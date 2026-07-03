Egiptok penaltietan irabazi dio Australiari eta final-zortzirenetan da
Arauzko denboran bana berdindu eta luzapenean golik sartu ez ondoren, penaltiek afrikarren garaipena ebatzi dute (2-4).
Egipto 2026ko Munduko Txapelketako final-zortzirenetarako sailkatu da ostiral honetan, penaltietan Australia garaituta. Arauzko denboran bana berdindu eta luzapenean golik sartu ez ostean, penaltiek afrikarrak aukeratu dituzte garaile (2-4), eta Argentinaren eta Cabo Verderen arteko neurketako garailea izango da haien aurkaria.
Salahk jaurtitako falta batek, aldaratze txar batek eta Hamdy Fathyk area barrura jarritako baloiak, Emman Ashourrek oztoporik gabe buruz errematatu duenak, aurretik jarri ditu Faraoiak.
Egiptok baloia izan du eta, aurkariari pare bat aukera eskaini dizkion arren, erdiraketa gehiegirekin amaitutako jaurtiketekin, ez du arrisku askorik pasa.
Baina, beldur zen bezala, arriskua geldikako baloian iritsi da, eta, Mohamed Hanyk baloia buruaren atzealdearekin jo duenean, bere atean sartu du gola.
Partida luzapenera joan da, eta ondoren, penaltietara. Souttar eta Herringtonen akatsek Australia zigortu dute, eta Egiptok lehen aldiz egin du aurrera final-zortzirenetara.
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