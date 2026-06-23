2026KO MUNDUKO FUTBOL TXAPELKETA

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Frantzia eta Norvegia final-hamaseirenetarako sailkatu dira, eta Aljeriak lehen hiru puntuak lortu ditu

Frantziako selekzioa 3-0 nagusitu zen Iraken aurka, Norvegiak Senegali 3-2 irabazi zion, eta Aljeriak garaipena lortu zuen Jordaniaren aurka 1-2.

Munduko Futbol Txapelketa 2026: Francia-Irak
Frantzia eta Iraken arteko topaketaren irudia. EFE
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Frantziak 2026ko Munduko Txapelketako final-hamaseirenetarako sailkatzea lortu du astelehen honetan, Iraki 3-0 irabazita. Mbappek bi gol sartu ditu, eta dagoeneko lau daramatza txapelketan.

Michael Olise erdiko aurrelari gisa, Ousmane Dembelé eskuinean, Bradley Barcola ezkerrean eta Mbappé aurrean zituela, Didier Deschampsek Senegalen aurka ondo aritu zen blokea sendotu nahi izan zuen, ahul jokatu zuen Iraken aurka.

Era berean, Norvegiako selekzioa ere final-hamaseirenetan egongo da, New Jerseyko MetLife Stadiumean Senegal 3-2 garaitu eta gero.

Eskandinaviako taldea orokorrean aurkaria baino hobea izan zen, eta norgehiagoka menderatu zuen, Haaland izar nagusiak gidatuta. 

Hala, Frantziak eta Norvegiak I multzoko lehen postua jokatuko dute ostiral honetan, Bostonen.

Azkenik, Aljeriako selekzioak Jordaniari irabazi dio (1-2) San Frantziskon (AEB), J multzoko bigarren jardunaldian, lehen 3 puntuak eskuratuta. Azken jardunaldian, Austriaren aurka jokatuko du hurrengo faserako txartela. Jordaniako taldeak, aitzitik, ahalegindu arren, etxerako bidea hartu beharko du, Argentinaren kontra azken partida jokatu ostean.

Astearte honetan amaituko da lehen kanporaketa honetako bigarren jardunaldia. K eta L multzoetako selekzioen txanda izango da: Portugal-Uzbekistan (19:00etan), Ingalaterra-Ghana (22:00etan), Panama-Kroazia (01:00etan) eta Kolonbia-RD Congo (04:00etan).

 

 

 

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