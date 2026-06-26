2026ko MUNDIALA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Dembelek garaipena eta lehen postua ziurtatu ditu Frantziarentzat Norvegiaren aurka (4-1) eta Senegalek sailkapenarekin amesten du Irak astindu ostean (5-0)

Urrezko Baloiaren hat trick batek eta Doueren beste gol batek garaipena eman diete galiarrei bikingoen aurka. Afrikarrak, berriz, baikorrak dira euren etorkizunari begira lortu duten emaitzagatik, beste multzoei begira egon behar duten arren.

Dembele y Kounde celebran el gol del primero
Dembele eta Kounde, lehenengoaren goletako bat ospatzen. Argazkia: Europa Press.
author image

I M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Frantziak I multzoko lehen postua ziurtatu du Norvegiari 4-1 irabazita. Bestalde, Senegalek 5-0 astindu du Irak eta Afrikako selekzioak hurrengo fasera sailkatzeko ametsa bizirik du oraindik. Oraingoz, gehitu dituzten hiru puntuek eta alde duten gol-aldeak hurrengo kanporaketan jarriko lituzke, multzoen faseko hirugarren jardunaldia osatzeko zain.

Horrela, bikingoen eta galiarren arteko partidaren protagonista nagusia Ousmane Dembele izan da. Egungo Urrezko Baloiak hat trick bat egin dio Norvegiari lehen 32 minutuetan, eta ia erabakita utzi du partida. Aasgaardek gola lortu du eskandinaviarrentzat 22. minutuan 2-1ekoa jartzeko, baina kontrola erabat frantziarra zen.

Bigarren zatian, Solbakkenen mutilek penaltia ere izan dute partida berriz irekitzeko. Hala ere, Maignanek ondo asmatu du Strand-Larsenen jaurtiketa gola saihesteko. Garaipena Duoek itxi du partidaren luzapenean.

Senegalek bere aukera guztiak agortu nahi ditu

Senegalek, bere aldetik, hurrengo fasera sailkatzeko bere aukerak guztiak mantenduko ditu  Iraq 5-0 astindu eta gero. Golegileak Diarra, Sarr, Pape Gueye bi golekin eta Ndiaye izan dira. Emaitza honekin, selekzio senegaldarrak hirugarren postuan bukatu du hiru punturekin eta gol-aldea alde du. Aukerak dauzka sailkatzeko oraindik.

Argi dagoena da emaitza honek Eskozia kanpoan uzten duela, beste emaitza batzuen mende bai zegoen. Senegalek itxaron egin behar du oraindik gainerako taldeak nola bukatzen diren ikusi arte,bere patua zein den jakiteko.

Futbola Munduko Futbol Txapelketa Futboleko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

AMDEP7341. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026.- Jugadores de Ecuador celebran este jueves, al final de un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 entre Ecuador y Alemania en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/Octavio Guzmán
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ekuadorrek eta Boli Kostak aurrera egin dute E Multzoan, Herbehereak eta Japonia sailkatu dira F Multzoan, eta AEB da D Multzoko liderra

2026ko Munduko Txapelketak jardunaldi erabakigarria bizi izan du E, F eta D multzoen itxierarekin. Ekuadorrek garaipen historikoa lortu du Alemaniaren aurka, eta Boli Kostak bere sailkapena ziurtatu du E multzoan; Herbehereek eta Japoniak aurrera egin dute F multzoan; AEB D multzoko lider gisa sailkatu da Turkiaren aurka galdu arren, eta Australiak sailkapena eskuratu du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X