Munduko Txapelketa 2026

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Hamabi selekzio hurrengo faserako sailkatu dira, eta zazpi kanporatuta daude

Gainera, hamabi talde lehiatuko dira hirugarren postuetako zortzi onenen artean sailkatzeko.

Munduko Txapelketa 2026: Hegoafrika-Korea

Hegoafrika eta Hego Korearen arteko partidaren irudia, A. multzoan. Argazkia: EFE

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KIROLAK EITB

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Hamabi selekziok dagoeneko lortu dute txartela 2026ko Munduko Txapelketako final-hamaseirenetarako. Hegoafrika, Suitza, Kanada, Brasil eta Marokok bat egin dute asteazken honetan Mexiko, Estatu Batuak, Alemania, Argentina, Frantzia, Norvegia eta Kolonbiarekin. Era berean, hirugarren lekuan amaituko duten hamabi taldek postu horretako zortzi onenen artean sailkatuko dira. Horien artean daude, adibidez, Hego Korea (A multzoan), Bosnia-Herzegovina (B multzoan) eta Eskozia (C multzoan).

Asteazkeneko jardunaldian, Brasilgo selekzioak 0-3 garaitu du Eskozia, eta final-hamaseirenetarako txartela ziurtatu du, lider gisa, Vinicius Juniorren eraginkortasunari esker.

Canarinhak zazpi puntu lortu ditu orain arte. Marokok ere zazpi puntu ditu, baina Brasilek gol gehiago sartu dituenez, lehen postuan dago. F multzoko bigarren sailkatuaren aurka jokatuko du. Bestetik, hiru punturekin eta hiru goleko desabantailarekin, eta oso zaila izango du hirugarren onena dela aurrera egitea.

Halaber, Thapelo Masekoren gol batekin, Hegoafrika kanporaketetarako sailkatu da, historian lehen aldiz, Munduko Txapelketa batean, A multzoko hirugarren eta azken jardunaldian Hego Korea mendean hartuta (1-0). 

Zipreko AEL Limassol taldeko aurrelariaren gola historikoa izan da, eta bigarren postuan bukatu dute, 4 punturekin, Mexikoren multzoan. 9 ditu Mexikok, Txekia menderatuta (3-0), eta Kanadaren aurka jokatuko dute Munduko Txapelketako final-hamaseirenetan.

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