Mundiala 2026
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AEB final-hamaseirenetara pasa da Australia mendean hartuta (2-0)

Cameron Burgessek bere atean sartutako gol batek eta Alex Freemanek lehen zatian buruz egindako diana batek garaipena eman diote AEBri.
GR5233. SEATTLE (ESTADOS UNIDOS), 19/06/2026.- Jugadores de Estados Unidos celebran un gol de Alex Freeman este viernes, en un partido del grupo D del Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Australia, en el estadio Lumen Field en Seattle (Estados Unidos). EFE/ Kenneth Fernandez
Estatu Batuetako jokalariak gol bat ospatzen. Argazkia: EFE
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ameriketako Estatu Batuetako selekzioak 2-0 irabazi dio ostiral honetan Australiari Seattleko Lumen Field estadioan, Munduko Txapelketako final-hamaseirenetarako txartela lortuz.

Hasiera ona izan dute oraingoan ere etxekoek. Folarin Balogun area barruan sartu da penalti punturaino eta, baloia erdiratzean, Burgess atzelari australiarrak bere atean sartu du baloia jokaldia mozteko saiakeran (1-0).

Weston McKennieren taldeak konfiantzaz sakatzen jarraitu du, 42. minutuan garaipena bideratuta utzi duen gola lortu arte. Geldikako ekintza batean, Destek eskuinkada ona askatu du areako aurrealdetik, eta, errebote baten ondoren, Alex Freeman izan da harrapatu duena, 2-0ekoa buruz sinatzeko.

Filip Popovic Australiako hautatzaileak hiru aldaketa egin ditu atsedenaldiaren ostean, baina norgehiagokako gidoia ez da aldatu. AEBk erasoko erritmoa jaitsi duen arren, australiarrek ez dute benetako arriskurik sortu estatubatuarren defentsan.

Haien aukerarik onena 86an iritsi da, Jason Geria area barruan egindako jaurtiketa batekin saiatu denean, defentsa amerikarrak arazo handirik gabe kanporatu ahal izan duen ekintza kaotiko batean.

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