Eustaquiok Kanada sailkatu du 93. minutuan, Hegoafrikari irabazita (0-1)
Garaipen horri esker, Kanada Munduko Txapelketako final-zortzirenetan izango da lehen aldiz. Maroko eta Herbehereen arteko norgehiagokako irabazlearen aurka jokatu beharko du.
Stephen Eustaquiok 93. minutuan sartutako gol batek Hegoafrikaren aurkako garaipena eman dio Kanadari igande honetan: 0-1. Hori dela eta, 2026ko Munduko Txapelketako final-zortzirenetarako sailkatu da. Gainera, Kanadakoek historia egin dute, lehen aldiz, Munduko Kopa bateko kanporaketa bat gaindituta.
Batetik, Kanadak eraso egiteko asmoz ekin zion neurketari, eta aukera gehiago sortu zituen lehen minutuetan. Bestetik, afrikarrek 4-2-3-1 sistema tradizionala zelairatu zuten, barneko jokoari eusteko asmoz.
Kanadak bi aukera garbi izan zituen lehen zatiaren amaieran; Hegoafrikak, bere aldetik, bigarren zatira arte ez zuen gol-aukerarik izan. 62. minutuan, Kanadak bizi bilatu zuen berriro gola, Tani Oluwaseyi jokalariaren erremateari esker. Dena den, kanporaketa erabaki zuen gola 93. minutuan heldu zen, Stephen Eustaquiok area kanpotik egindako jaurtiketa batekin.
Hegoafrika txapelketatik kanporatuta, kanadarrak final-zortzirenetan zein aurkari izango duten zain daude: Marokok eta Herbehereek jokatuko duten final-hamaseirenetako neurketako irabazlea, hain zuzen ere.
Fitxa teknikoa:
0. Hegoafrika: Ronwen Williams, Teboho Mokoena, Aubrey Modiba, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng (46. min, Thalente Mbatha), Thapelo Maseko (86. min, Tshepang Moremi), Sphephelo Sithole, Mbekezeli Mbokazi, Evidence Makgopa (86. min, Iqraam Rayners), Khuliso Mudau eta Ime Okon.
Hautatzailea: Hugo Broos.
1. Kanada: Maxime Crépeau, Alistair Johnston, Stephen Eustáquio, Jonathan David, Liam Millar (70. min, Jacob Shaffelburg), Tani Oluwaseyi (71. min, Promise David), Derek Cornelius, Moïse Bombito (59. min, Luc De Fougerolles), Tajon Buchanan (75. min, Alphonso Davies, Richie Laryea eta Nathan Saliba (59. min, Niko Sigur).
Hautatzailea: Jeese Marsch.
Gola: 0-1, m. 93: Stephen Eustaquio.
Epailea: Joao Pinheiro. Txartel horiak: Nathan Saliba eta Niko Sigur (Kanada).
Zure interesekoa izan daiteke
2026ko Munduko futbol Txapelketako egutegia, emaitzak eta sailkapenak
Txapelketa ekainaren 11n hasiko da, eta Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon jokatuko dute, uztailaren 19ra bitartean.
Ingalaterrak helburua bete du, Argentina nagusi izan da eta Portugalek bidea zaildu du
Taldeen faseko azken jardunaldiak golak eta ezustekoak utzi ditu: Ingalaterra, Argentinak, Kolonbia eta Kroazia sailkatu dira. Portugalek, berriz, multzoko bigarren postuan bukatuta, bide zorrotzagoa izango du kanporaketetan. Txapelketa bere fase erabakigarrian sartu da orain, final-hamaseirenak zehaztuta.
Espainiak bere multzoko lidergoa eskuratu du, Uruguai kanpoan geratu da, eta Cabo Verdek historia egin du Munduko Txapelketan
Espainiako selekzioak 0-1 garaitu du Uruguai, eta H multzoko lehen postua ziurtatu du. Cabo Verdek, berriz, historia egin du, final-hamaseirenetara sailkatu baita bere lehen Munduko Txapelketan. G multzoan, berriz, Belgikak eta Egiptok hurrengo faserako txartela eskuratu dute.
Dembelek garaipena eta lehen postua ziurtatu ditu Frantziarentzat Norvegiaren aurka (1-4) eta Senegalek sailkapenarekin amesten du Irak jipoitu ostean (5-0)
Urrezko Baloiaren hat-trick batek eta Doueren beste gol batek garaipena eman diete galiarrei bikingoen aurka. Afrikarrak, berriz, baikorrak dira euren etorkizunari begira, azken partidan emaitza ona lortu baitute, beste multzoei begira egon behar duten arren.
Ekuadorrek eta Boli Kostak aurrera egin dute E Multzoan, Herbehereak eta Japonia sailkatu dira F Multzoan, eta AEB da D Multzoko liderra
2026ko Munduko Txapelketak jardunaldi erabakigarria bizi izan du E, F eta D multzoen itxierarekin. Ekuadorrek garaipen historikoa lortu du Alemaniaren aurka, eta Boli Kostak bere sailkapena ziurtatu du E multzoan; Herbehereek eta Japoniak aurrera egin dute F multzoan; AEB D multzoko lider gisa sailkatu da Turkiaren aurka galdu arren, eta Australiak sailkapena eskuratu du.
Hamabi selekzio hurrengo faserako sailkatu dira, eta zazpi kanporatuta daude
Gainera, hamabi talde lehiatuko dira hirugarren postuetako zortzi onenen artean sailkatzeko.
Suitza lehen postuan sailkatu da, Kanada bigarren eta Bosnia hirugarren, eta Qatar kanpoan geratu da
Suitzak 2-1 irabazi dio Kanadari B multzoko azken jardunaldian, Johan Manzambi eta Ruben Vargasen beste partida on bati esker. Bosnia-Herzegovinak, berriz, Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic eta Sultan Al-Brakek bere atean sartutako golei esker, Julen Lopetegiren Qatarri irabazi dio (3-1).
Cristiano Ronaldo, sei Munduko Txapelketatan gutxienez gol bat sartzea lortu duen historiako lehenengo jokalaria
Portugalgo selekzioko jokalariak, 41 urtekoa bera, hamar gol egin ditu, orain arte, sei Munduko Txapelketa hauetan: 2006koan, Alemanian, gol bat; 2010ekoan, Hegoafrikan, gol bat; 2014koan, Brasilen, gol bat; 2018koan, Errusian, lau gol; 2022koan, Qatarren, gol bat; eta 2026koan, Mexikon, Estatu Batuetan eta Kanadan, oraingoz bi gol.
Kolonbia final-hamaseirenetan da, Panama kanpoan geratu da eta Ingalaterrak husna berdindu du Ghanaren aurka
Kolonbiarrek 1-0 irabazi diote Kongoko Errepublika Demokratikoari; Kroaziak, 0-1 Panamari, eta Ingalaterrak golik gabe berdindu du Ghanaren aurka.