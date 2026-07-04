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Maroko final-laurdenetara pasa da Kanada gaindituta (0-3)

Ounahiren bi golek eta Rahimiren beste batek hurrengo kanporaketarako txartela eman diete afrikarrei, bigarren zatian konpondu behar izan duten partidan.
HOUSTON (ESTADOS UNIDOS), 04/07/2026.- Los jugadores marroquíes celebran el 0-2, durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 que las selecciones de Marruecos y Canadá disputan este sábado en el Houston Stadium, en Estados Unidos. EFE/Carlos Ramírez
Marokoko jokalariak gol bat ospatzen. Argazkia: EFE
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AGENTZIAK | KIROLAK EITB

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Azzedine Ounahiren bi golek eta Soufiane Rahimiren hirugarren batek Maroko Munduko Txapelketako final-laurdenetara sailkatu dute larunbat honetan, Kanadaren aurka (0-3). Hala, Frantzia edo Paraguai izango dute aurkari.

Kanadak, kontzentrazio handiarekin ez ezik, Marokok baino oldarkortasun handiagoarekin ere lehiatu nahi izan du. Gogor baloi banatuetan, norgehiagoka fisikoen beldurrik gabe eta gol gosez aritu da.

Bonoren meritua izan da Kanadak lehen zatian golik egitea lortu ez izana. Atezainak esku-hartze salbatzailea egin du 10. minutuan Tani Oluwaseyiren erremate gurutzatu baten aurrean eta erasoko arriskurik sortu ez duen Marokori eutsi dio.

Aldageletara 0-0ekoarekin joan dira, eta txartel horia atera diete lau jokalari marokoarri.

Geldikako jokaldi bat behar izan da berdintasuna hausteko. Ounahik area aurrealdetik eskuinarekin errematatu du Marokoren 1-0ekoa sartzeko.

Kanadarentzat kolpe psikologikoa izan da. Jesse Marshen taldeak denbora behar izan du berrantolatzeko. Maroko giltzapetu egin da eta momentuaren zain egon da kontraerasoan min emateko. 82. minutuan, Ounahik partida erabakita utzi du bere bigarren golarekin.

Sailkapena poltsikoan zutela, Soufiane Rahimik Brahimen beste asistentzia bat aprobetxatu du 3-0ekoa sartzeko.

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