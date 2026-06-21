Ekuadorrek ezin izan du Curaçaoren harresia gainditu (0-0), eta Japoniak Tunisia jipoitu du (0-4)
2026ko Munduko Txapelketako multzoen faseko bigarren jardunaldiak kontrako sentsazioak utzi ditu: Ekuadorrek golik gabeko berdinketa lortu du Curaçaoren aurka, eta Alemaniaren aurkako neurketan sailkapena izango du jokoan. Japoniak, berriz, erakustaldia eman du Tunisiaren aurka (0-4) eta ia ziurtatuta du hurrengo faserako txartela.
2026ko Munduko Kopan Ekuadorrek beste kolpe bat jaso du, oraingoan Curaçaoren aurka 0-0 berdindu baitu. Boli Kostaren aurka galduta hasi zuen txapelketa, eta orain Alemania menderatu beharko du azken jardunaldian, aurrera egiteko aukerei eusteko.
Sebastian Beccacecek zuzentzen duen taldeak abagune ugari sortu ditu, baina Eloy Room aurkitu du aurrean. Curaçaoko atezaina erabakigarria izan da, eta geldiketa bikainak egin ditu. Enner Valencia izan da arrisku gehien sortu dituen jokalarietako bat, baina atezainak, langak eta erremateen zehaztasun faltak gola ukatu diote Ekuadorri.
Karibeko selekzioak, atzean eusteaz gain, arriskua sortu du Juninho, Leandro Bacuna eta Tahith Chong jokalariekin. Berdinketa honi esker, Munduko Kopa batean lehen aldiz puntu bat lortzeaz gain, sailkatzeko aukerak izaten jarraitzen du.
Bestalde, Japoniak 0-4 garaitu du Tunisia. Asiako taldeak bere bertsio sendo, bizi eta eraginkorrena erakutsi du F multzoan, 4 puntu bildu ditu jada, eta ia segurua da aurrera egingo duela.
Daichi Kamadak egin du lehen gola, kontraeraso batean. Ayase Ueda izan da partidako protagonista nagusia: bi gol sartu ditu, eta pase ikusgarria eman du Junya Itok gola egin duen jokaldian.
Tunisiak, Herve Renard entrenatzaile berriarekin, ez du jakin erreakzionatzen, eta ez du jaurtiketa bakar bat ere egin atera. Porrot honen eraginez, Afrikako taldeak ez du aurrera egiteko aukerarik, 2 partida jokatuta, biak galdu eta 9 gol jaso baititu.
Japoniako eta Herbehereetako selekzioek F multzoko lidergoa izango dute jokoan azken jardunaldian. Ekuadorrek, berriz, Alemania izango du aurkari final baten pareko neurketan.
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