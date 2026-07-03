2026KO MUNDIALA

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Portugalek Kroaziari irabazi dio luzapenean, eta Suitzak nagusitasunez egin du aurrera final-zortzirenetara

Portugalek 2026ko Munduko Txapelketako final-zortzirenetarako txartela eskuratu du Kroaziari 2-1 irabazita, Gonçalo Ramosek 94. minutuan sartutako golari esker. Suitzak ere aurrera egin du, Aljeria (2-0) garaituta, eta hurrengo kanporaketako aurkaria ezagutzeko zain dago.

TORONTO (Canada), 02/07/2026.- Players of Portugal celebrate scoring the 2-1 goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Portugal against Croatia, in Toronto, Canada, 02 July 2026. (Croacia) EFE/EPA/EDUARDO LIMA

Portugalgo selekzioko jokalariak garaipena ospatzen. Argazkia: EFE

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L. U. G. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea


Portugalek azken unera arte sufritu du Torontoko BMO Field estadioan Kroaziari irabazteko (2-1 ), eta 2026ko Munduko Kopako final-zortzirenetarako sailkapena lortzeko. Hurrengo kanporaketan Espainiaren aurka ariko da.

Lehen zatian nagusi izan da Roberto Martinezek zuzentzen duen taldea, baina atsedenaldiaren ostean neurketaren kontrola galdu du Kroaziak agintea hartu baitu. Izan ere, Ivan Perisicek  egindako golak aurretik jarri ditu kroaziarrak, eta portugaldarrak erreakzionatzera behartu ditu. 68. minutuan, Cristiano Ronaldok berdinketa lortu du penalti puntutik, VARak Nikola Vlasicek Renato Veigari egindako arau-haustea adierazi ondoren.

Hala ere, Kroaziak abagune onenak izan ditu, eta Diogo Costa atezainak egindako geldiketa erabakigarriek eragotzi dute kroaziarrak markagailuan aurreratzea. Horren aurrean,  Roberto Martinezek aulkia mugitu eta talde erasokorrago baten aldeko apustua egin du, Cristiano Ronaldo azken txanpan erretiratuz.

Partida luzapenera bideratuta zegoela zirudienean, Rafael Leaoren erdiraketa bikaina buruz sare barrura bidali du Gonçalo Ramosek 94. minutuan. Kroaziak berdinketa lortu du ondorengo jokaldian Josko Gvardiolen bidez, baina VARak gola baliogabetu du jokoz kanpokoa adierazita, Kroaziaren ametsari amaiera emanez.

 

 

Vancouverren, Suitzak bere nagusitasuna berretsi du Aljeriaren aurka 2-0 irabazita.

Talde helvetiarrak hamar minutura bideratu du partida Breel Emboloren gol bati esker, Johan Manzambi gaztearen bakarkako ekintza bikain baten ondoren.

Bigarren zatia hasi eta berehala, Dan Ndoyek abantaila handitu du, Aljeriak defentsan egindako zenbait akats aprobetxatuta. Aljeriak aukera bakan batzuk izan ditu, batez ere Riyad Mahrezen bidez, baina Suitzak kontrolpean izan du neurketa, eta garaipen argia eskuratu du.

Garaipen honekin, talde helvetiarrak seigarrenez lortu du final-zortzirenetarako sailkapena Munduko Kopan, eta orain Kolonbia eta Ghanaren arteko neurketako irabazlea izango du aurkari.

 

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