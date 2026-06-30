Haalanden eraginkortasunak erabaki du azken txanpan, Norvegia sailkatuz eta Boli Kosta kanporatuz (1-2)
Antonio Nusa trebeak aurretik jarri ditu norvegiarrak atsedenaldira iritsi aurretik, baina Amad Diallok berdinketaren gola egin du 75. minutuan. Neurketa luzapenera zihoala zirudienean, Haaland agertu da 86. minutuan berdinketa desegiteko.
Erling Haalanden gol batek, 86. minutuan eta bere aukera argi bakarrean, Boli Kostaren aurkako berdinketa desegin du, garaipena eman dio Norvegiari eta Eskandinaviako taldea Metlife estadiora bidali du, Brasil zain zuen tokira.
Ia ez da norgehiagoka osoa agertu, baina dohain berezi bat du. Bezperan Stale Solbakken hautatzaile norvegiarrak esan zuen bezala, intuizioa du gola non egon daitekeen jakiteko. Partida oso eskas baten ondoren, Haalandek baloi erabakigarria aurkitu du, Boli Kostak erantzuteko astirik ez zuenean. Manchester Cityko aurrelariak Patrick Bergen pase bat sarera bultzatu besterik ez du egin.
Bolikostarrek eta norvegiarrek partida kaskarra eskaini dute, hanka-sartze askorekin, baina Haalanden eraginkortasunak konpondu du.
Haaland jokotik at zegoenean, Norvegiak atsedenaldia baino lehen aurkitu du irtenbidea Antonio Nusa trebearen oinetan, gol bikaina asmatu baitu, area ertzean atzelariei izkin egin eta Yahia Fofanatik urrun jarri du baloia gurpil zoragarri batekin (39. min).
Bigarren zatiaren hasieran berdinketa lortu ahal izan du Faeren taldeak, Nicolas Peperi area hegalean erori zaion baloi batekin, baina Vila-realeko jokalariak Orland Nylandekin egin du topo. Atezain norvegiarrak hankekin aldaratu du baloia.
Torbjorn Heggemek ere izan du abagunea korner batean, Sorlothek baloia orraztu ostean, baina baloia atepetik atera du Boli Kostako atzelari batek (66. min). Ondoren, Amad Diallo zelairatu da, eta Manchester Unitedeko futbolaria erabakigarria izan da.
Izan ere, Boli Kostako jokalariak, lehen zatian Nusak egin bezala, gola asmatu du eskuin hegaletik jokaldi bikaina eginda, erregate batekin eta jaurtiketa gurutzatu batekin (75. min). Beste gol polit bat norgehiagoka berdintzeko, eta luzapenera bideratzeko.
Baina ziurgabetasunean Haaland erregea da, eta Norvegiako erraldoiak ez du huts egin, bere bosgarren gola sartu du txapelketan, eta bere taldea final-zortzirenetarako sailkatu du.
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