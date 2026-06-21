Oyarzabalek Espainiaren gol zaparrada zuzendu du Saudi Arabiaren aurka (4-0)
Mikel Oyarzabal gipuzkoarrak orkestra zuzendari lanak egin ditu Espainiako selekzioak Saudi Arabiari sartutako gol zaparradan (4-0), Munduko Txapelketako lehen garaipena lortzeko. Realeko aurrelariak bi gol sartu ditu eta Lamine Yamali beste bat sartzen lagundu dio garaipenaren protagonista nagusia izateko. Hassan Tambaktik bere atean sartu du azken gola.
Hamar minutu behar izan dituzte markagailua irekitzeko. Saudiarabiarren sake batean defentsan izandako desorekaz baliatu da Oyarzabal Lamineri pase milimetrikoa emateko eta hark gola sartzeko (1-0)..
Eraso etengabeen erdian, korner jaurtiketa batean 2-0ekoa sartu du Oyarzabalek. Gainera, euskal jokalariak ederki gozatu du hiru minututan bigarren gola sartu duenean (3-0). Handik gutxira, Realeko erasotzaileak hat-tricka sartzeko aukera izan du langara bidalitako baloi batean.
Espainiak gola sartu du berriro, baina gola Hassan Altambaktik sartu du bere atean, Marc Cucurellaren jaurtiketa batek eragindako errebotean.
Ferran Torresek golarekin berriz topo egitea besterik ez da falta izan, oraingoan ere baliogabetuta geratu dena, jokoz kanpo egon delako.
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