Suitzak Kolonbia kanporatu du, penaltietan, eta prest daude Munduko Txapelketako final laurdenak
Hauek dira final laurdenetako kanporaketa guztiak: alde batetik, Frantzia-Maroko, eta Espainia-Belgika; bestetik, Norvegia-Ingalaterra, eta Argentina-Suitza. Final zortzirenetako azken kanporaketan, Suitzak eta Kolonbiak 0-0 berdindu dute, eta penaltietan Suitza 4-3 gailendu da.
Suitza 2026ko Munduko futbol Txapelketako final laurdenetarako sailkatu da, asteazken goizaldean. Mexikon, Estatu Batuetan eta Kanadan jokatzen ari diren txapelketan, final zortzirenetan, Suitza Kolonbiari gailendu zaio, penalti jaurtiketetan, bi selekzioek 0-0 berdindu eta gero. Horrenbestez, prest daude final laurdenetako kanporaketa guztiak; ostegun gauean hasiko dira jokatzen txanda hori, igande goizaldera arte.
Hain zuzen ere, hauexek dira final laurdenetako kanporaketak: koadroko atal batean, Frantziak Marokoren aurka jokatuko du, ostegunean, 22:00etan, eta Espainiak Belgika izango du aurkari, ostiralean, 21:00etan; koadroko beste atalean, Norvegia eta Ingalaterra arituko dira nor baino nor gehiago, larunbatean, 23:00etatik, eta Argentinak Suitzaren kontra jokatuko du, igandeko 03:00etan.
Frantzia-Maroko eta Espainia-Belgika partidetako irabazleek lehenengo finalerdia jokatuko dute, asteartean, hilaren 14an, 21:00etan, eta Norvegia-Ingalaterra eta Argentina-Suitza neurketetako garaileak, ordea, bigarren finalaurrekoan arituko dira, asteazkenean, hilaren 15ean, 21:00etatik aurrera ere bai. Hilaren 18an, hirugarren posturako partida izango da jokoan, eta biharamunean, uztailaren 19an, igandez, 2026ko Munduko Txapelketako final handia izango da.
Final zortzirenetako azken partidan, alegia, Suitzaren eta Kolonbiaren arteko kanporaketari dagokionez, bi selekzioak oso parean ibili dira Vancouverren. Tentsio handia izan da berdegunean, jokoan sari handia baitzegoen. Kolonbiak kontrolatu du jokoa gehiago, Suitzak baino, baina ez da golik izan, ez partidan ez luzapenean, eta irabazlea penaltietan zehaztu da; hamaika metroetatik, Ruben Vargas Suitzako jokalariak sartu du erabakigarria izan den azken gola (4-3).
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