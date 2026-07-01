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Kanek Ingalaterra erreskatatu du Kongoren aurrean (2-1), eta Mexikoren aurka jokatuko du final-zortzirenetan

Cipengak aurretik jarri du Kongoko Errepublika Demokratikoa aurreneko minutuetan, eta Mpasi atezain afrikarrak geldiketa ugari egin ditu, baina Bayern Municheko aurrelariaren bi golek markagailua irauli dute partidako azken ordu laurdenean.

ATLANTA (United States), 01/07/2026.- Harry Kane of England celebrates after scoring the 2-1 lead during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match England against Democratic Republic of Congo, in Atlanta, USA, 01 July 2026. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Kaneren ospakizuna, bigarren gol egin ondoren. Argazkia: EFE

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AGENTZIAK | EITB

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Harry Kane kapitainak ezustekoa eragotzi du asteazken honetan, Ingalaterra erreskatatu baitu Munduko Txapelketako final-hamaseirenetan. Kongoko Errepublika Demokratikoaren aurkako norgehiagoka irauli du Kanek, bi golekin. Thomas Tuchelen jokalariek afrikarren hasierako golari erantzun diote, eta 2-1 irabazi dute azkenean. Horrela, Ingalaterrak uztailaren 5ean Mexikoren aurka Azteka futbol-zelaian jokatuko du final-zortzirenetan.

Kongo espero baino ausartago zelairatu da, erdiko lau atzelari berdeguneratuz eta ez bost, eta ez dio hasieran jokoaren ekimena eramateari uko egin.

Ingalaterrak aginte makila Desabreren futbolariei utziko zien ala ez erabaki baino lehen, atzelarien bizkarra bilatu duen baloi luze batek Cipengaren oinetan amaitu du, area barruaren ezkerraldean. Wissak eta Spencek ez dute geldiarazi.

Castelloko jokalari ohiak, orain Almerian, Pickford gainditu du azpitik egindako jaurtiketa batekin. Ingalaterrako atezainak gehiago egin ahal izan du. Horrela, ingelesek Munduko Txapelketa honetan kontrako lehen markagailua izan dute, eta aurrekari historiko txarrak zituzten; 1966ko finalaz geroztik, Ingalaterrak ez baitu inoiz lortu kanporaketetako partida bat irabazi, lehenengo gola jasoz gero. Hala ere, aurretik 83 minutu geratzen ziren, neurketa iraultzeko.

Hurrengo 15 minutuak urduritasun ingelesaren erakusleihoa izan dira, baina Ingalaterrak hidratazio etenaldiarekin haria berreskuratu du, eta ordu erdia baino lehen Ricek Bellingham aurkitu du area barruan. Real Madrileko erdilariaren burukada Mpasik gelditu du.

Ondoren, Tuchelen mutilek beste abagune eder bat sortu dute, baina atzelari batek atepetik atera du Rashforden errematea. 'Three lions'en minuturik onenak ziren, nahiz eta baloirik gabeko presioan bigun jarraitu. Orduan beste susto handi bat izan dute ingelesek; izan ere, Wissak baloia zutoinera bidali du. Afrikarrek bigarren gola egiteko izan duten abagunerik argiena izan da.

Segundo batzuk geroago, Ingalaterrako zaleek oraindik sustoa gorputzean zutela, filtratutako baloi batek Kane Afrikako atezainaren aurrean utzi du eta Ingalaterrako kapitaina area barruan erori da, Mpasirekin kontaktu txikia somatuta. Jordaniako epaileak eta VARak Ingalaterrako historiako golegilerik onenak bere burua bota duela ebatzi dute.

Atsedenaldiaren aurretik Kongoko atezainak beste bi geldiketa bikain gehiago egiteko denbora izan du, lehenik Bellinghamen beste burukada garbi baten aurrean eta gero Kanek korner baten ondoren emandako zartakoari erantzuteko.

Bigarren zatia antzera hasi da, Frantziako Le Havreko atezainak Bellinghameko ezkerkada bat aldaratu behar izan baitu, Wan-Bisakkan jo ondoren pozoitu egin baita.

Kongoren arean jende gehiago sartuta, azkenean baloiak area barruan kokatzeko estrategia ingelesak funtzionatu egin du. Kanek Gordonen erdiraketa bat aprobetxatu du buruz banakoa egiteko, oraindik ordu laurden jokatzeke zegoenean.

Ingalaterrak sakatzen jarraitu du, afrikarren hanketan nekea azaleratzen hasi den bitartean. Amaierarako bost minutu falta zirela, Bellinghami tokia utzi diote, ezkerrean area zapaltzeko.

Bere errematea beste behin ere Mpasik atera du, baina bigarren jokaldian baloiak Kaneren oinetan amaitu du. Kanek berak bakarrik tokia egin du, jarraian zartako bat jaurtitzeko. Mpasik ezin izan du ezer egin. Kapitain ingelesak bere itzala handitzen jarraitu du gaur beste bi golekin (dagoeneko bost egin ditu Munduko Txapelketan).

 

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