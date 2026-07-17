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Iñaki Goikoetxea: “Kaleen artean aldeak egoteak kezkatzen gaitu"

Iragarkia
Iñaki Goikoetxea. Lekeitioko patroia
18:00 - 20:00
Iñaki Goikoetxea, Lekeitioko patroia. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Asteburuan Galizian jokatuko dira arraun liga nagusietako estropadak. Aurten bi asteburu izango dituzte bertan. Iñaki Goikoetxea 'Sagua' Lekittarrako patroiarekin izan gara, aurretik duten asteburuaz hitz egiteko. Galiziara bidean harrapatu dugu.

Lekittarra Arrauna Eusko Label Liga

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