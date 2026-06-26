Dembelek garaipena eta lehen postua ziurtatu ditu Frantziarentzat Norvegiaren aurka (4-1) eta Senegalek sailkapenarekin amesten du Irak astindu ostean (5-0)
Urrezko Baloiaren hat trick batek eta Doueren beste gol batek garaipena eman diete galiarrei bikingoen aurka. Afrikarrak, berriz, baikorrak dira euren etorkizunari begira lortu duten emaitzagatik, beste multzoei begira egon behar duten arren.
Frantziak I multzoko lehen postua ziurtatu du Norvegiari 4-1 irabazita. Bestalde, Senegalek 5-0 astindu du Irak eta Afrikako selekzioak hurrengo fasera sailkatzeko ametsa bizirik du oraindik. Oraingoz, gehitu dituzten hiru puntuek eta alde duten gol-aldeak hurrengo kanporaketan jarriko lituzke, multzoen faseko hirugarren jardunaldia osatzeko zain.
Horrela, bikingoen eta galiarren arteko partidaren protagonista nagusia Ousmane Dembele izan da. Egungo Urrezko Baloiak hat trick bat egin dio Norvegiari lehen 32 minutuetan, eta ia erabakita utzi du partida. Aasgaardek gola lortu du eskandinaviarrentzat 22. minutuan 2-1ekoa jartzeko, baina kontrola erabat frantziarra zen.
Bigarren zatian, Solbakkenen mutilek penaltia ere izan dute partida berriz irekitzeko. Hala ere, Maignanek ondo asmatu du Strand-Larsenen jaurtiketa gola saihesteko. Garaipena Duoek itxi du partidaren luzapenean.
Senegalek bere aukera guztiak agortu nahi ditu
Senegalek, bere aldetik, hurrengo fasera sailkatzeko bere aukerak guztiak mantenduko ditu Iraq 5-0 astindu eta gero. Golegileak Diarra, Sarr, Pape Gueye bi golekin eta Ndiaye izan dira. Emaitza honekin, selekzio senegaldarrak hirugarren postuan bukatu du hiru punturekin eta gol-aldea alde du. Aukerak dauzka sailkatzeko oraindik.
Argi dagoena da emaitza honek Eskozia kanpoan uzten duela, beste emaitza batzuen mende bai zegoen. Senegalek itxaron egin behar du oraindik gainerako taldeak nola bukatzen diren ikusi arte,bere patua zein den jakiteko.
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