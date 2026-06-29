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Eustaquiok Kanada sailkatu du 93. minutuan, Hegoafrikari irabazita (0-1)

Garaipen horri esker, Kanada Munduko Txapelketako final-zortzirenetan izango da lehen aldiz. Maroko eta Herbehereen arteko norgehiagokako irabazlearen aurka jokatu beharko du.

Munduko Txapelketa 2026: Hegoafrika-Kanada
Hegoafrikaren eta Kanadaren arteko partidaren irudia. Europa Press
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AGENTZIAK | EITB

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Stephen Eustaquiok 93. minutuan sartutako gol batek Hegoafrikaren aurkako garaipena eman dio Kanadari igande honetan: 0-1. Hori dela eta, 2026ko Munduko Txapelketako final-zortzirenetarako sailkatu da. Gainera, Kanadakoek historia egin dute, lehen aldiz, Munduko Kopa bateko kanporaketa bat gaindituta.

Batetik, Kanadak eraso egiteko asmoz ekin zion neurketari, eta aukera gehiago sortu zituen lehen minutuetan. Bestetik, afrikarrek 4-2-3-1 sistema tradizionala zelairatu zuten, barneko jokoari eusteko asmoz.

Kanadak bi aukera garbi izan zituen lehen zatiaren amaieran; Hegoafrikak, bere aldetik, bigarren zatira arte ez zuen gol-aukerarik izan. 62. minutuan, Kanadak bizi bilatu zuen berriro gola, Tani Oluwaseyi jokalariaren erremateari esker. Dena den, kanporaketa erabaki zuen gola 93. minutuan heldu zen, Stephen Eustaquiok area kanpotik egindako jaurtiketa batekin.

Hegoafrika txapelketatik kanporatuta, kanadarrak final-zortzirenetan zein aurkari izango duten zain daude: Marokok eta Herbehereek jokatuko duten final-hamaseirenetako neurketako irabazlea, hain zuzen ere.
Fitxa teknikoa:

0. Hegoafrika: Ronwen Williams, Teboho Mokoena, Aubrey Modiba, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng (46. min, Thalente Mbatha), Thapelo Maseko (86. min, Tshepang Moremi), Sphephelo Sithole, Mbekezeli Mbokazi, Evidence Makgopa (86. min, Iqraam Rayners), Khuliso Mudau eta Ime Okon.

Hautatzailea: Hugo Broos.

1. Kanada: Maxime Crépeau, Alistair Johnston, Stephen Eustáquio, Jonathan David, Liam Millar (70. min, Jacob Shaffelburg), Tani Oluwaseyi (71. min, Promise David), Derek Cornelius, Moïse Bombito (59. min, Luc De Fougerolles), Tajon Buchanan (75. min, Alphonso Davies, Richie Laryea eta Nathan Saliba (59. min, Niko Sigur).

Hautatzailea: Jeese Marsch.

Gola: 0-1, m. 93: Stephen Eustaquio.

Epailea: Joao Pinheiro. Txartel horiak: Nathan Saliba eta Niko Sigur (Kanada).


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