Mikel Merinok final-laurdenetarako sailkatu du Espainia, luzapenaren atarian (0-1)
Nafarrak, Ferran Torresen pasea baliatuta, 91. minutuan sartu du Luis de la Fuenteren taldea final-laurdenetan. Espainiak AEB-Belgika partidako irabazlearen aurka neurtuko ditu indarrak.
Mikel Merino nafarrak, Ferran Torresen pase bikaina aprobetxatuta, 91. minutuan sartutako golak 2026ko Munduko Txapelketako final-laurdenetarako txartela eman dio Espainiari, Portugalen aurka (0-1). AEB-Belgika norgehiagokako irabazlearen kontra neurtuko ditu indarrak hurrengo kanporaketa horretan.
Erdilari iruindarraren oportunismoa, 2024ko Eurokopako final-laurdenetan Alemaniaren aurka bezala, Dallasen agertu da, final-zortzirenetan Espainia sailkatzeko. Realeko jokalari ohiaren golak Cristiano Ronaldoren ametsa zapuztu du.
16. minutuan Rodrik Lamine Yamali baloia jarri dio, erasora joan eta itzuli ez zen Nuno Mendesen deskuidu bakarrean. Lamine Yamalek urrun ikusi du bere aurkaria, eta baloia eskatu dio Rodriri, baina Munduko Txapelketa honetan behin eta berriz errepikatu duen akatsa egin du: definizio eskasa.
Atearen erdira egindako jaurtiketa biguna Diogo Costak aldaratu du. Beroketa izan da Portugaleko atezainarentzat, geroago Alex Baenari sekulako geldiketa egin baitio. Baloiak ez dio espero zuen altuera hartu Baenari, eta Diogo Costak baloia kornerrera bidali du.
Espainiarren bigarren abisua izan da. Lehenengoa, 8. minutuan, orain arte hutsik egin ez zuen Mikel Oyarzabalen oinetan. Baina eibartarrak atezainaren aurrean bakarrik huts egin du, atetik kanpora zuzenean jaurtita.
Espainia nagusi izan da lehen zatian eta, hala ere, sufritu egin du. Logikoa da Munduko Txapelketa honetako partida garrantzitsu batean. Unai Simonek orain arteko lan gogorrena egin du torneoan. 37. minutuan burukada bat atera dio Joao Felixi, sorbaldarekin, eta palomita batekin Cristiano Ronaldoren erremate behartua aldaratzearen ondoren.
41. minutuan langak Espainia salbatu du. Nuno Mendesi leku gehiegi utzi diote arearen aurrealdean, korner batean, hegaleko portugaldarrak ez du pentsatu, bere errematea Pedro Porrok ukitu du buruarekin, eta zutoinera joan da.
Atsedenaldiak mesede egin dio Portugali, baina Espainiak bere momentua aurkitu du minutuek aurrera egin ahala. Nuno Mendesek min hartu du, Lamine Yamalek alde egin dion aukera bakarrenetarikoan.
Olmok ez du zirrikiturik aurkitu, baina bai Ferran Torresek. Erasoan beste rol bat hartuz, baloia sakonean sartu du, Mikel Merinok azken bi urteetan Arsenalen ikasitako aurrelari kontzeptu guztiak isla ditzan. Diogo Costa gainditu du erdilari nafarrak, eta bere aita Angel Miguelek bezala, kornerreko banderatxoari buelta emanez ospatu du gol garrantzitsua.
Bernardo Silvak eta Joao Nevesek, azken hatsean, gutxigatik kanpora joan diren bi errematetan gertu izan dute berdinketa.
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