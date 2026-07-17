Iñaki Goikoetxea: “Kaleen artean aldeak egoteak kezkatzen gaitu"
Asteburuan Galizian jokatuko dira arraun liga nagusietako estropadak. Aurten bi asteburu izango dituzte bertan. Iñaki Goikoetxea 'Sagua' Lekittarrako patroiarekin izan gara, aurretik duten asteburuaz hitz egiteko. Galiziara bidean harrapatu dugu.
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