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Alemaniaren gol festa Mundialean debuta egin duen Curaçaoren aurka (7-1)

Alemaniak gol sorta ederra sartu dio Munduko Kopan bere historiako lehen gola sartu duen Curaçaori.

Alemania celebra el gol de Nathaniel Brown
Nathaniel Brownen gola ospatu du Alemaniak. Argazkia: EFE.
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alemaniak 7-1 irabazi dio Curaçaori Munduko Kopako E multzoko lehen partidan. Talde alemaniarra partidaren jaun eta jabea izan da hasieratik bukaerara arte. Gaurkoa, Curaçaoren debuta izan da Mundialetan eta bere lehen gola egin du, Comenenciari esker.

Nagelsmannen taldea determinazio handiarekin atera da zelaira, eta laster aurkitu du golaren saria. 5. minutuan, Nmechak, area ertzean Wirtzekin egindako jokaldi on baten ondoren, jaurtiketa polit bat atera du baloia atezainarengandik urrun jartzeko eta lehen gola lortzeko. Lehenago, Musialak bi aldiz abisatu du.

Hurrengo minutuetan, alemaniarren presioa oso handia izan da. Aukera asko sortu dituzte, baina Nmecha, Musiala, Sané eta Wirtz jokalariek ez dute aterik aurkitu.

Amerikarren lehen hurbilketa 18. minutuan iritsi da, Leadro Bacunaren jaurtiketa urrun eta desbideratu bati esker. Ekintza honek asko animatu du Curaçaoren selekzioa, debutaren urduritasuna astindu ahal izan baitu. Izan ere, hiru minutu geroago, 21. minutuan, Comenenciak Munduko Kopan bere herrialdeak egiten duen lehen gola lortu baitu, Kimmichen errebotatu duen ezkerkada bati esker.

Curazao Comenenciaren gola ospatzen. Argazkia: EFE

Alemaniaren erreakzioa segituan iritsi da eta setioa biziagoa izaten hasi da. Horrela, 38. minutuan, Schlotterbeckek abantaila itzuli dio Alemaniari, lehen zutoinean buruz erremate bikain batekin korner batean.

Lehen zatiaren luzapenean, Bazoerrek penalti argia egin dio Nmechari, eta Havertzek ez du huts egin atsedenaldira 3-1ekoarekin iristeko.

Bigarren zatia, alemaniarrek partida lehenbailehen erabakitzeko intentzioarekin hasi dute, eta laster lortu dute helburua. Ia lehen jokaldian, Kimmichek Musialari emandako paseari eder bati esker, 4-1ekoa sinatu du Bayerneko erasoko jokalariak. Maila handiko jaurtiketa gurutzatu bat atera du.

Nmechak eta Sanek abantaila handitu ahal izan dute minutu batzuk geroago, baina bere erremateek ez dute saria aurkitu. Gola lortu duena Nathaniel Brown ezker hegalekoa izan da area barrutik egindako eskuin bolea batekin, 68. minutuan, Undavek orpoz emandako pase polit bat aprobetxatuta.

Curaçaoren aukerarik argiena Margarithak izan du 75. minutuan bigarren zatian, baina bere jaurtiketa gora joan da. Minutu bat geroago, Undavek 6-1ekoa jarri du area txikian egindako erremate batekin, Kimmichen beste asistentzia baten ostean.

Gol-zaparrada Havertzek itxi du baselina on batekin, 88. minutuan Undaven pase baten ondoren.

E multzoko bigarren jardunaldian, Alemaniak Boli Kostaren aurka jokatuko du, eta Curaçaok Ekuadorren aurka.

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