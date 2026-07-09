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Mbappek eta Dembelek Frantzia finalerdietan jarri dute (2-0)

Bonok penaltia gelditu dio Mbapperi lehen zatian, baina aurrelari frantziarrak mendekua hartu du atsedenaldiaren ostean, munduko txapelketa honetan sartutako zortzigarren golarekin. Ondoren, Dembelek garaipena ziurtatu du, bere bosgarren golarekin.

BOSTON (United States), 09/07/2026.- Kylian Mbappe of France (R) celebrates the 2-0 goal during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match France against Morocco, in Boston, Massachusetts, USA, 09 July 2026. (Francia, Marruecos) EFE/EPA/SARAH YENESEL

Mbappek frantziarren lehen gola egin du. Argazkia: EFE

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AGENTZIAK | EITB

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Kylian Mbappe eta Ousmane Dembeleren golekin, Frantziak 2-0 irabazi dio Marokori eta 2026ko Munduko Txapelketako finalerdietara sailkatu da. Uztailaren 14an Dallasen jokatuko du Espainia-Belgika partidaren irabazlearen kontra.

60. minutuan, Mbappek Lionel Messi berdindu du gaur Bostonen, txapelketako golegileen sailkapenean. Biak daude lidergoan, zortzi golekin; eta aurrelari frantziarrak dagoeneko 20 gol egin ditu munduko txapelketatetan gaurkoarekin, argentinarrak bezalaxe. Lehen zatiko 28. minutuan, ordea, Bono Marokoko atezainak penalti bat gelditu dio Frantziako izarrari.

Frantziak norgehiagoka erabakita utzi du 66. minutuan, Dembelek 2-0ekoa egin duenean. PSGko aurrelariak jadanik bost gol sartu ditu txapelketan.

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