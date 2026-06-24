Suitza lehen postuan sailkatu da, Kanada bigarren eta Bosnia hirugarren, eta Qatar kanpoan geratu da
Suitzak 2-1 irabazi dio Kanadari B multzoko azken jardunaldian, Johan Manzambi eta Ruben Vargasen beste partida on bati esker. Bosnia-Herzegovinak, berriz, Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic eta Sultan Al-Brakek bere atean sartutako golei esker, Julen Lopetegiren Qatarri irabazi dio (3-1).
Suitzak B multzoko lehen postuan sailkatu da 2026ko Munduko Txapelketako final-hamaseirenetarako. Kanadak ere aurrera egin du bigarren postuan. Bosniak hirugarren postuan bukatu du, eta laukote guztien azken sailkapenaren zain egon beharko da, hirugarren sailkatu zortzi onenen artean burua sartzeko itxaropenarekin.
Suitzak zazpi puntu lortu ditu, Kanadari 2-1 irabazita. Kanada bigarren da, lau punturekin; Bosnia-Herzegovinaren puntu kopuru bera, baina Ipar Amerikako selekzioaren atzetik da, gol-alde okerragoa duelako.
Julen Lopetegi hautatzaile asteasuarrak zuzendutako Qatar, aldiz, Balkanetako taldearen aurka 3-1 galdu ondoren, Munduko Txapelketatik at geratu da, multzoko azkena geratu baita.
Suitzak Kanadari irabazi dio (2-1) gaur, Johan Manzambi eta Ruben Vargasen beste neurketa on bati esker. Anfitrioiak lidergoa defendatzeko eta bere ikusleen aurrean Vancouverren jokatzen jarraitzeko norgehiagoka galdu du. Beraz, jardunaldi gazi-gozoa izan da Kanadarentzat, final-hamaseirenetarako sailkapen historikoa lortu baitu, baina ez du kanporaketa hori etxean jokatuko.
Vargasek eta Manzambik, aurreko jardunaldian Bosniaren aurka erabakigarriak izan zirenak, Suitzari lidergoa eman dioten golak egin dituzte. Suitzarrek hirugarren sailkatu baten aurka jokatuko dute, eta hasierako fasea gainditzeko ohitura bete dute berriro (azken zazpi txapelketetatik seitan).
Bestalde, Bosnia-Herzegovinak, Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic eta Sultan Al-Brakek bere atean sartutako golekin, Qatarri irabazi dio. Hassan Alhaydosek aldea murriztu du, baina Qatarrek ez du berdintzerik izan.
Suitzak uztailaren 3an, ostirala, jokatuko ditu final-hamaseirenak, hirugarren sailkatu baten aurka (konbinazioak E, F, G, I edo J multzoak barne hartzen ditu), Vancouverren; Kanadak, berriz, ekainaren 28an, igandea, A multzoko bigarrenaren kontra neurtuko ditu indarrak (Hego Korea, Txekiar Errepublika edo Hegoafrika izan daitezke), Los Angelesen.
Bosnia multzo guztietako zortzi hirugarren onenen artean egotearen zain geratzen da. Bere lau puntuek, -1eko gol-aldearekin, bere sailkapena zalantzan uzten dute oraindik, hirugarren jardunaldiko gainerako partiden zain.
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