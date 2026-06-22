Messik bere mitoa handitu du, Argentinak Austriari irabazi dio, eta final-hamaseirenetan izango da (2-0)
Erabakitasunez eta 9. minutuan huts egindako penaltia madarikatu gabe, Messik eta Argentinak iragarpenak bete ditu, nahiz eta Austriaren presio itogarria espero; azkenean, ez da hainbesterako izan.
Leo Messik ez du hutsik egin historiarekin zuen hitzordura, bere lehen aukera aprobetxatu du eta bi golekin garaipena eman dio Argentinari Austriaren aurka. Gainera, Argentinak final-hamaseirenetarako sailkapen birtuala eskuan du, jardunaldi honetan bertan baieztatu daitekeena. Bestalde, Messik beste marka bat hautsi du gaur: 18 golekin jada Munduko Txapelketetan gol gehien sartu dituena da.
Erabakitasunez eta 9. minutuan huts egindako penaltia madarikatu gabe, Messik eta Argentinak iragarpenak bete dituzte, nahiz eta austriarren presio itogarria espero. Lionel Scalonik irabazi du Ralf Rangnicken aurkako borroka taktikoa, eta Messik irabazi du neurketa, berriz ere.
Laster izan du hori frogatzeko aukera, hirugarren minutuan Stefan Poschek, Jordaniaren aurka hautsitako masailezurraren babesarekin jokatu behar izan duenak, penaltia egin baitio Lautarori, epaileak VARak aztertu ondoren adierazitakoa. Hala ere, Messik ez du asmatu, Austriako atezainaren ezker zutoinera bidali nahi zuen balia, baina kanpora joan zaio (9. min). Hala ere, berdin izan zaio.
Hirugarrenean ez duen barkatu, bigarren lerrotik sartu da austriako atzelariek atzera egiten zuten bitartean, Facundo Medinaren pasearen zain geratu da, eta baloia sareetara bidali du. Historiarako gol bat, jokalari onenarentzat beste marka bat.
Golak austriarren egitasmoa zapuztu du. Ez du baloi askorik galdu Argentinak bere zelaian, eta Emiliano Martinezek lasai bizi izan du lehen zati osoia. Atsedenaldiaren ondotik ere Austriak ez du Argentinako atezaina gehiagi estutu. Soilik Marcel Sabitzerren jaurtitako falta bati erantzun behar izan dio Dibu-k.
Luzapenean, Messik bigarrena egin du harmailetako euforia areagotzeko. Horrela, Argentinak izarragatik borrokatzeko argudioak erakutsi ditu, sendo azaldu baita, eta jokalari onena du.
Zure interesekoa izan daiteke
2026ko Munduko futbol Txapelketako egutegia, emaitzak eta sailkapenak
Txapelketa ekainaren 11n hasiko da, eta Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon jokatuko dute, uztailaren 19ra bitartean.
Messi, Munduko Txapelketen historiako golegilerik onena
Austriaren aurkako partidan, 38. minutuan, sartutako golarekin golegilerik onena bihurtu da izar agentinarra. 9. minutuan egin ahal izan du gola penalti puntutik, baina huts egin du. Neurketaren luzapenean bere bigarren gola sartu Messik. Oraingoz 18 gol dira, Klosek baino bi gehiago.
Egiptok Zeelanda Berria menderatu du (1-3), eta Uruguaik eta Cabo Verdek berdindu dute (2-2), Munduko Txapelketan
G multzoan, Egipto, Zeelanda Berriari gailenduta, lider dabil, lau puntu eskuratuta, eta H multzoan, ordea, Urugaik eta Cabo Verdek bina puntu dituzte, eta sailkapenean lau puntu dituen Espainiaren atzetik dabiltza, hirugarren eta azken jardunaldia gelditzen dela.
Oyarzabalek Espainiaren gol zaparrada zuzendu du Saudi Arabiaren aurka (4-0)
G multzoan, Belgikak eta Iranek golik gabe berdindu dute. Deabru gorriak nagusi izan dira jokoan, baina partida jokalari bat gutxiago zutela amaitu dute.
Undaven gol berantiarrak garaipena eman dio Alemaniari Boli Kostaren aurka (2-1)
Alemaniako selekzioak asko sufritutako garaipena lortu du Boli Kostaren aurka 2026ko Munduko Txapelketan, Deniz Undaven bi golei esker. Undavek azken hasperenean egin du behin betiko 2-1ekoa jarri duen gola, 94. minutuan.
Ekuadorrek ezin izan du Curaçaoren harresia gainditu (0-0), eta Japoniak Tunisia jipoitu du (0-4)
2026ko Munduko Txapelketako multzoen faseko bigarren jardunaldiak kontrako sentsazioak utzi ditu: Ekuadorrek golik gabeko berdinketa lortu du Curaçaoren aurka, eta Alemaniaren aurkako neurketan sailkapena izango du jokoan. Japoniak, berriz, erakustaldia eman du Tunisiaren aurka (0-4) eta ia ziurtatuta du hurrengo faserako txartela.
Brobbeyk eta Gakpok garaitu dute Suedia (5-1)
Ronald Koemanen selekzioak mendean hartu du Suediakoa, Interreko aurrelariaren bi golekin, Liverpooleko hegalekoaren beste birekin eta Summervilleren beste batekin, eta F multzoko lehen postua eskuratu du, Tunisiaren eta Japoniaren arteko partida jokatu aurretik.
Unai Emery: “Premier League niretzat erakargarria da"
Aston Villa taldeko entrenatzaile hondarribiarra etxean egun batzuk pasatzen ari da, ez baitu ahaztu nondik datorren. Premier Leagueko euskal entrenatzaileen egoera aztertu, eta Mikel Arteta, Andoni Iraola eta Xabi Alonso goraipatu ditu.
Maroko eta Brasilen garaipenak C multzoan; Paraguaik, berriz, Munduko Txapelketatik bota du Turkia
Marokok garaipena lortu du Eskoziaren aurka Saibariren gol goiztiar batekin (0-1), Cunharen bi golek eta Viniciusen batek multzoko lidergoa eman diote Brasili Haiti garaituta (3-0), eta Paraguaik lehen garaipena lortu du Munduko Txapelketan Turkiaren aurka (1-0), nahiz eta bigarren zati osoa gizon bat gutxiagorekin jokatu.