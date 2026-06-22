MUNDUKO TXAPELKETA

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Messik bere mitoa handitu du, Argentinak Austriari irabazi dio, eta final-hamaseirenetan izango da (2-0)

Erabakitasunez eta 9. minutuan huts egindako penaltia madarikatu gabe, Messik eta Argentinak iragarpenak bete ditu, nahiz eta Austriaren presio itogarria espero; azkenean, ez da hainbesterako izan.

DALLAS (United States), 22/06/2026.- Lionel Messi (C) of Argentina celebrates after scoring the 2-0 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Argentina against Austria, in Dallas, USA, 22 June 2026. EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER

Messi bere bigarren gola ospatzen. Argazkia: EFE

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AGENTZIAK | EITB

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Leo Messik ez du hutsik egin historiarekin zuen hitzordura, bere lehen aukera aprobetxatu du eta bi golekin garaipena eman dio Argentinari Austriaren aurka. Gainera, Argentinak final-hamaseirenetarako sailkapen birtuala eskuan du, jardunaldi honetan bertan baieztatu daitekeena. Bestalde, Messik beste marka bat hautsi du gaur: 18 golekin jada Munduko Txapelketetan gol gehien sartu dituena da.

Erabakitasunez eta 9. minutuan huts egindako penaltia madarikatu gabe, Messik eta Argentinak iragarpenak bete dituzte, nahiz eta austriarren presio itogarria espero. Lionel Scalonik irabazi du Ralf Rangnicken aurkako borroka taktikoa, eta Messik irabazi du neurketa, berriz ere.

Laster izan du hori frogatzeko aukera, hirugarren minutuan Stefan Poschek, Jordaniaren aurka hautsitako masailezurraren babesarekin jokatu behar izan duenak, penaltia egin baitio Lautarori, epaileak VARak aztertu ondoren adierazitakoa. Hala ere, Messik ez du asmatu, Austriako atezainaren ezker zutoinera bidali nahi zuen balia, baina kanpora joan zaio (9. min). Hala ere, berdin izan zaio.

Hirugarrenean ez duen barkatu, bigarren lerrotik sartu da austriako atzelariek atzera egiten zuten bitartean, Facundo Medinaren pasearen zain geratu da, eta baloia sareetara bidali du. Historiarako gol bat,  jokalari onenarentzat beste marka bat.

Golak austriarren egitasmoa zapuztu du. Ez du baloi askorik galdu Argentinak bere zelaian, eta Emiliano Martinezek lasai bizi izan du lehen zati osoia. Atsedenaldiaren ondotik ere Austriak ez du Argentinako atezaina gehiagi estutu. Soilik Marcel Sabitzerren jaurtitako falta bati erantzun behar izan dio Dibu-k.

Luzapenean, Messik bigarrena egin du harmailetako euforia areagotzeko. Horrela, Argentinak izarragatik borrokatzeko argudioak erakutsi ditu, sendo azaldu baita, eta jokalari onena du.

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