Ketelaerek bi gol sartuta eta Vanakenek eta Lukakuk beste bana eginda. Folarin Balogun aurrelari estatubatuarrak norgehiagokan parte hartu du, eta horrek partida markatu egin du. Monakoko futbolariari, final hamaseirenetan, txartel gorria atera zion epaileak, eta, hortaz, zigortuta zegoen final zortzirenetarako, baina FIFAko Diziplina Batzordeak, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak dei bat eginda, erabakita zuen txartel hori bertan behera uztea, eta, hala, Balogun zelairatu ahal izatea. Belgikak esana zuen partida inpugnatu egingo zuela, baina Mauricio Pochettino AEBko hautatzaileak hasierako hamaikakoan sartu du Balogun; izan ere, selekzio horretako jokalari nabarmenetakoa da.

Nolanahi ere, Belgika gehiago izan da, eta merezi izan du eskuratu duen garaipena. De Ketelaerek jarri du aurretik Belgikako selekzioa, bederatzigarren minutuan, baina Tillamenk, 31. minutuan, berdinketa egin du. De Ketelaerek, bi minuturen buruan, bere bigarren gola egin eta Belgika berriro aurreratu du. Bigarren zatian, Belgikak beste bi gol sartu ditu, eta emaitza biribildu, Vakanenen eta Lukakuren bidez; horien golak 57. minutuan eta luzapenean izan dira.

Onana erdilaria lesionatu egin da, lehen zatian, eta ziurrenik ezingo du jokatu final laurdenetako partidan, Espainia-Belgika kanporaketan, ostiral gauean.

Beraz, asteartean, final zortzirenetako azen bi kanporaketak izango dira jokoan: Argentina-Egipto, 18:00etan, eta Suitza-Kolonbia, 2200etan. Neurketa horietako irabazleak nor baino nor gehiago arituko dira, igandeko 03:00etan, finalerdietarako sailkatzea jokoan. 2026ko Munduko Txapelketaren gainean kirolakeitb.eus-ek duen web orri berezian, informazio guztia duzu. 

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