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Maroko eta Brasilen garaipenak C multzoan; Paraguaik, berriz, Munduko Txapelketatik bota du Turkia

Marokok garaipena lortu du Eskoziaren aurka Saibariren gol goiztiar batekin (0-1), Cunharen bi golek eta Viniciusen batek multzoko lidergoa eman diote Brasili Haiti garaituta (3-0), eta Paraguaik lehen garaipena lortu du Munduko Txapelketan Turkiaren aurka (1-0), nahiz eta bigarren zati osoa gizon bat gutxiagorekin jokatu. 

SANTA CLARA (ESTADOS UNIDOS), 20/06/2026.- El jugador de Paraguay, Matías Galarza celebra su gol ante Turquía (c) durante el partido del grupo D del Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y Paraguay, en el estadio Levi´s en Santa Clara (Estados Unidos). EFE/ Miguel Gutiérrez

Paraguaiko jokalariak, Galarzaren gola ospatzen. Argazkia: EFE.

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I M. Z. | KIROLAK EITB

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Etengabekoak izaten ari dira ezustekoak Munduko Txapelketan. C multzoan, Marokok 1-0 irabazi dio Eskoziari, Saibariren gol goiztiarrarekin, eta Brasilek lehen garaipena lortu du Haiti 3-0 garaituta, Cunhak bi gol eta Viniciusek bat eginda. D multzoan, aldiz, Paraguaik ezustean harrapatu du Arda Gülerren Turkia, 2. minutuan Galarzak egindako gol bat baliatuta, 1-0 irabazi eta txapelketatik kanpo utzi baitu. Paraguaitarrek jokalari bat gutxiagorekin jokatu dute bigarren zati osoa, epaileak Miguel Almiron kanporatu baitu lehen zatiaren luzapenean.

Haitiren aurkako garaipen erosoarekin, Carlo Ancelottik zuzentzen duen taldea bere multzoko lehen postuan jarri da, 4 punturekin. Hori bai, dena ez da poza Brasilgo selekzioan; Raphinha, bere erasoko jokalari garrantzitsuenetako bat, partida amaitu aurretik atera da zelaitik, 39. minutuan eskuin izterrean min egin baitu. Barçako erasotzaileak proba medikoak egingo ditu gaur zenbaterainoko lesioa duen ikusteko. 

Ismael Saibari, berriz, primeran ari da. Marokoko aurrelariak bigarren aldiz sartu du gola Munduko Txapelketa honetan, eta, horri esker, bere selekzioak lehen garaipena lortu du Munduko Kopan Eskoziaren aurka (1-0). Partidako lehen minutuetan egin du gola. 

Partida hori irabazita lortutako 3 puntuei esker, Afrikako selekzioak oso gertu du Brasil sailkapenean. 4na puntu dituzte, lehen jardunaldian elkarrekin bana amaitu ostean. Gol aldeagatik dago Brasil sailkapenean aurretik. C multzoko azken jardunaldian, Brasilek Eskoziaren aurka neurtuko ditu indarrak, eta Marokok Haiti izango du aurkari.

Arda Güler eta Turkia, Munduko Txapelketatik kanpo

Gaurko ezustekorik handiena Arda Gülerren Turkiak izan du. Real Madrileko jokalariaren selekzioak porrota jaso du Paraguairen aurka (1-0), nahiz eta paraguaitarrek Miguel Almiron galdu duten lehen zatiaren amaieran txartel gorria ikusita. Horrela, Turkia Munduko Txapelketatik kanpo geratu da, lehen jardunaldian Australiaren aurka ere galdu baitzuen (2-0). 

Turkiako selekzioak baloiaren kontrola izan du, baina ez da gai izan nagusitasun hori gol bihurtzeko. Bitxikeria gisa aipatu behar da FIFAk proposatutako arau berri bat aplikatu dutela: 'Vinicius Legea' izenarekin ezagutzen dena. Izan ere, Miguel Almironek txartel gorria ikusi du aurkari bati hitz egiteagatik esku batez ahoa estaltzen zuen bitartean, kamerek atzeman ez zezaten zer esan dion.

D multzoko azken jardunaldian, Turkiak Ameriketako Estatu Batuetako selekzioaren aurka jokatu du, AEBko selekzioak hurrengo faserako sailkapena poltsikoan duela. Paraguaik, berriz, Australiaren aurka neurtuko ditu indarrak. Bi selekzioek hurrengo fasera sailkatzeko aukerak dituzte oraindik.

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