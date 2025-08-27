Kosner Baskoniaren lanak ez du saririk izan Real Madrilen aurka (94-87)
Howard inspiratu batek zuriak estutasunetan jarri ditu azken laurdenean, baina ez da nahikoa izan etxetik kanpo arabarren beste porrot bat saihesteko.
Bizkaitarrek aise irabazi dute kanporaketako lehen neurketa, datorren asteazkenean Hungariako Lauber Dezso Sport Hall kantxan jokatuko den itzulerako norgehiagokarako 19 puntuko abantaila lortuz.
Erdilari portugaldarrak Real Madrilen aurkako porrota; Bartzelonaren kontrako garaipena; donostiarrek Ligan eta Kopan izango duten hurrengo aurkaria, Deportivo; taldearen dinamika; entrenatzaile txuri-urdinaren ezaugarriak; aurreko denboraldia eta Donostiako egonaldia aztertu ditu.
Unai Simon ikusgarri batek PSG geldiarazi du San Mamesen, eta, horri esker, talde zuri-gorriak meritu handiko puntua lortu du.
Ruiz de Galarreta pozik agertu da taldeak egindako lanarekin.
Realeko Akziodunen Batzar Nagusia amaituta, Realeko presidenteak EITBrekin hitz egin du. Aperribayk nabarmendu du nola, “kudeaketa erraza ez bada ere”, Gipuzkoako kluba, “azken urteotan, emaitza ekonomiko onak lortzen ari den”.
Zenbateko errekorra da hori. Realak, 2024-2025eko ekitaldian, 16,9 milioiko superabita izan zuen, eta aurreikuspena da 2025-2026koan beste 17,8 milioi irabaztea.
Mendien Nazioarteko Eguna dela baliatuta, Oihana Kortazarrek uztailean ezarritako marka eman du argitara: Monte Perdidora igoera eta jaitsiera azkarrena egin duen emakumea da elgetarra.
2026ko denboraldiko taldea osatzen duten hamabost txirrindulariak Alacanteko udalerrian bilduko dira, abenduaren 14tik 21era bitartean.
Jaume Ponsarnauk zuzentzen duen taldea sufritu du partidako hainbat fasetan, baina ia beti aurretik egon da markagailuan. Garaipen garrantzitsua lortu dute beltzezko gizonek.
Asier Villalibre Racing taldean jokatzen ari da aurten, Athleticen eta Alavesen aritu ostean. Oso gustura dagoela azpimarratu du, "betiko Asier" sentitzen dela adierazteaz gain.
Diagnostiko honekin, atzelariak Valverderen taldeari urtea bukatzeko geratzen zaizkion lau neurketak galduko ditu, Txapeldunen Ligakoa PSGren aurka, Ligako biak, Celta eta Espanyolen kontra, eta Kopako kanporaketa Ourenseren aurka.
Kanporaketak, partida bakarrean, abenduaren 16an, 17an edo 18an jokatuko dituzte.
Eibarrek eta Realak abenduaren 16an, asteartean, jokatuko dute, Alavesek eta Osasunak 17an, asteazkenean, eta Athleticek 18an, ostegunean.
Realak Eldenseren aurka jokatuko du Errege Kopako kanporaketa. Jon Karrikaburuk badaki zer den Pepico Amat Berrian jokatzea eta berarekin egon gara bere erreakzioa ezagutzeko.
Alex Goitiak, Jon Zabalak eta Ludovic Laduchek egin dituzte 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 7. jardunaldiko tantorik onenak.
Alex Goitiak eta Unai Lekerikak Laduche eta Zabala menderatu dituzte, bi jokotan, 15-12 eta 15-14, eta emaitza horrek sailkatzeko aukerarik gabe utzi ditu Erkiaga eta Ibarluzea eta asteleheneko partidan galtzaile atera den bikotea.
Amaia Aldaik 22-11 irabazi dio Olatz Arrizabalagari lehen finalerdian. Bigarrenean, Enara Gamindek 14-22 garaitu du Goiuri Zabaleta.
Talde gorritxoak partida tinkoa sinatu du mailari eusteko lehia zuzenean, eta Levante are ukituago utzi du.
Iñigo Argibide Osasunako jokalaria pozik agertu da Levanteri irabazi ostean. Titular izatea amets bat izan dela berretsi du, berriz errepikatzea espero duela esateaz gain.
“Oso pozik nago. Nere lehenengo ‘top 10’, ‘Top 5’ eta Europako Kopako podioa da, eta denboraldia horrela hasteak geratzen den denboran jarraitzeko aunitz laguntzen dit”, esan du Minteguik; hori Felix Hacker irabazletik 32 ehunenetara geratu da.
Pilotu britainiarrak 1 Formulako Munduko Txapelketa irabazi du Abu Dhabiko Sari Nagusian hirugarren amaituta, Verstappen eta Piastriren atzetik.
Punta Galeako olatu erraldoien txapelketak ez du huts egin. Hiru urteko etenaldiaren ondoren, surf gogoa zegoen eta ikuskizunak merezi izan du. Clement Roseyro eta Justine Dupont izan dira 2025eko Punta Galea Big Wave Challengeko irabazleak.
Joyciline Jepkosgei kenyarrak irabazi du Valentziako Maratoiaren 45. edizioa, urteko munduko markarik onena eginda: 02:14:00. Gizonezkoetan, berriz, John Korir kenyarra gailendu da, nagusitasunez, 02:02:24ko denbora eginda.
Edurne Pasaban alpinista ohia izan dugu EITBn. Bere ibilbideko istorioak kontatzen dituen komikia argitaratuko da, Mendi Film Festivalean, eta bertan ikusi eta ezagutu ahalko dugunaz aritu gara berarekin.
Larunbatean, Kutxabank Araskik ezin izan zuen Esteponaren aurka (71-91); igandean, kanpoko talde gisa, Lointek Gernika Bizkaiak Baxi Ferrolen kontra galdu zuen (71-57), eta IDK Euskotrenek, ordea, Spar Girona aurkari (71-60).
Egoitz Bijueska 15 urteko skater bilbotarra da. Munduko rankinean bigarren postuan dago oraintxe, maila horretara iritsi den lehen euskalduna.
Espero diren baldintzek espezialitateko Europako lehiaketarik zaharrena berriro egitea ahalbidetuko dute, hiru urteko geldialdi baten ondoren. Berritasun nagusia emakumezko surflariek lehen aldiz parte hartzea izango da.
Asteburu honetan bi txapelketak hasteko ordu gutxi falta direnean, 24.000 sarrera bikoitz baino gehiago saldu dira, salgai jarriko direnen % 50 baino gehiago.
Howardek eta Brooksek hirukoak trukatu dituzte eta denborak aurrera egin du Baskoniaren beste garaipen bat ziurtatzeko, 88-78.
Nahuel Tenagliak kontratua berritu du Alavesekin 2029ra arte. Argentinarra oso eskertuta agertu da klubarekin, maitatua eta baloratua sentitzen dela adierazi du. (Bideoa gazteleraz)
Bidasoa Irunek lehia gogorra izan du Alemaniara egindako bisitan, eta sentsazio positiboak utzi ditu emaitza positiboa izan ez den arren.
Horrela, Osasunak ez du Boyomo eskuragarri izanen gutxienez Alavesen aurkako partidan, abenduaren 20an. Afrikako Kopa Marokon jokatuko da abenduaren 21etik urtarrilaren 18ra arte.