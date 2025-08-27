Hurrengo zuzenekoak

Pilota
Herriaren Txapelketa: binakako eta lau t'erdiko Euskal Herriko eliteko finalak
18:55 - GAUR
Binakakoa
Altuna III-Ezkurdia vs Larrazabal-Mariezkurrena II
22:10 - GAUR
Binakakoa
Laso-Albisu vs P.Etxeberria-Rezusta
17:10 - 13/12/2025
Helmuga
"Helmuga" kirol-saioa
11:25 - 14/12/2025
Moeve F Liga
Real Sociedad vs Deportivo
11:55 - 14/12/2025
Kirol Herri
Kirol Herri txapelketa (Doneztebe)
16:00 - 14/12/2025
Binakakoa
Jaka-Iztueta vs Elordi-Zabaleta
17:10 - 14/12/2025
Zesta-punta
Eusko Label Winter Series
22:15 - 15/12/2025

Europako txapelketak

Txapeldunen Liga

Akziodunen Biltzarra

Errege Kopa

Eusko Label Winter Series

Binakako Txapelketa

3. jardunaldia

Jakak eta Iztuetak Artola eta Imaz menderatu dituzte, 22-8, eta bi puntu daramatzate Binakakoan

JAKA-IZTUETA, ARTOLA IMAZ MENDERATUTA.
18:00 - 20:00
Jakak eta Iztuetak Artola eta Imaz menderatu dituzte, 22-8, eta bi puntu daramatzate Binakakoan

B seriea

Peña II.aren nahi gabeko pilotakada batek, partida jokoan egon gabe, Salaverri II.a belaunean mindu du

RIBEN SALAVERRIK JON ANDER PEÑAREN PILOTAKADA JASO DU, BEOTIBAR PILOTALEKUAN.
18:00 - 20:00
Peña II.aren nahi gabeko pilotakada batek, partida jokoan egon gabe, Salaverri II.a belaunean mindu du

Emakume Master Cup - 4 t'erdikoa

EA Sports Liga

Futboleko sailkapenak

Kirol gehiago

Kirol Herri

3. jardunaldia

Beste hamar puntu Gesalaga, Garmendia, Arruti eta Ezpeletarentzat

MADDI GESALAGA, GARI GARMENDIA, HODEI EZPELETA ETA NEREA ARRUTI.
18:00 - 20:00
Beste hamar puntu Gesalaga, Garmendia, Arruti eta Ezpeletarentzat

2. jardunaldia

Lehia estua izan da Zumaian jokatutako bigarren jardunaldian

Lierni Osa levantado la piedra
18:00 - 20:00
Lehia estua izan da Zumaian jokatutako bigarren jardunaldian

Elkarrizketa

Denetarik

