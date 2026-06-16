MUNDUKO TXAPELKETA

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Mbapperen eta Barcolaren golek garaipena eman diote Frantziari Senegal on baten aurka (3-1)

94. minutuan, Ibrahim Mbayek sartu du Senegalen gol bakarra, 2-1ekoa orduan, baina Mbappek hurrengo jokaldian 3-1koa egin du norgehiagoka erabakita uzteko. Gainera, gol horrekin Frantziako historiaren golegilerik onena da.

GR2276. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 16/06/2026.- Jugadores de Francia celebran un gol este martes, en un partido del grupo I del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Senegal en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares

Jokalari frantziarrak, hiru goletako bat ospatzen. Argazkia: EFE

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KIROLAK EITB

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Kylian Mbapperen bi golek, 66. eta 96. minutuetan, eta Bradley Barcolaren beste batek, 82. minutuan, garaipena eman diote gaur Didier Deschamps entrenatzaile lapurtarrak zuzendutako Frantziari Senegalen aurka, Munduko Txapelketaren I Multzoko lehen jardunaldian, New Yorkeko Metlife estadioan jokatutako neurketan (3-1).

94. minutuan, Ibrahim Mbayek sartu du Senegalen gol bakarra, 2-1ekoa orduan, baina Mbappek berehala erantzun dio, hurrengo jokaldian partida erabakita uzteko hirugarren gola sartuta.

Horrela, Mbappe Frantziako historiako golegilerik onena da; izan ere, 58 gol sartu ditu 99 neurketatan, eta Olivier Giroud gainditu du. Giroudek 57 gol sartu zituen guztira Frantziako selekzioarekin jokatutako 137 partidetan.

Didier Deschampsek Baionako hautatzaileak ez du ezer gorde, Olise, Dembele eta Doue, hirukotea hasieratik zelairatu duelako, Mbappe laguntzeko. Baina lau aurrelari frantziarrek ez dituzte senegaldarrak ikaratu lehen zati osoan.

Tirorik ez, harik eta 24. minutuan Nico Jacksonek kontraeraso batean baloia zutoinera bidali duen arte. Bayerneko aurrelari senegaldarrak partidako lehen aukera argia izan du, Dioufek ezkerretik emandako pasea jaso ostean. Jacksonek, Upamecanoren aurrean, jaurtiketa atera du ezker hankarekin, eta zutoinean jo du.

Atsedenaldiaren atarian frantsesek estutu dute, baina jokaldi bakoitzean kale egiten zuten. Sarrek izan du abagune onena, baina Crystal Palaceko jokalariak, Manek ezkerretik emandako pase on baten jaso ondoren atezainaren aurrean bakarrik, baloia gora bidali du.

Atsedenaldiaren ostean, Frantziak azeleragailua zapaldu du. 57.ean Mbappe agertu da azkenean, eskuinetik egindako jokaldi batean. Manek sarrera egin dio area barruan, baina Faghani epailea australiarrak ez du penaltirik adierazi, eta VARak eskatuta jokaldia berriz aztertu ondoren ez du bere erabakia aldatu.

65. minutuan heldu da azkenean Pariseko aurrelariaren gola, lehen ukituan, baloia azpitik gurutzatuz Oliseren pase bikaina jaso ondoren. Barcolak maisuki zuzendutako kontraeraso batean, zelaira sartu berria zenean, bigarrena egin du 82 minutuan.

Ibrahim Mbayek 2-1ekoa sartu du eskuinarekin, luzapenean, eta justizia pixka bat egin du afrikarren neurketa onaren ostean. Baina azken minutuetan Mbappek norgehiagoka erabakita utzi du, arteaz kanpoko zartako ikusgarri batekin.

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GR7047. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 13/06/2026.- Marcos Marquinhos (i) de Brasil disputa el balón con Achraf Hakimi (2-i) de Marruecos este sábado, durante un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Marruecos en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Sebastiao Moreira
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