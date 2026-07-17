Frantziako Tourra - 13. etapa
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Schmid Tejadari nagusitu zaio Belforteko ihesaldian

Schmidek eta Tejadak 16 kilometroren faltan jaurti dira ihesaldian, eta bien arteko lehia esprintean erabaki da. Bestalde, Tom Pidcock Tourreko podiumera igo da.

BELFORT (France), 17/07/2026.- Swiss cyclist Mauro Schmid of Team Jayco AlUla celebrates as he crosses the finish line to win Stage 13 of the Tour de France, a 205.8 km route from Dole to Belfort, France, 17 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
Mauro Schmid helmugan ospatzen. Argazkia: EFE
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mauro Schmid (Jayco AIUIA) suitzarrak irabazi du Frantziako Tourreko 13. etapa, 205,8 kilometroko ibilbidea izan duena Dole eta Belfort artean, helmugara Harold Tejada (XDS Astana) kolonbiarrarekin batera iritsiz ihesaldi luze batean azkenean esprintean erabaki dena.

Jayco taldeko txirrindulariak bigarren garaipena lortu du itzuli handi batean, Italiako Giroan 2021ean lortu zuenarekin batera.

Los Vosgos eta Ballon d 'Alsace mendateek protagonismoa izan duten jardunaldian, Tejadarekin buruz buru geratu da Schmid buruan zegoen taldetik ihes eginda, eta Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) sailkapen nagusiko podiumera igo da.

Eguneko ihesaldi luzea 60 txirrindularik osatu dute, lehen mailako izenekin: Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Biniam Girmay, Michael Valgren, Marc Hirschi, Julian Alaphilippe, Ben Healy, Alex Aranburu, Magnus Cort, Ion Izagirre edo Pidcock bera, tropelarekiko ia bederatzi minutuko aldearekin.

Ballon d 'Alsace historikoan, Pidcockek igoera gogortu du hainbat erasorekin, eta aurreko taldea hamar bat txirrindularira murriztu du; Mads Pedersen (Lidl-Trek) maillot berdeak, berriz, sekulako ahalegina egin du, lehenengo tarteko esprintean puntuak lortzeko eta, ondoren, bere taldearen zerbitzura husteko, Mattias Skjelmose sailkapen nagusian bere posizioa defendatzen saiatuz.

Belfortera bideko jaitsieran, Schmidek eta Tejadak behin betiko erasoa jo dute helmugatik 16 kilometrora eta talde jazarlearentzat gaindiezina izan den zuloa ireki dute. 

Iragarkia
Frantziako tourreko 13. etaparen ihesaldia eta azkeneko km
18:00 - 20:00

Atzetik, faboritoen tropela mugimendurik gabe egon da sailkapen nagusian. UAE Team Emirates-XRG taldea egoera kontrolatzen ibili da, eta Lidl-Trek eta Red Bull-BORA-hansgrohe elkarlanean galerak mugatzeko, baina ez da nahikoa izan Pidcockek eguneko ihesaldi handiari amaiera eman eta Tourreko behin-behineko podiumera igotzea ekiditeko.

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